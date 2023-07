Dagmar Havlová vyzývá: Hýčkejme si planetu

reklama

„Ráda pozoruji podmořské hlubiny se svou rozmanitou faunou a florou. Pozoruji také s napětím záchranáře, kteří odmotávají chobotnice z rybářské sítě a žralokům, vytahují lidmi zaseknuté háky. Panuje mezi nimi jakási tichá dohoda. Ty bytosti vědí, že jim jiná bytost pomáhá, a i když je to musí bolet, plavou si pro pomoc zas a znovu,“ popsala Havlová na svém facebookovém profilu. „Určitě jste takové dojemné podmořské záběry už viděli, stejně jako oceány plné plastu. Nyní chtějí korporáty narušovat život vzácných a také prastarých živočišných druhů, které se v hlubinách nacházejí, těžbou mořského dna!!!! Kvůli zisku!!! Máme poslední možnost toto zastavit.

Právě probíhají jednání na Mezinárodním úřadu pro mořské dno (ISA), kde se rozhoduje o povoleních komerční těžby. Kdo můžete, chcete a není Vám lhostejný osud Země, prosím připojte svůj podpis pod petici Greenpeace Česká republika. Děkuji,“ zakončila svůj příspěvek Havlová.

Václav Havel patřil k politikům, kteří už před dvaceti lety zájmy ekologických organizací hájili nejvíce. Politicky se při svém druhém mandátu, kdy už první dámou byla paní Dagmar, sblížil se Zelenými, zejména s jejich tehdejším předsedou Jakubem Patočkou.

Například v novoročním projevu v historickém roce 2000 nabádal k odpovědnosti za planetu:

„Měli bychom daleko silněji chápat, že nejsme jen členy své rodiny, zaměstnanci či majiteli svého podniku, obyvateli své obce či svého města, příslušníky své profese, členy svého spolku či své strany a příslušníky svého národa, ale že jsme i obyvateli této Země a že osud každého z nás je ovlivňován celkovým osudem lidského rodu víc než kdy dosud, přičemž každý z nás je zároveň víc než kdy dosud za tento celkový osud spoluodpovědný.

Vím, jak to zní nepopulárně, ale nemohu si pomoct: nejvíc ublížíme sami sobě, když se budeme starat jen sami o sebe. Nesmí nám být jedno, co se děje kolem nás, jakou tvář má naše země a její krajina, naše města a obce; nemůžeme myslet jen na to, abychom měli dobrý dům a garáž, ale musíme myslet i na to, co je obklopuje; nemůžeme hájit jen zájmy své firmy či svého povolání, ale musíme mít ohled i k zájmům ostatních; nemůžeme si myslet, že existuje jen Česká republika, ale musíme vědět, že existuje i Kosovo, Čečensko, Somálsko, Rwanda, Východní Timor, ale i Tibet, Barma, Kuba, Severní Korea a těžce v této době zkoušená Venezuela; musíme rozpoznávat a ctít kvalitu a pestrobarevnost života a vážit si lidské pospolitosti, solidarity a společné tvůrčí vůle jakožto hodnot nepoměrně vyšších, než jsou jen čisté zisky“.

Se západoevropskými Zelenými se politicky přátelil už od osmdesátých let, hájil je i v kauzách, kdy protestovali proti instalaci amerických raket.

