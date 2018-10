Dagmar Havlová: Vy si myslíte, že kdyby Vašek nebyl hrdý Čech, tak by zůstal v ČSSR, i když měl nabídky ze světa?

Výročí republiky se blíží a s ním přibývá i rozhovorů na toto téma se známými osobnostmi. Václav Klaus se již k výročí vyjádřil, Miloše Zemana to čeká v neděli a v trojici posametových prezidentů ještě chybí Václav Havel, kterého se ale už nikdo nezeptá. Magazín Dnes ale vyzpovídal Dagmar Havlovou, která přiblížila, jak by asi slavil bývalý prezident. Prý by se účastnil slavností a debat a také by se ohlédl, jakou cestu jsme urazili od sametové revoluce.

První otázka reportéra byla přímočará: „Jak si myslíte, že by si Václav Havel připomněl sté výročí republiky?“ Podle Havlové by vzpomenul, čím si země prošla, a připomenul hrdiny, kteří se za ni obětovali. Mezi vzpomínanými by byla i první republika se svým duchovním rozkvětem, ale i doba totality. Havel by se podle ní také ohlédl, jakou cestu jsme urazili od sametové revoluce. Podle Havlové by se asi zúčastnil různých jubilejních slavností oslavujících naší státnost a vlastenectví a také debat, které Havlová prý vynechává, protože se necítí kompetentní se politicky angažovat.

Havel se podle ní velmi zajímal o českou historii. Vážil si například Masaryka, Čapka, Ferdinanda Peroutky, Palacha, arcibiskupa Tomáška a biskupa Malého, tedy lidí, kteří se „snažili o mravní obrodu národa a jejichž činy byly projevem mravní kvality, touhy po svobodě, demokracii a humanismu“. Havlová uvedla, že si zase váží žen jako Marta Kubišová, Marie Moravcová nebo Milada Horáková, pro jejich „krásné ženství a odvahu čelit zlu“. Ze všech režimů, které se za 100 let vystřídaly, by nejvíce chtěla žít v první republice, neboť to podle ní byla „nejosvícenější doba z celého století“.

Pak se redaktor zeptal, zda byl Havel pyšný na to, že je Čech. Havlová mu odpověděla: „Domníváte se, že kdyby nebyl hrdý na své češství, že by zůstával v republice – při tolika nabídkách žít a tvořit v zahraničí? Vždyť jeho hry se odjakživa hrály po celém světě.“ Havlová také vyzvedla, jak Havel dbal o dobré jméno republiky a jak bojoval za lidská práva. Rozhovor se odehrával v Knihovně Václava Havla a Dagmar Havlová zmínila, jak v této knihovně dostal Cenu Václava Havla za lidská práva čečenský aktivista Ojub Titijev.

Na Česku měli prý nejradši krásnou a rozmanitou krajinu, unikátní památky a humor a kulturu, kterou se podle Havlové nemůže pyšnit každý národ. „Každý První máj jsme chodili k Máchově soše na Petřín a pak na sklenku a oběd na Nebozízek. To byla Vaškova srdeční záležitost,“ popsala jak trávili čas. Prý pak ještě sešli na Kampu a v hospůdce si dali chleba se sádlem a pivo. Tento rituál opakovali každý rok, vzhledem k tomu, že si na něj Havel potrpěl.

