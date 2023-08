Další svědectví o ztrátách. Ukrajina chystá nový hřbitov. A bude obrovský

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 55% Ne 40% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7356 lidí BUDPORT.COM se poblíž Kyjeva chystá stavba zcela nového hřbitova, kde by měly být pochovány ostatky obětí rusko-ukrajinské války.

„Kabinet ministrů určil nové umístění Národního vojenského památného hřbitova,“ píše se doslova v článku s tím, že pozemek pro tento účel se nachází v oblasti Gatna u Kyjeva. Jeho stavbu podle serveru podpořil i prezident Volodymyr Zelenskyj.

V územním plánu je pro nový hřbitov vyčleněna plocha 266 hektarů. To je plocha tak velká, že by se na ni vešlo zhruba 372 fotbalových hřišť.

Rozhodnutí vlády se odvolává na „realizaci experimentálního projektu v oblasti designu“ hřbitova. Zmíněný odborný stavařský server soudí, že tato formulace má projektu zaručit tzv. „zjednodušený postup“, ať už jde o výběrové řízení na dodavatele či různá stavební povolení.

Tomu by odpovídaly i informace v materiálu, který pravděpodobně unikl na sociální síť X z oficiálních zdrojů, nelze je však ověřit či potvrdit. V uvedeném materiálu se píše, že ukrajinská vláda souhlasí s návrhem Ministerstva pro záležitosti veteránů na realizaci do 30. července 2025 experimentálního projektu návrhu Národního vojenského památného hřbitova na území venkovského územního společenství Gatna Fastivského okresu Kyjeva Region.

channel "Resident"



The war will be long and bloody for Ukraine, and a new wave of mobilization will affect a large number of the male population.

The Cabinet of Ministers approved the project for the construction of the National War Memorial Cemetery.



This is stated in the… pic.twitter.com/57SuG5hF2r