Dali jsme zemi osm let klidu a stability. Koaliční pohoda kandidátů ANO a ČSSD, Xaver se jenom smál

Dramaturgie XTV vybírá do každé z předvolebních krajských debat dvojici kandidátů, kteří reprezentují některou z dělicích linií české politiky. V Královéhradeckém kraji to byl duel ve skládání účtů mezi dvěma stranami, které zemi posledních osm let vládly. Do studia usedla ministryně a poslanec, který se málem ministrem stal také.

reklama

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 2% Víc peněz a osobní prosperitu 2% Svobodu podnikání 5% Demokracii 9% Bezpečnost 82% hlasovalo: 2492 lidí

Rozmanitý kraj na horním toku Labe zastupovali v debatě Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a jednička kandidátky ANO, a Jan Birke, dlouholetý starosta Náchoda, výrazný poslanec a krajský lídr ČSSD.

Ministryně Dostálová začala výčtem úspěchů. Připomněla, kolik se přidalo učitelům, kteří už se dnes dostávají až na 46 tisíc korun, nebo že vláda prosadila nový stavební zákon, který snad konečně odblokuje zamrzlou výstavbu v regionech. Ze své agendy zdůraznila zákon o bydlení a s významným pohledem na „milého kolegu Birkeho“ dodala, že komunální politici tento zákon velmi oceňují.

„To jsme splnili a bylo by vhodné, aby to volič posoudil,“ ujistila.

Birke zahájil své přesvědčování slovy, že česká sociální demokracie je jednou z nejstarších stran v Evropě, představuje tradici a zaslouží si své místo na politické mapě. I on zmínil zákon o bydlení, který prý roky byl „paní Colombovou“, o které všichni mluvili, ale nikdo ji neviděl. Až současná vláda jej dokázala přivést na světlo světa. Sice už jej nejspíš Sněmovna nestihne projednat, ale bude zde připraven pro příští vládu.

Připomněl také, že vláda dokázala pohnout s hradeckou dálnicí D11 a udělat z ní prioritní stavbu.

Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministryně pak líčila, jakému tlaku čelila za pandemie od majitelů hotelů a dalších provozoven. Bylo to prý ošklivé, ona sama chápala jejich problémy, ale pro vládu muselo být hlavní prioritou zdraví obyvatel.

„Řeší to celý svět a budeme to řešit i dále. Vidíme, že se úplně přestalo vyrábět. A čeho je málo, to je drahé,“ vysvětlovala Dostálová. Proto je ráda, že vláda zrušením superhrubé mzdy alespoň nechala lidem trochu více peněz, aby tomu zdražování snáze čelili.

Psali jsme: „Skoro jsem umřel. Ale velký lockdown už ne.“ Překvapí vás, kdo tohle řekl A z čeho budete platit doktory, sestry, hasiče? Přišel potlesk. Hamáček s kolegy odstartoval kampaň ČSSD Tak co bude s Koudelkou? Různé hlasy: Koten nesvolá výbor. Babiš s ním ale počítá. A opozice... Rošáda na ministerstvech padá. Zaorálek nechce z kultury, Birke ho nenahradí. A je zde nové jméno

Volič nemá rád rozhádané strany

Xaver Veselý pak vzpomněl, že ČSSD si občas stěžovala, že ve vládě tahá za kratší provaz a že ji koaliční partner tak trochu zlobí. Jan Birke se na to ale dívá trochu jinak.

„Já to vidím pragmaticky. Jsme v tom partnerství osm let, na počátku jsme byli v opačném gardu. A tak dlouho jsme kritizovali koaličního partnera, až se ten gard v minulých volbách otočil. A my jsme zareagovali tak, že jsme se začali hádat mezi sebou. Jenže volič nemá rád rozhádané strany a lidé nám přestali rozumět,“ vypálil sociální demokrat do vlastních řad.

Když se nad tím moderátor pozastavil, Birke vysvětlil: „Já jako starosta chodím mezi lidi a oni mi to takhle říkají.“

Na druhou stranu se ale vláda podle něj za svou práci stydět nemusí. I ČSSD v ní prosadila věci, které se jí předtím nedařily ani ve vládách, ve kterých měla většinu. Vláda ČSSD a ANO podle Birkeho byla stabilní, a zemi poskytla stabilitu k rozvoji na celých osm let. Což dost kontrastuje s tím, co se odehrávalo za předcházejících vlád.

„Nezpůsobili jsme v republice chaos. Měli jsme v této zemi osm let stability, díky které jsme zvládli covid,“ myslí si.

Představa, že bychom do všech problémů posledního roku měli ještě rozhádanou vládu je děsivá.

Uvědomuje si, že ANO bylo ve vládě v silnější pozici a i díky větší mediální síle se dokázalo lépe prezentovat. „Náš koaliční partner byl natolik silný, že si dnes lidé říkají, že jim důchody nezvýšila ministryně Maláčová, ale premiér Babiš. Ale za to si můžeme sami, že to nedokážeme lidem říci,“ uznal sebekriticky.

Ministryně Dostálová lehce protestovala, že vláda rozhoduje ve sboru, takže není možné zásluhy přičítat jen jednomu ministrovi, ale souhlasila, že vztahy v koalici byly víceméně korektní. „Občas si do kotníčku ťukneme, ale v době covidu jsme fungovali jako pevně namazaný stroj. Zejména Ministerstvu zdravotnictví do toho nikdo neházel vidle, to mělo naprostou prioritu,“ ocenila.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hoši exekutoři si dělají, co chtějí

Pak moderátor nadhodil další téma: Je v Česku exekuční mafie?

V momentě, kdy lidé nemají nic a dostanou se do dluhové pasti, tak poslední, u koho hledají pomoc je starosta. Asi každý starosta někoho měl v kanceláři, když na něm ten vymahač klečí a oblepuje mu majetek, tak jde za starostou, že potřebuje pomoc.

Města pro takové lidi mají připravené byty a běží různé sociální programy. Lidé se do takových situací dostávají nejen vlastní vinou, ale třeba i proto, že chtějí pomoci svým blízkým.

Je tedy v Česku exekuční mafie? „Mám pocit, že si tam ti hoši dělají, co chtějí,“ přikývl poslanec. Ministryně vyprávěla o své zkušenosti, jak se exekutoři sápali po penězích ze sbírek po tornádu na Moravě.

Barma? U Petra Fialy už nic nepřekvapí

Dalším tématem, spojeným s veřejnými rozpočty, jsou neziskové organizace. Xaver Veselý popsal neuvěřitelný příběh organizace předsedy ODS profesora Petra Fialy, která čerpala částky přesahující deset milionů na pomoc ženám v Barmě.

Takových organizací jsou ale spousty, co vykazují různé bohulibé účely a na ně dostávají z veřejných peněz částky v milionech nebo i desítkách milionů.

Psali jsme: Ve školách běží volby nanečisto. Organizuje Člověk v tísni, spočítá Kantar Migranti z Afghánistánu a ploty? Podle Šimona Pánka strašlivé. Evropa prý ale není připravena Člověk v tísni vypisuje stipendia pro začínající novináře. Dostanou peníze na zkoumání migrace „Ve 27 letech si hrát na Havla? Vážně?!“ Minář dostává další rány od novinářů. I z Člověka v tísni

Třešničkou na dortu je, že Barma se od roku 1989 (tedy ještě před vznikem Fialovy neziskovky) už nejmenuje Barma ale Myanmar, takže je otázkou, kam peníze pro ženy vlastně šly.

Psali jsme: „Kňučí. Bojí se.” Toto Fiala přes jásot včera neslyšel Milionové dotace pro spolek, kde sedí předseda ODS. Třeba za „posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy“ „Tohle by měli voliči vědět!“ Xaver na stejné stopě jako PL. Neziskovka Petra Fialy, desítky milionů, Barma. A zaměstnaný synek? „To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi

Ministryně Dostálová si myslí, že každé ministerstvo má programy pro neziskovky pod svou rozpočtovou kapitolou a je zodpovědností každého ministra, aby si organizace pod svým rozpočtem kontroloval. Ona sama prý svou rozpočtovou kapitolu kontroluje velmi pečlivě, protože ví, že pomoc ve vyloučených lokalitách je pro určitý druh organizací velmi oblíbenou disciplínou.

Birke coby zkušený komunální praktik pouze suše zkonstatoval, že v případě Petra Fialy už jej nepřekvapí vůbec nic.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.