Darebáci! Lidi vám vytlučou okna, zní ke kauze H-System. Útok na Miloše Zemana a úder zpět

Rána pod pás, kterou nikdo nečekal. Tak by se asi v jedné větě dal shrnout včerejší rozsudek ve věci H-System. Několik desítek klientů, kteří si svépomocí dostavěli své byty, se z nich musí do měsíce vystěhovat, rozhodl Nejvyšší soud. Celá věc rozčílila mnohé veřejně činné osoby, přicházejí první apely a návrhy na řešení situace. Do případu se vložil i prezident Miloš Zeman, jehož počínání ale vzápětí zkritizovala Hana Marvanová.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura na Facebook napsal, že se rozhodnutí Nejvyššího soudu týká i jeho kamarádky. Myslel tím poslankyni hnutí SPD Ivanu Nevludovou. Členové její rodiny jsou jedněmi ze zasažených lidí.

„Členové její širší rodiny se v tuto chvíli rozhodli zabarikádovat ve svém domě, který 3x zaplatili. Kauza, kde Nejvyšší soud nařídil vyklizení domů podvedeným klientům H-Systemu, potvrzuje jednu zásadní věc. V této zemi je mnoho zákonů a málo spravedlnosti. Málo spravedlnosti pro lidi, kteří nemají v peněžence miliony. Dnes se darebáci, jako jsou tuneláři OKD, smějí slušným lidem a vymahatelnost práva je pro obyčejné lidi nepřekonatelný problém,“ píše Okamura.

Navrhuje proto změny. Soudce by měl mít mandát omezen věkem a za svou práci by nesl odpovědnost. Právo je podle Okamury nutné zjednodušit. „Naše hnutí označují jako extremisty, ale skutečným extremismem v této zemi je nespravedlnost, které se dostává obyčejným lidem, a pohrdání právem darebáky s bílými límečky. Každý rozsudek by měl odpovídat dobrým mravům a měl by v sobě obsahovat spravedlnost,“ shrnuje věc Okamura.

Advokátka Jana Hamplová navrhuje, aby spravedlnost v kauze H-System „zaplatil“ stát. „Za dané situace je jediné možné řešení – aby stát uhradil ze státního rozpočtu to, co mělo ještě ‚spadnout‘ do konkursní podstaty, aby nemuselo dojít k prodeji domů a ostudnému a nemravnému stěhování, peníze v hodnotě těch domů dát do konkursní podstaty a z té pak poměrně uspokojit ostatní okradené,“ navrhuje na svém blogu.

Podle právníka Tomáše Tyla včera Nejvyšší soud udělal pro popularizaci občanského zákoníku víc než všechna školení dohromady. Podle Tyla musí být spravedlnost nadřazena zákonu. „Rozsudek jakkoliv formálně zákonný, nesmí jít proti obyčejnému lidskému cítění. Šest let je platný nový občanský zákoník, kde to všechno je, valná část justice se furt tváří, jak kdyby o tom nevěděla,“ píše Tyl. A přidává směrem k soudcům varování: „Už si ty právní principy konečně přečtěte, jinak vám lidi brzo vytlučou okna.“

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček na Facebooku tlumočil stanovisko hlavy státu. „Tento rozsudek spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD a dalšími rozsudky vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému,“ myslí si Zeman.

Na Zemanův postoj ke kauze H-System reagovala i známá advokátka Hana Marvanová, která bude kandidovat ve volbách do zastupitelstva Hlavního města Prahy za koalici STAN a TOP 09. Reakce prezidenta je podle ní neskutečná. Zeman podle ní dělá, jako kdyby s kauzou H-System neměl nic společného. „Přitom část peněz vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD v době, kdy byl předsedou. Spojkou mezi ČSSD a Smetkou z H-Systemu byl poradce premiéra Zemana Miroslav Šlouf,“ píše právnička.

Na to na svém profilu reagoval hradní mluvčí. Podle něj jde o snahu Marvanové „nízce pošpinit“ prezidenta republiky, který chce v rámci svých možností pomoci.

