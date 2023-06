Dávná slova o Čaputové. Splnila se

reklama

Weigl na stránkách IVK komentuje rozhodnutí slovenské prezidentky, která se nebude ucházet o znovuzvolení v prezidentských volbách příští rok, protože už prý nemá dost sil. „Není to překvapení. Její popularita u slovenské veřejnosti dramaticky klesla, země se za roky jejího vládnutí propadla do ještě hlubší politické a ekonomické krize, než byla na počátku,“ tvrdí Weigl.

„Plně se potvrdilo, že marketingové projekty nefungují, že voličům na počátku zmanipulovaným mediální masáží nakonec přinesou jen zklamání. Je zjevné, že pouze s pohlednou tváří, odezíráním ze rtů spojencům a opakování frází o slušnosti a dalších prázdných klišé vystačit nelze. Po čtyřech letech už o ní voliči něco vědí a jsou zklamáni. Šance na znovuzvolení není velká,“ je přesvědčený Weigl, jaký je pravý důvod rozhodnutí Čaputové nekandidovat.

Weigl také připomíná, že už v roce 2019, ihned po zvolení Čaputové prezidentkou, hodnotil tento krok jako marketingový úspěch, ale pro slovenskou politiku neúspěch. „Před čtyřmi lety, uprostřed nadšené hysterie a ovací nad zvolením neznámé pohledné ženy do funkce slovenské prezidentky, jsem na stránkách IVK publikoval text, za který se na mě kvůli ‚svatokrádeži‘ vrhla celá naše progresivní mediální scéna,“ připomíná Weigl.

„Slovensko má smůlu. Už podruhé země, která se stále potýká s absencí delší tradice vlastní státnosti, vystavila bianco šek zcela neznámé osobě, aby jí stála v čele. A je neuvěřitelné, že naše mainstreamová média mohou tento výkřik bezradnosti oslavovat, vynášet do nebe a dávat za příklad,“ psal tehdy Weigl.

Vadilo mu zejména to, že Čaputová za sebou neměla politickou kariéru, jak by se podle něj na nejvyšší ústavní funkci patřilo. „Zuzana Čaputová, nová prezidentka Slovenské republiky, má jedinou známou přednost a výhodu, kromě toho, že je žena – dosud nic nevykonala, nikdo jí nezná, a tak o ní nelze nic říci. Ani v dobrém, ani ve špatném. Vše, co říkala a dělala po vstupu do předvolební kampaně, je čistý marketing. Její slova, sliby a priority nelze ničím verifikovat, její dosavadní životní dráha a skutky nemohou být žádným vodítkem,“ uvedl Weigl v roce 2019.

Čaputová podle něj vyhrála jen díky svému pohlaví a vzhledu a prázdným slibům a frázím jako slušnost a spojování národa. „Tak málo stačí pro dosažení vrcholu. Přitom zdravý rozum člověku říká, že funkcí hlavy státu by kariéra politika měla končit, nikoliv začínat, že do funkce prvního občana by měl být kandidát kvalifikován svým dosavadním životem a zásluhami o stát a národ, nikoliv být jako no-name vytažen z klobouku,“ psal Weigl, že je za tímto projektem určitě spousta neznámých lidí v pozadí s vlastními zájmy.

„Pouze vidíme, že marketingové projekty stále válcují standardní politiku. Známe však již řadu příkladů, které potvrzují, že pro úspěšnou politiku či její změnu pouhý marketing nestačí,“ prorokoval Weigl v roce 2019.

Podle Erika Taberyho z Týdeníku Respekt je ale fér dodat, že Čaputová a její rodina čelila osobním útokům jak od některých politiků, tak od občanů, kteří překračovali meze slušnosti a toho, o čem je politika.

„Je třeba připomenout, že ona pracuje v podmínkách, ve kterých žádný český politik nepracuje a nepracoval. Ta situace je tam mnohem vyhrocenější, než je tady a byly zaznamenány případy, že jí různí lidé chodili v noci ve skupinkách křičet pod okna, aby nemohla spát, byly nahlašované bomby k ní domů, aby neměla klid, vyhrožovalo se jejím dcerám a partnerovi teď prý kladivem rozbili auto. Případů, které úplně jasně vybočují z toho, o čem by měla být politika, je tady celá řada,“ rozumí Tabery rozhodnutí Čaputové.

Navíc Čaputové podle něj vládla v době velkých světových krizí a politicky turbulentního období na Slovensku. „Vedle toto je třeba také připomenout, že ona úřadovala v době, kdy byla pandemie covidu, kdy je válka na Ukrajině, kdy víceméně každý rok, někdy dokonce dvakrát do roka na Slovensku padá vláda. To znamená, někdy pět let je jako deset, patnáct, dvacet let,“ uvedl Tabery s tím, že to je právě případ turbulentní politiky na Slovensku posledních let.

