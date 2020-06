D*bila dělejte z někoho jiného! Známý advokát ke Kundrovi, Respektu, BIS. Velmi ostré

reklama

„Sorry jako, ale debila si dělejte z někoho jiného...“ dodal.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vnesl dnes světlo do kauzy ricin. Tento nebezpečný jed měl podle médií do republiky přivézt pověřený ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andrej Viktorovič Končakov. Údajně proto, aby pohrozil či ohrozil trojici pražských politiků – Ondřeje Koláře (TOP 09), Zdeňka Hřiba (Piráti) a Pavla Novotného (ODS). Premiér Andrej Babiš oznámil, že kauza ricin byla vymyšlená, ale nikoli českou stranou. Celou věc si prý vymysleli na ruském velvyslanectví, a to kvůli vnitřním sporům na ambasádě.

„Z informací a předložených důkazů, které jsem obdržel od Bezpečnostní informační služby (BIS) jednoznačně vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně naší Bezpečnostní informační službě smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům. Způsobil tak kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních složek další komplikaci v česko-ruských vztazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České republice,“ řekl Babiš. Na jeho slova upozornila ČTK.

Zdůraznil také, že podobné akce nemůže Česká republika na svém území tolerovat. Dva ruští diplomaté byli proto z Česka vykázáni. „Jsme svrchovaný stát a takovéhle akce na našem území nejsou přijatelné.“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) doplnil, že se nejprve snažil celou věc vyřešit diskrétně, ale ruská strana v tomto směru nebyla příliš vstřícná, takže vládě nakonec nezbylo nic jiného, než dvě osoby vyhostit.

Připomeňme, že v dubnu napsal časopis Respekt, že do České republiky dorazil diplomat, který s sebou přivezl jed ricin údajně s úmyslem ohrozit starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Sám Hřib pak celou věc okomentoval na svém twitterovém profilu. „Rozhodnutí o vyhoštění dvou ruských diplomatů považuji za správné. Z mého pohledu je jich v Praze i tak více než dost. Děkuji za profesionální práci BIS a Policie ČR v posledních týdnech,“ napsal.

Rozhodnutí o vyhoštění dvou ruských diplomatů považuji za správné. Z mého pohledu je jich v Praze i tak více než dost. Děkuji za profesionální práci @biscz a @PolicieCZ v posledních týdnech. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 5, 2020

Komentář k celé věci přidal i novinář Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, který svým článkem celou kauzu mediálně odstartoval. V ČT24 se vyjádřil k nově zveřejněným informacím. „Nepochybně jde o razantní krok, když dochází k vyhoštění dvou ruských, takzvaných diplomatů. K tomuhletomu kroku se žádná vláda, ani česká, obvykle nepřichyluje, to znamená, že česká vláda musela mít velmi silné důvody, proč se nakonec rozhodla, jak se rozhodla. Ten krok je razantní,“ uvedl nejprve Kundra.

A co říká na to, že celá kauza je smyšlená? „My o tom případu stále nevíme dostatek informací. Kdybychom tedy vycházeli z toho, co říká premiér, co dnes oznámil na tiskové konferenci, že jeden z těch diplomatů měl chtít poškodit toho druhého, tak pak ten druhý by byl obětí celého toho případu a nedávalo by logiku, proč by měl být vyhoštěn také. Vláda v tuhletu chvíli neříká o tom zdaleka všechny informace, z těch důvodů, ze kterých dochází k vyhoštění. Těch závažných důvodů tam musí být celá řada. Nepochybně jedním z nich je, že oba dva ti takzvaní diplomaté jsou příslušníci ruských tajných služeb,“ zmínil.

Kundra si za svým článkem v té podobě, v jaké ho Respekt otiskl, stále stojí. „Protože já jsem informoval, referoval přesně o tom, k čemu došlo. A když si to zrekapitulujeme, tak došlo k tomu, že na základě rozhodnutí českých tajných služeb a české policie, nejen na základě rozhodnutí mého nebo Respektu, tři pražští komunální politici po vyhodnocení hrozeb od jednoho ruského diplomata, od jednoho z těch, který byl dneska vyhoštěn, dostali ochranku, což je bezprecedentní krok od roku 1989. A jedním z těch důvodů byla obava, že ruský zpravodajský důstojník má přivézt jed ricin a tohleto má být důvodem, proč můžou být ohroženi. Takhle postupovaly české bezpečnostní složky a já jsem přesně o tomhletom referoval. Takže tam není nic, co bychom si vymysleli,“ vysvětlil Kundra.

Moderátor ČT24 se pak Kundry ptal ještě na tu vlastní redakční práci a ověřování informací. „Nebudu specifikovat své zdroje informací. Mluvíte o dodání informací z bezpečnostních složek, to je nějaká vaše spekulace, já své zdroje informací chráním. Samozřejmě jsme podstupovali standardně, jak se v takových citlivých případech... nepochybně tak postupujete i vy v České televizi, že jsme si ty informace ověřovali, že jsme mluvili s co nejvíce aktéry, kteří jsou do toho nějakým způsobem zainteresováni. My jsme pak o té věci napsali sérii článků, a jak říkám, přesně jsme referovali o tom, co se stalo, a stalo se to, že česká policie a čeští ministři přišli za českými komunálními politiky, řekli jim, popsali jim hrozby, které vyplývají z příjezdu ruského diplomata a doporučili jim, aby si vzali ochranku. Oni byli chráněni a mimochodem jsou chráněni dodnes vlastně ochrankou. Čili to není nic, o čem by se měla vést polemika, že to je vymyšlená informace, to je realita, o které jsme referovali,“ dodal Kundra, který rozhodně nevnímá, že by se stal součástí nějaké zpravodajské hry.

„Myslím, že jsem odvedl seriózní novinářskou práci a referoval jsem, a jako první jsem přinesl informaci o tom, že tři čeští komunální politici, včetně pražského primátora Zdeňka Hřiba, dostali od české policie na základě doporučení bezpečnostních složek ochranku, v důsledku příjezdu ruského zpravodajce a konkrétní hrozby, která od něj vyplývala. To jsem si nevymyslel já, s tím přichází česká policie, takže na té informaci není nic vymyšlené, já tohleto nevidím jako zpravodajskou hru. Rozhodně sebe nevidím jako nějakého aktéra v nějaké zpravodajské hře, vidím sám sebe jako novináře, který referuje velmi citlivé věci,“ sdělil Kundra závěrem.

