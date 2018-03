Další střípek do mozaiky. Drtinová z DVTV sedí na místě, které jí zahřál George Soros. Veselovský odmítá, že by od tohoto člověka brali peníze

Poté, co v rozhovoru Veselovský osočil Hanniga z toho, že poskytl rozhovor ruskému vládnímu serveru Sputnik, a ani nevěděl, že server je placen z vládních ruských peněz, se na oplátku zeptal Hannig Veselovského, kým je jeho firma financovaná, a zda je to z českých peněz?

„Máme uzavřenou obchodní smlouvu s vydavatelstvím Economia,“ odvětili Veselovský. Hannig chtěl také slyšet, zda je vydavatelství Economia financováno z českých peněz. Veselovský však neodpověděl. A Hannig okamžitě pokračoval. „Vidíte, vy to nevíte. Tak jak já mám vědět, kým je financovaný Sputnik?“ rozčílil se. Na závěr Hannig také řekl: „O vás se říká, že jste financovaný Georgem Sorosem. A se Sorosem já nechci nic mít,“ zdůraznil tehdejší prezidentský kandidát. „A co kdybyste si zjistil, jak jsme financováni. Protože to není pravda,“ nenechal si to líbit Veselovský.

Spojení DVTV na George Sorose tedy Veselovský odmítl. Jenže Daniela Drtinová, spolumajitelka DVTV (tu provozuje Online Partners s.r.o., kde je jednatelkou spolu s Veselovským, Janem Rozkošným a Janem Ouředníkem), sedí ve správní radě Nadace Open Society Fund Praha, kterou založil právě Soros. Sám Veselovský dokonce ve videopozvánce na akci DVTV roadshow, která se konala v roce 2016 ve spolupráci se zmiňovanou neziskovkou, divákům říká: „Spojili jsme síly s Open Society Fund a jedeme za vámi.“

O tom, že novinář kritizovat může, ale on sám je nedotknutelný, několikrát mluvil i prezident Miloš Zeman.

Co je ona zmíněná nadace? Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF) byla založena v Praze v roce 1992 jako součást mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations, kterou založil George Soros a která působí ve více než 70 zemích světa. Nadace OSF prý přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice.

autor: Barbora Richterová