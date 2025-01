Další ukrajinské město padlo. Kyjev nepotěšila ani EU

„Ruské síly dobyly město Toreck,“ zaznělo na účtu AMK Mapping na sociální síti X, který pracuje s informacemi z otevřených zdrojů.

A vedle toho prý Ukrajinci ztrácejí pozice i v ruské Kurské oblasti, které získali v srpnu 2024 překvapivým útokem. Teď si je Rusové postupně berou zpět.

Současně Rusové dosahují dílčích úspěchů i ve strategicky důležitém Časiv Jaru a prý postupně vytlačují Ukrajince z centra města. Města, které bylo po celé měsíce zásadním opěrným bodem ukrajinské armády.

Russian forces have captured the city of Toretsk. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 30, 2025

„Během posledních několika týdnů ruské síly postupovaly v jihovýchodní části výběžku v Kursku, překročily řeku Psel a vytvořily zde silné předmostí. Vyčistily oblast západně od vesnice Plechovo a dobyly východní břeh řeky Psel. Poté překročily řeku a zaměřily se na dosažení vesnice Guevo ze severu. Rusové k vesnici došli, obsadili lesy na severu a severovýchodě a několikrát na ni zaútočili. Všechny útoky na vesnici byly odrazeny ukrajinskými silami,“ popsal jednu z akcí analytik.

Over the past couple of weeks, Russian forces have been advancing in the southeastern part of the Kursk salient, crossing the Psel river and establishing a strong bridgehead there.



Russian forces cleared the grey-zone area west of the village of Plekhovo, capturing the eastern… pic.twitter.com/6uveslFpMM — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 30, 2025

Russian forces marginally advanced in Chasiv Yar, capturing important Ukrainian positions.



In the north, they advanced from positions in the low-rise residential area, capturing the Ukrainian stronghold in the stadium. In the south, the Russians advanced and captured two more… pic.twitter.com/ym65tKbJxR — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 30, 2025

Rusové tvrdě dotírají i na Záporožskou oblast. Server Kyiv Post upozornil, že Rusové provedli 16 náletů na vesnici Novopavlivka, vypustili do oblasti 190 dronů, vypálili raketu na Novodarivku a k tomu dělostřelci vypálili na 194 granátů.

Průmyslové město Záporoží mělo před ruskou invazí v únoru 2022 více než 700 000 obyvatel. Město leží asi 35 kilometrů (20 mil) od frontové linie.

Server Kiyv Independent doplnil, že vlnou útoků za posledních 24 hodin Rusové zavraždili 8 lidí a nejméně 26 dalších ranili. Včetně dětí a zdravotníků. K útokům došlo v Doněcké, v Chersonské, v Záporožské, v Dněpropetrovské a v Oděské oblasti.

Agentura Reuters doplnila, že ani v této situaci EU nechce zakázat dovoz ruského LNG. Alespoň do doby, než bude mít zajištěnou alternativu. „Nejprve musíte mít dohodu, protože bez dohody zůstanete bez plynu z Ruska, ale i bez plynu z USA,“ řekl jeden z diplomatů.

Americký prezident Donald Trump řekl, že chce, aby EU nakupovala více amerického LNG a že ho dá více k dispozici. Trump zrušil moratorium na nové projekty LNG, které zavedl jeho předchůdce ve funkci prezidenta Joe Biden, ale nová kapacita nebude uvedena do provozu dříve než v roce 2030.

USA v prosinci vyvezly 70 % svého LNG do Evropy.

Psali jsme: Ukrajinci možná zavřou ministra obrany USA zkoušely zabít Putina. Tucker Carlson zcela vážně Zní Ukrajinou: Přijdeme o vše, tímto stylem. Putin nás zabije, mobilizujme Unikl návrh, co se má stát s Ukrajinou