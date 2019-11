Další problém manželky šéfa Hlídacího psa. Za jednu akci účtovala na víc faktur. Přesně o pár korun pod limit, aby se vyhnula výběrovému řízení. Jde o statisíce

Anketa Byl Václav Klaus st. dobrý prezident? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 2198 lidí

Podle našich zjištění to byl právě tento nechvalně proslulý starosta, který na radnici Prahy 5 přivedl Ondřeje Neumanna. Zřejmě coby věhlasného odborníka. Neumann seděl v redakční radě časopisu Pětka a radil. S čím? To je těžké zjistit, jelikož doktor Klíma už několik dnů nereaguje na telefony. Důvod, proč Neumanna přivedl na úřad, jsme se nedozvěděli ani z opakovaných SMS. A právě v době, kdy se Klíma ujal Neumanna, se jako zázrakem začalo dařit také společnosti Tři věže jeho manželky Heleny Neumannové. Předtím a ani potom se už o žádné hlubší spolupráci s Prahou 5 nedá rozhodně mluvit.

Společnost Tři věže vznikla dne 25. srpna 2008 a jejím hlavním předmětem podnikání je „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, zemědělská výroba, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. Ještě několik let po svém vzniku s Prahou 5 žádné vztahy neměla. A to dokonce ani v letech 2013, 2014, 2015 nebo 2016. Dařit se jí začalo až v roce 2017, kdy byl v čele úřadu Radek Klíma a členem redakční rady se stal Ondřej Neumann z Hlídacího psa. V tomto období vzájemné spolupráce vzniklo hned několik faktur. Za co? Za nákup venkovních prvků pro odpočinek za zhruba 80 tisíc, za pořádání festivalu Vítání jara v Portheimce za 80 tisíc nebo za nákup ploch pro adventní akce. Ty vyšly příspěvkovou organizaci Prahy 5, řeč je o Kulturním centru Prahy 5, na 147.462 korun bez DPH.

Na dotazy nám před časem nechtěl nikdo z účastníků odpovídat. Pokud si ale někdo myslel, že přibližně 1,2 milionu korun, které Neumannové firma obdržela, byla konečná suma, spletl by se.

ParlamentníListy.cz disponují dalšími fakturami, které vystavovala a které jí radnice proplácela. Jestliže se v minulosti jednalo o obchodní vztah, k němuž ale neexistuje jakákoli smlouva, mezi firmou Tři věže a příspěvkovou organizací Prahy 5 v podobě Kulturního centra, nyní se budeme bavit přímo o vztahu mezi úřadem městské části a toutéž firmou manželky šéfa Hlídacího psa.

Psal se rok 2016, kdy radnice Prahy 5 zadala (samozřejmě mimo jiné) tři veřejné zakázky. Všechny tři jsou z listopadu a prosince toho roku, kdy na úřadě vládnul již zmíněný starosta Radek Klíma z TOP 09. První se týká například tisku plakátů a hracích karet, je za necelých 58 tisíc a byla zadána přímým oslovením.

U zakázky za 57.851,20 korun, tedy za 70 tisíc včetně DPH, nám tisková mluvčí Prahy 5 Štěpánka Čechová řekla: „Je nám líto, ale vzhledem k tomu, že plnění zakázky spadá do období roku 2016, nemáme k dispozici více podrobností.“ Jednalo se o propagační materiály na adventní program pro děti z MŠ a ZŠ. Konkrétní rozdělení položek, co přesně se dělalo nebo tisklo, je ovšem nedohledatelné.

Další dvě jsou ještě zajímavější. Týkají se totiž shodné akce a jsou rozděleny do dvou faktur. Obě navíc mají zcela shodnou výši: 99.000 kč. Proč? To je jednoduché. Od 100 tisíc korun výše by se nemohlo jednat „o zakázky malého rozsahu, které lze zadávat přímým oslovením“. Jinými slovy řečeno, na řadu by muselo přijít výběrové řízení.

Shrňme se tedy fakta:

Na jednu akci, šlo o přípravu na Dny Prahy 5, byla vybrána jedna konkrétní firma, Tři věže. Bez výběrového řízení. Učinila kroky, za které dostala zaplaceno vždy tak, aby se vešla do sta tisíc korun, tedy obdržela 99 tisíc korun. Ačkoli jde o práci na jedné akci, faktury byly dvě, jelikož by jejich součet skočil do již popsaného výběrového řízení. Pachuť nad těmito závěry by jistě zmírnil možný časový odstup. Ten však nenastal. Obě zakázky jsou z prosince 2016 a „u všech objednávek fakturovaná částka odpovídala předpokládané ceně“.

Čeho konkrétně se objednávky týkaly? I tady našly ParlamentníListy.cz několik pozoruhodností. Za 99 tisíc společnost Tři věže kupříkladu vykonávala „produkční služby k přípravě Masopustu v rámci Dnů Prahy 5“. Jestli sháněla vypaseného pašíka nebo tým řezníků, nevíme. Každopádně šlo o práci za 99 tisíc korun. Další činností za dalších 99 tisíc bylo mimo jiné i „oslovení občanské společnosti včetně školních, předškolních a volnočasových institucí“. Opět v souvislosti s Dny Prahy 5.

Dny Prahy 5 proběhly v polovině února roku 2017 vůbec poprvé. Do této týdenní akce se kromě radnice páté městské části zapojily také místní kluby, spolky, organizace či velvyslanectví. Jen namátkou: šlo například o Návštěvnické centrum Staropramen, Radlickou kulturní sportovnu, Švandovo divadlo, divadlo Orfeus, Člověk v tísni nebo třeba Český klub zlatokopů.

Teď tedy k reakcím zúčastněných. „Ohledně Dnů Prahy 5 jsme vždy komunikovali jen se zástupci MČ P5,“ sdělila nám Alena Lehnerová ze Spolku Malostranský hřbitov. O podobné zkušenosti hovořil i Český klub zlatokopů. „Ohledně akce ‚Dny Prahy 5‘, kde Český klub zlatokopů měl ukázku rýžování zlata, jsem komunikoval po mailu a telefonicky s paní S. K. z radnice Prahy 5, ale korespondenci jsem po proběhlé akci vymazal. Už je to delší dobu, nevzpomínám si, jestli na adresu Českého klubu přišla nějaká doporučená pošta s pozvánkou,“ odpověděl nám zástupce klubu zlatokopů.

Více informací neměl ani music club La Macumba, který měl mít na akci taneční openclass. „Naše firma s nimi nikdy nespolupracovala, ani pro Prahu 5,“ sdělili nám. I přesto je jejich jméno na seznamu těch, kdo se akce Dnů Prahy 5 zúčastnil.

Nevzpomněli si ani v Galerii Altán Klamovka. „Zastupuji Galerii Altán Klamovka, takže jsem asi nebyla cílovou skupinou této akce. Nepamatuji si, že bych dostala papírovou či elektronickou pozvánku. Akcí Praha 5 se aktivně účastním až od roku 2018, ale vím, že mají hromadný program pro všechny zúčastněné subjekty a pak se vytvářejí samostatné pozvánky na jednotlivé akce,“ uvedla Lenka Sýkorová.

Velké podezření vyvolávají do halíře shodné sumy na různé akce. Za rovných 88.750 korun pracovala firma hned čtyřikrát:

„V souvislosti s akcí Městské části Prahy 5 ‚Dny Prahy 5‘ jsem byla oslovena a jednala pouze s Městskou částí Praha 5. Nepamatuji se a neuvědomuji si, že by mi byla poslána nějaká pozvánka od společnosti Tři věže. Název Tři věže mi nic neříká,“ sdělila naší redakci ředitelka hb Dance taneční školy Hana Bartošová.

Z obdržených odpovědí se nenašel nikdo, kdo by pozvánku dostal, ale ani nikdo, kdo by s firmou Tři věže vůbec kdy komunikoval. Také proto jsme se znovu obrátili na jednatelku Tří věží Helenu Neumannovou a požádali ji o odpovědi. Komunikaci bez jakýchkoli redakčních zásahů přikládáme níže.

Dotazy PL:

Vážená paní Neumannová, dobrý den.

Rádi bychom se Vás zeptali ještě na několik otázek, které se týkají Vaší spolupráce s MČ Prahy 5. Podle našich zjištění jste na konci roku 2016 fakturovali MČ Prahy 5 několik stovek tisíc korun. V té souvislosti prosíme o odpovědi:

a) proč jsou faktury přesně pod limit 100 tisíc korun, díky čemuž jste byli osloveni přímo, ne přes výběrové nebo poptávkové řízení?

b) jedna z faktur za 99 tisíc korun je podle našich podkladů i za „oslovení občanské společnosti“. Co přesně si pod tímto můžeme představit a co přesně na tomto oslovení stálo 99 tisíc korun?

c) kolik hodin jste v listopadu a prosinci 2016 odpracovali pro MČ Prahu 5?

d) s kým jste za Vaši společnost jednali na úřadě MČ Prahy 5 a na základě čeho jste byli oslovováni přímo právě Vy?

e) kdo za úřad MČ Prahy 5 kontroloval a následně schvaloval platby?

f) proč spolupráce skončila, souvisí to s koncem starosty Klímy (TOP 09)?

Reakce Heleny Neumannové (bez korektury či jiných redakčních zásahů):

Jste nesolidní médium, které pošpinilo nejen řadu lidí ale i mne.

Ještě jednou se v budoucnu dočtu o nesmyslech, které jste o mne publikovali na zakázku konkrétních lidí, jak je ve Vašem médium zvykem, bude Vás kontaktovat můj právní zástupce. Veškeré škody, které mé osobě, případně naší společnosti způsobíte, budeme vymáhat právní cestou.

Odpověď PL:

Děkuji za reakci, kterou můžeme rozhodně zveřejnit, stejně tak se nebráníme jakýmkoli dalším Vašim názorům, které byste ráda vydala – dali jsme Vám prostor opakovaně –, ale rádi bychom se zeptali, zdali odpovíte na níže uvedené dotazy.

Ty jsme až do vydání materiálu navzdory několikadennímu čekání neobdrželi.

