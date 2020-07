Czexit je dětinský? Klaus ml. se naštval a natočil VIDEO. Jde i o Okamuru

reklama

Rozpor začal kvůli pár větám v interview SeznamZpráv. V něm předseda Trikolóry komentoval svůj nesouhlas s vyhlášením referenda o odchodu z Evropské unie. „Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro. Ale když to má být politická unie, tak to jsem toho odpůrce. My se ale v Trikolóře nesnažíme chovat tak, abychom lovili nějaké levnější hlasy," vysvětloval Klaus.

Volal po realistickém přístupu: „Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali - souhlasím se svým otcem - to by bylo dětinské.“ Doplnil, že Británie si mohla Brexit dovolit, protože má svůj Commonwealth. „Ale my jsme skutečně uprostřed Evropy, děláme díly do aut, takže odchod z EU by pro nás znamenal ohromný ekonomický propad,“ řekl.

Tato slova zřejmě pobouřila předsedu SPD Tomia Okamuru, který naopak Czexit prosazuje. „Václav Klaus ml. řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a EU je podle nás nereformovatelná. EU nepomáhá, ale škodí, a pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí – imigrací, islamizací, sluníčkářským neomarxismem a genderem, klima-hysterií a destrukcí ekonomiky. Alternativou k EU je podle hnutí SPD Evropské sdružení volného obchodu (EFTA), kde jsou třeba Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko,“ napsal na Facebooku.

Obvinil Trikolóru, že Klausův postoj z ní dělá prounijní stranu a „že se příliš neliší od ODS“. „Klaus ml. bohužel opakuje nesmysly ODS, že by nás vystoupení z EU poškodilo,“ argumentoval Okamura a dodal, že „podobné nesmysly“ hájil i Petr Fiala, když zmiňoval důležitost exportu ČR do zemí EU.

„To, co říká Petr Fiala, je přeci naprostý nesmysl. Na to, abychom obchodovali s EU, přeci nemusíme být členy EU. Švýcarsko a státy EFTA v EU nejsou a mohou normálně se státy Evropské unie obchodovat. To, co říkají Petr Fiala a Václav Klaus ml., je nesmyslné strašení. Vystoupení z EU je výhodné,“ oponoval oběma politikům. Zmínil, že do EU vyváží masově i státy, které v EU nejsou, jako Švýcarsko, Lichtenštejnsko nebo Island, protože mají s EU dohodu o volném obchodu.

Za důkaz toho, že se Trikolóra od ODS moc neliší, Okamura považoval i to, že předseda hnutí stále udržuje přátelské vztahy s některými členy ODS. „Tato jeho slova leccos vysvětlují…“ spekuloval Okamura a jasně se vymezil: „Hnutí SPD jasně prosazuje – na rozdíl o Trikolóry – referendum o našem členství v EU a vystoupení z Evropské unie. Pokud z EU nevystoupíme, Brusel zničí náš národ imigrací a sluníčkářským neomarxismem. Nezodpovědné a dětinské je v EU zůstat. Vlastenci, kteří chtějí suverenitu našeho státu, volí SPD.“

Klaus mladší také na adresu předsedy Svobody a přímé demokracie vznesl obvinění. Totiž že je Okamura „věrným spojencem EU“. „Kdybychom v ní nebyli - ztratil by zdroj obživy (v politice). Stačí mu 10 %, nechce žádnou změnu, - proto jako jeden z mála poslanců SPD nehlasoval s námi pro vypovězení Lisabonské smlouvy,“ vyčetl předsedovi konkurenční strany.

„V této strategii mu teď nějak (čertvíproč) nejvíc vadí Trikolóra - tak místo, aby útočil na českou pátou kolonu - útočí na nás. Nebudeme se v tom nijak vyžívat - jde nám o věc a budeme nadále podporovat národní zájmy se všemi subjekty ochotnými je hájit,“ zhodnotil relativně stručně.

A ke kampaním na sociálních sítích se předseda Trikolóry vyjádřil dnes ve videu. „Náš program doslova říká, cituji: zaprvé, současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu, evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem, český parlament nesmí být jen podřízeným orgánem evropských směrnic.“ Dodal, že poslanci Trikolóry takto hlasují proti všem směrnicím, např. zbraňové či o GDPR.

Dodal, že návrat před Lisabonskou smlouvu již navrhli v parlamentu s podporou přibližně 30 poslanců. „Budeme v tom pokračovat, protože hájit suverenitu a svrchovanost naší republiky považujeme za důležité. Hájíme české zemědělce, český průmysl. Často si za to necháváme nadávat, že jsme málo pravicoví, ale národní zájmy musí být na prvním místě,“ uvedl.

Snahu o Czexit bez dalších spojenců ve V4 ovšem Trikolóra považuje za nerealistickou. „Ekonomický trest by byl daleko větší, než v případě Británie. A není to cesta, kterou hájíme, protože se chceme chovat státotvorně a racionálně,“ shrnul důvody předseda Trikolóry.

