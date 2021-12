Dáma z ministerstva umlčela i Prymulu. Lékařům hrozila zákazem činnosti, nadávala „Máně ze sociálních sítí“

reklama

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 9% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9930 lidí

„Samozřejmě, že ve hře jsou návrhy opatření. Ale já pořád říkám, že bychom si nemuseli hrát na nějaká opatření, kdybychom byli bývali dřív dosáhli vyšší proočkovanosti. Pak bychom nemuseli dělat žádné plošné testy,“ pravila náměstkyně ministra s tím, že ministerstvo zdravotnictví plošné testování nikdy nedoporučovalo. „Pokud lidé opatření nedodržují, tak těžko každého z nich zabalíte do igelitu a počkáte, až epidemie pomine. ... Jsou tu akce Chcípl pes, restaurace, které nedodržují žádná opatření, takže pak to těžko uregulujete, když policie nezasáhne,“ upozornila Koziar Vašáková.

Epidemiolog Roman Prymula má pocit, že to nejhorší teď máme možná za sebou. „Ale teď nehovořím o tom, co se může stát, až přijde varianta omikron,“ upozornil. Ale pokud bude mít varianta omikron jen mírný průběh, tak by možná nástup omikronu nemusel být úplně špatnou zprávou.

Kdyby byl pan primátor trochu hloupější ve škole a chtěl podvést paní učitelku...

Jihočeský hejtman Martin Kuba se pustil do vedení města Most, které přejmenovalo vánoční trhy a tím je udrželo v chodu. Kuba dal jasně najevo, že to považuje za opravdu hodně hloupý nápad.

„Já bych rozuměl tomu, kdyby byl pan primátor trochu hloupější ve škole a chtěl podvést paní učitelku... Ale nevím, koho chce podvést tady. Já bych si myslel, že by bylo správné, aby pan primátor sloužil na JIP 24. prosince večer a 25. prosince. Protože až primátor usedne k té štědrovečerní večeři, tak ta děvčata na JIP budou v těch oblecích pečovat o pacienty. A já bych se vůbec nedivil, kdyby ta děvčata řekla – hele, já už to dělat nebudu,“ zlobil se Kuba.

Kuba kroutil hlavou také nad tím, že někteří praktičtí a jiní specialisté odmítají své pacienty očkovat. Naznačil také, že v soukromých nemocnicích mají méně pacientů, zatímco ve státních a krajských nemocnicích lékaři a sestry padají na ústa.

Tady se Prymula ohradil, že jako zástupce soukromého sektoru ve zdravotnictví vidí, že i soukromé nemocnice mají s covid pacienty plné ruce práce.

Koziar Vašáková zašla ještě dál a pořádně vynadala všem lékařům, kteří kritizují vakcínu proti covidu.

„Pak to končí tak, že pacient je uveden v omyl, že vakcína je svinstvo a že se člověk nemá očkovat, protože není z rizikové skupiny, nebo proto, že je to těhotná maminka. A pak to skončí tím, že těhotná žena skončí na JIP a nakonec si odnese na onen svět i nenarozený plod,“ zahřmělo od náměstkyně ministra. „A ta paralelní lékařská komora, to já považuji za selhání i za etické selhání. To je na zákaz činnosti,“ pálila náměstkyně ministra zdravotnictví dál ostrými slovními náboji.

Kuba přizvukoval. „Tady by měl pan prezident ČLK Kubek všechny tyto lékaře navrhnout na vyloučení z Komory,“ řekl jasně.

MUDr. Martin Kuba ODS

hejtman



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hostomský také litoval toho, jaké nálady se teď ve společnosti šíří. „To pomýlení spousty lidí je, že oni se cítí jako bojovníci za svobodu, když bojují proti vakcinaci,“ podotkl. Jenže jedním dechem dodal, že některá nařízení vlády působí velmi nelogicky. Vypadá zvláštně, když se zavřou adventní trhy, ale farmářské ne, nebo se zavírají hospody v 10 večer, jako kdyby se v nich virus do deseti večer nešířil a po desáté ano. A podobné jiné přešlapy vlády.

Koziar Vašáková to sice nechtěla říct naplno, ale připustila, že v některých bodech má profesor Hostomský pravdu. Zdůraznila však, že to konečné rozhodnutí a nastavení pravidel je v konečné fázi vždy na politicích.

„Portugalsko, kde je velká proočkovanost, tak oni tam sice dnes mají asi 5 tisíc případů, ale v porovnání s jinými zeměmi je to téměř nic a denně tam zemře maximálně 20 lidí. Takže když se podíváme na data, tak ta ukazují, že tam, kde je velká proočkovanost, tak je menší zatíženost nemocnic. Takže z odborného hlediska ano, pojďme očkovat,“ pravil Prymula.

„Ale na druhé straně, ta společnost je rozdělená, někteří ti senioři jsou v odmítání vakcíny hodně zaťatí a my máme v podstatě jedinou sankci, tu pokutu těch 10 tisíc korun,“ pokračoval Prymula dál.

Pokud to ten stát nedá povinně, tak někteří lidé si řeknou, že ten stát tomu nevěří

Koziar Vašákoivá volala po povinném očkování.

„Pokud ten stát to nedá povinně, tak někteří lidé si řeknou, že ten stát tomu nevěří, protože jinak by to dal povinně. Takže část lidí věří, že stát vakcíně nedůvěřuje a pak raději věří nějaké Máně ze sociálních síti, která tvrdí, že do lidí dávají čipy na 5G sítě,“ rozčílila se Koziar Vašáková.

„Já musím přiznat, že i na našem oddělení byly sestřičky, které byly ‚antivax‘ a ony říkaly: já se nemusím očkovat, já mám fůru protilátek. A ona teď ten covid má znovu. Se všemi důsledky, to znamená, že ji musí někdo nahradit, má nakažené děti a tak podobně,“ pokračovala náměstkyně.

Martin Kuba přidal ještě jeden pohled. Upozornil, že se mu zdá nesmyslné povinně očkovat třicetileté policisty, ale občany starší 55 let, kteří končí na JIP neočkovat, toto mu jako lékaři nedává smysl.

Prymula upozornil, že lidé, kteří spoléhají na prodělání covidu, by měli mít na paměti i důsledky prodělání této nemoci. Ne vždy je dobré nemoc prodělat a neočkovat se proti ní. Typickým příkladem je podle exministra zdravotnictví za ANO Prymuly vzteklina. „Tady já si musím dát pozor, protože to onemocnění mě ve sto procentech zabije,“ dal příklad.

S očkováním dětí 5 až 12 let bych počkal, říká Prymula

Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela otázku očkování dětí proti covidu.

Prymula by v této otázce byl opatrný. Zvláště u skupiny dětí 5 až 12 let. „Já si nemyslím, že je teď doba, abychom očkovali tuto kategorii, když nemáme proočkovanou tu starší populaci, která je mnohem více riziková. Do plošného očkování této skupiny bych ještě nešel,“ řekl Prymula.

Prozradil také, že podle jeho informací stát nepočítá s nákupem vyvíjené francouzské vakcíny Valneva. Koziar Vašáková vysvětlovala, že stát dal přednost vakcíně Novavax, která se zdá být, že bude účinnější.

Hostomský si v tuto chvíli neumí představit, že by se teď děti očkovaly proti covidu povinně. „To bychom museli nějak prolomit, policejním státem nebo jinak. A já si nemyslím, že to je správná cesta,“ pravil Hostomský. „A pokud už by se to mělo stát, tak by ten stát měl lidem vyjít vstříc a říct jim ‚když v tomhle půjdete s námi, tak my všechno (opatření) zrušíme.“ Nakonec prozradil, že on sám by své děti očkovat nechal, ale čistě proto, aby jim poskytl více svobody.

Kuba lidem jasně řekl, že vakcíny jsou bezpečné. „Ty vakcíny jsou bezpečný, těm dětem vůbec nic nehrozí. Ale já chci říct, aby se nám nestalo, že naočkujeme všechny děti a pak budeme na jaře koukat, že zase máme plné nemocnice, protože jsme nenaočkovali seniory,“ zdůraznil Kuba.

Hostomský: Když se babička nechce nechat očkovat, tak ať umře. Takto tvrdě to řeknu

Zrušit všechna opatření podle hejtmana lze, když se naočkuje drtivá většina populace, lidé si nemocí také projdou a vše pojede dál. „Ale dokud není proočkována většina společnosti, je třeba sahat k lockdownům a k podobným opatřením. Nebo musí být očkování opravdu povinné, protože jinak by se nám mohlo stát, že naše školství a ekonomika bude nakonec totálně zdevastovaná, nebude na důchody a tak podobně,“ míní Kuba.

Koziar Vašáková uvažování společnosti zestručnila na jednu jedinou otázku. „Kolik lidí chceme obětovat? To je ta otázka,“ řekla jasně. Lidé, kteří se odmítají očkovat, musí počítat s tím, že bude víc mrtvých. Takto jednoduché to podle náměstkyně ministra zdravotnictví je.

Postavila se proti testování ve školách, protože stát to stojí obrovské sumy měsíc co měsíc, ale rychlost epidemie to nijak zvlášť nebrzdí.

I Hostomský zdůraznil, že důležitější je očkovat seniory. „Když se babička nechce nechat očkovat, tak ať umře. Takto tvrdě to řeknu,“ vypálil Hostomský.

Kuba by prý s Hostomským souhlasil, ale je tu problém. „Kdyby se ta babička rozhodla, že umře doma, tak já s vámi plně souhlasím – ale my žijeme ve státě, kde máme povinnost se o tyto všechny lidi postarat,“ upozornil hejtman a lékař Kuba.

Psali jsme: Čtyřicet tisíc odpůrců očkování vyrazilo do ulic Vídně. Bylo husto Pilulky proti covidu dorazí později. Vojtěch tvrdil, že jsou objednané, ale nebyla to pravda Tento pán z nás chce dělat tygra? Co jste asi nevěděli o náhradníkovi Michalika Dušek varuje: Žádný pozitivní vývoj teď nenastane

