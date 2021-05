DONUTIT Čechy k očkování. U Moravce to padlo na plná ústa

reklama

Premiér Andrej Babiš již několikrát uvedl, že očkování proti covidu-19 bude dobrovolné. „Je potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví co nejdříve udělalo kampaň, aby lidé pochopili, že to očkování je ve prospěch jejich zdraví. My máme samozřejmě – i vy jste o tom mluvila, různé dezinformace, které jsou na sítích. Tady jedna z těch dezinformací je očkování jako totalitní nástroj. Jedna se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu,“ řekl premiér v prosinci minulého roku.

„Plánované očkování proti covidu-19 je vydáváno za povinné pro všechny občany pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví plánuje – a znovu opakuji, dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. Takže dobrovolně a zdarma,“ řekl tehdy premiér v reakci na interpelaci poslankyně Maříkové z SPD.

Ovšem minulý měsíc už Andrej Babiš připravoval na trochu jinou realitu. „Bohužel je důležité, abychom se připravili, že očkovat se budeme pravidelně. To znamená, že Ministerstvo zdravotnictví musí určit očkovací strategii již na rok 2022 a 2023,“ uvedl premiér ve svém pravidelném hlášení Čau lidi. Ovšem stále zdůrazňoval: „Očkování i nadále zůstává dobrovolné.“ V dubnu se předpokládalo, že do června bude očkováno 5 milionů lidí.

Právě Smejkal a Tachezy byli hosty Václava Moravce v nedělních Otázkách, kde s moderátorem diskutovali např. o možnosti odložit druhou dávku vakcíny. Tachezy se opírala o stanovisko České vakcinologické společnosti, že očkování je možné odložit u těch, kdo nemoc prodělali a měli jen jednu dávku očkování. Ale druhou dávku by měli dostat v každém případě.

„My určitě navrhujeme vlastně v souladu s Českou vakcinologickou společností, protože ty nové poznatky ukazují, že po prodělaném onemocnění a jedné dávce vakcíny máte vlastně nejvyšší hladiny protilátek i tedy je to v té složce v té buněčné odpovědi, protože ty protilátky nejsou jediná ochranná složka. A samozřejmě tam je namístě prodloužit podání té druhé dávky třeba na těch 180 dní, jak doporučuje Česká vakcinologická společnost, a to je naprosto relevantní a my se v tom shodujeme, si myslím, bez problémů, ale podání druhé dávky je naprosto jednoznačně nutné,“ mínila Tachezy.

Podle ní by toto bylo namístě, pokud by byl nedostatek vakcín. Ale to dle viroložky už také nebude. „Myslím si, že to za chvíli nebude taky náš problém, že těch vakcín bude dost a problém bude donutit lidi, aby se očkovali,“ pravila Tachezy. Václav Moravec použití slova „donutit“ nerozvíjel a dále se soustředil na myšlenku odložení druhé dávky u těch, kdo nemoc prodělali.

Petr Smejkal pak také hovořil o nutnosti proočkovat celou světovou populaci. „Dvě dávky a maximální proočkovanost je vlastně ten způsob mimo detekce těch mutací, když už někdo přijede ze zahraničí, jak obecně nás ochránit, a nejenom nás, celý svět,“ řekl.

„Vemte si, že pandemie se stává... U nás se to zlepšuje, ale ve světě se stále ta situace zhoršuje globálně. Čili dokud neproočkujeme svět prostě tak, jak máme, tak se pořád budeme obávat toho, že ten virus kdesi zmutuje, protože on hrozně rád mutuje zrovna v populaci, která je třeba jenom částečně proočkovaná a zpětným švihem se nám sem vrátí,“ varoval před tím, aby část populace zůstávala neočkovaná.

Jakou formulaci Tachezy použila si však všimla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. „Někdy neškodí, když řeknou o dobrovolném očkování pravdu,“ poznamenala rozzlobeně.

