Daniela Drtinová: Byla jsem tanečnice. V Itálii

Moderátor Aleš Cibulka označil Drtinovou za nepřístupnou, drsnou a někdy nesmlouvavou moderátorku, „sekernici“, a připomenul, že nedávno oslavila kulatiny. Čímž moderátorce polichotil. Drtinová uvedla, že „sekernice“ je, ale jen v práci, doma se takto nechová. Svou roli si prý obléká, ale něco z této povahy v ní bude. „A jak je to teď, jste napolo svlečená, když říkáte, že oblékáte tu roli, napolo doma, nebo si můžete dovolit úplně z toho vystoupit?“ ptal se Cibulka a Drtinová odpovídala: „To bude na vás, jak se vám podaří mě imaginárně svléknout.“ „To zní lákavě,“ laškoval Cibulka. Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 1300 lidí

Drtinová uvedla, že u nich ve studiu bývají nervózní zvláště herci, protože se obávají, že na ně budou v DVTV stejně ostří jako na politiky. A že se velmi ráda dostane do hlubin svého hosta, i když je to herec, ale nehodlá ho grilovat. „Protože bych ho ugrilovala, usmažila si ho tam a on by mi neřekl nic. Protože by se neuvolnil. Tak to už je potom na té zkušenosti, na chemii, na nejrůznějších neinvazivních metodách, který moderátor takového formátu zvolí,“ vysvětlovala Drtinová, jak musí herce přesvědčit, že mu v rozhovoru nic nehrozí.

Cibulka pak vyzvídal, jak se moderátorka na hosta připravuje. Podle ní je předpřipravený moderátor stejně špatný jako málo připravený moderátor a je potřeba vyvažovat. Aby rozhovor nepřepadl do „pokecu u kafe“, ale aby se také nejelo jen podle předpřipravených otázek. Dodala, že ona se nemůžu připravovat přes video nebo audio, že potřebuje psanou rešerši. A v rozhovoru pak napůl improvizuje. Ve věcech, které se už s hostem řešily v jiných médiích pak chce najít jiný pohled, nový rozměr.

Moderátorka se věnovala i svému dětství, když se moderátor ptal, zda už jako malá kladla zvídavé otázky. Drtinová řekla, že naopak jako malá byla introvertní. „Je pravda, že já jsme měla dvojí polohu, už tenkrát. Jedna byla taková hloubavá, niterná, dětsky spirituální. Druhá byla hodně divoká, protože moji rodiče byli dost divocí. Tak já kolem puberty jsem začala hodně blbnout ve stylu mojí mámy. Takže jsem žila takovým dvojím životem už jako dítě. Jedna část holčičky byla hloubavá, druhá zlobila, házela mech z půdy po lidech a podobně.“ Nad házením mechu se moderátor podivoval. „Nejhorší na tom je, že jsem ho házela ještě v době vrcholící puberty, nedělala jsem to jako úplně malá, což je ještě horší, že se mě drželo to házení mechu ještě kolem mého osmnáctého roku,“ prozradila na sebe čerstvě padesátiletá moderátorka. „Dneska už neházím,“ doplnila.

Povyprávěla i o své taneční kariéře v Itálii. „My jsme tancovaly s kamarádkou, se kterou jsem vyrůstala, hodně a rády, ale tancovaly jsme po olomouckých diskotékách. Od místních Romů jsme se učily takový ten tehdejší tanec, kterému se říkalo ‚Funky‘, já jsem uměla měsíční chůzi a bylo to úžasný. Ti romští kluci nás z toho tanečního mnoho a mnoho naučili,“ uvedla. Dodala, že pak vyhrála s kamarádkou malý konkurz a odjela tancovat do Itálie do nočních klubů na tento styl. „Ve starém pasu mám dodnes razítko balerína, jako tanečnice,“ pochlubila se.

Cibulka se pak otázal, zda už díky rozhovorům s politiky a díky různým kauzám neztratila iluze. „Iluze jsem neztratila, jednak proto, že to opravdu vnímám jako službu. Může to znít nadneseně, jako nějaká podivná pomůcka, ale já to opravdu vnímám jako službu. A měla jsem spíš jedno období, tak dvou let, kdy mě politika tak moc nebavila, z hlediska moderací, protože jsme měli řadu témat, která mě prostě bavila víc. Ale teď kupodivu se to nějakých způsobem vrací a měla jsem teď pár politických rozhovorů, které mě bavily,“ odpověděla moderátorka a dodala, že to hlavní je v profesi nevyhořet.

Moderátor pak položil otázku, zda Čechy politika ještě vůbec zajímá, když není zrovna před volbami. A Drtinová mínila, že ano, ale problém spíš spočívá v tom, že místo po faktech jdou v dnešní „roztříštěné době“ lidé po emocích. „Myslím si, že dnes řada lidí čte už jenom titulky, nevím, jak ukouká celý ten rozhovor, který pak vypadá, že sledovanost má,“ poznamenala. A také uznala, že politické programy rozhodně nejsou hezké čtení, ale naopak jsou velice nudné.

Z moderátorství nabídla Drtinová ještě historku z České televize, jak musela v nouzi absolutně nepřipravená zaskakovat za jinou moderátorku. „Jednou se vrátila Jana Bobošíková tuším z Afriky a měla nějakou náhlou zdravotní indispozici, ale opravdu tak náhlou, že při přípravě 21 prostě nemohla nastoupit na živé vysílání, ale už se připravovala přes den. A mně zavolali, já si vzpomínám, za deset osm hodin a v devět se vysílalo. Do toho se ještě musíte nalíčit a je to hodinovka. Takže já jsem vlastně vysílala, co měla Jana na papíře a bylo to bezva,“ dodala ironicky.

