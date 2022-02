Další recese? Schillerová rozčíleně vystoupila. Nevydržela už sledovat Stanjurovy škrty

reklama

Původně prý Alena Schillerová chtěla vystoupit až odpoledne, až se svým kandidátským projevem na místopředsedkyni hnutí, ale po vystoupení Tomáše Macury jí to prý nedalo a rozhodla se vystoupit už teď.

Zdůraznila, že neví, zda sama patří k levici, nebo k pravici. Za důležitější považuje, že se podle vlastních slov snažila pomoct všem, kdo to v časech covidu potřebovali – seniorům i podnikatelům, ale zároveň se jako šéfka státní kasy chovala k veřejným financím zodpovědně.

„V naší historii jsou pouze tři ministři financí, kteří dosáhli přebytkového nebo vyrovnaného rozpočtu. „Byli to Václav Klaus, Andrej Babiš a já. Ale přišel covid a naší povinností bylo, jako ve všech dalších zemích světa, pomáhat,“ hřímala do mikrofonu s tím, že se pomáhalo všude tam, kde bylo potřeba.

Jen živnostníci, malé s.r.o. a lidé pracující na dohodu dostali podle Schillerové velmi rychle 44 miliard korun. „Nikdo by to nezvládl,“ pochválila sama sebe dnešní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO.

„A my jsme pak prosadili ještě poslední kompenzační bonus. A co udělala tzv. pravicová vláda? Vymlčela ho. On skončil 31. ledna. Mně píší zoufalí živnostníci, já dostávám tyhle dotazy po stovkách na Messengeru, já si s nimi píši, interpeluji pana ministra, zvedám to do veřejného prostoru, ale ono se od toho v tichosti ustupuje,“ pokračovala Schillerová.

Od Babišovy vlády dostali peníze všichni lidé, když ANO spolu s ODS zrušilo superhrubou mzdu, ale současně získaly víc peněz obce. Lidé si ale peníze často ponechali na účtech, což znamená, že teď budou peníze utrácet v čase rostoucí inflace.

„A co udělala současná vláda? Tam ministr Stanjura jen vzal tužku a brutálně škrtal. To není žádný nový rozpočet, který by odrážel filozofii a představy nové vlády, která do toho dává svoji politiku,“ rozčilovala se dál Schillerová s poznámkou, že Fialova vláda jen seškrtala 34 miliard.

„A kvůli tomu jsme v rozpočtovém provizoriu? Jsou ohrožené kompenzace, je ohroženo čerpání dotačních programů, nesmí se čerpat vládní rozpočtová rezerva, nesmí se čerpat vládní nespotřebované výdaje, což ohrožuje investice. A když se podíváte, kde škrtala tato vláda, tak opakuje recept z roku 2010, tato pravicová vláda, která zaškrtila ekonomiku a dostala nás v roce 2012 do recese. 15 miliard na investicích! S trapnou výmluvou, že investice nejsou připraveny? Když by nebyla jedna, měli jsme připravenou druhou,“ zuřila Schillerová.

14 miliard se podle ní sebralo zdravotnictví, dalších 5 miliard z očkování a tak dále. Tady všude se škrtá.

„My jsme lidem pomohli, udělali jsme pro ně hodně, zachránili jsme zaměstnance. Ono to možná nebylo úplně vidět, ale nebojme se to lidem říkat, že jsme jim pomohli. Když jsme se dostali do takto hluboké krize, tak jsme v tom ty lidi měli nechat? Jak to dělá tahle vláda? Ta, která se buď vymlčuje – nebo to válcuje – nebo to odkládá – nebo prostě neví!“ rozpálila se takřka do běla bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

