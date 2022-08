De*ilové, nikdo vás nezval, bránili lidé Babiše. Ten vyprávěl o komicích ve vládě

reklama

„Čekáme na pana Babiše. Ještě jsme ho na vlastní oči neviděli a jsme zvědaví, co řekne k současné situaci. Teď tady s paní vedle mne mluvíme o zdražování, kam až to může vést a jaká bude zima. Protože spousta starších lidí si na stará kolena pořídila plynové topení i kvůli ovzduší, a na to se teď nedbá,“ prozradila Květuše Šotová z Jindřichova Hradce, jež byla mezi těmi, kteří na expremiéra čekali na lavičkách kolem náměstí.

„Chtěl bych mu popřát, aby uspěl,“ dodal její manžel Ivan. A upřesnil: „Ne v prezidentských volbách, ale chtěl bych, aby byl znovu předsedou vlády,“ vysvětlil, v čemž s ním souhlasila i jeho manželka.

Manželé Šotovi čekali, až přijede bývalý premiér. Foto: David Hora

Babiše do koše! Hanba. A cedule s nápisy…

„Jaká byla cesta, estébáku?“ ozval se výkřik od jednoho z expremiérových odpůrců, když Andrej Babiš vystupoval ze svého karavanu. „Táhni,“ zněla odpověď Babišových příznivců. Skupinka odpůrců se ale nenechala odradit a vytrvale dělala co největší rámus po celou dobu, co premiér mluvil, podepisoval se a fotil se svými fanoušky.

Odpůrci bývalého premiéra udělali hlouček opodál, pískali, houkali, nechyběla ani řehtačka a megafon. Nechyběly ani cedule s nápisem „NE. Jinak bude hůř“, nebo „Nechceme platit tvoje dluhy, Bureši“. Někteří odpůrci bývalého premiéra šli na začátku i mezi jeho příznivce. „Babiše do koše, Babiše za mříže. Hanba!“ ozývaly se výkřiky.

Odpůrci Andreje Babiše. Foto: David Hora

„Nevšímejte si jich,“ nabádal Babiš. „Debilové,“ reagoval na jeho odpůrce expremiérův fanoušek

Andrej Babiš pokojně promlouval ke svým příznivcům, kteří se kolem karavanu shromáždili. „Nevšímejte si jich,“ reagoval na své hlučící odpůrce. „Ti většinou narušují naše setkání s vámi. Ještě přijde asi pán s megafonem, ten je provází stále. To jsou ti, kteří volili tuto asociální vládu, která na vás kašle. Tak si jich prosím vás nevšímejte, protože my nechceme, aby došlo k nějakým konfliktům,“ žádal. A připomněl Domažlice, kde konflikt vyvrcholil pokousáním jedné jeho fanynky.

„Takže buďte na sebe hodní a pokud budou křičet nějaké nesmysly a lži, tak si jich nevšímejte,“ opakoval. Expremiérovi příznivci ale tak smířliví nebyli. „Jsou to debilové. Kde máme demokracii? Svobodu projevu?“ pronesl jeden z nich na adresu hlučící skupinky. Další se jim snažili vysvětlit, někteří mírně, někteří velmi rázně, že je nikdo nezval. Že si chtějí bývalého premiéra poslechnout a oni je ruší. Jejich snahy byly ale marné.

Babiš: Hasiči jsou důležití! A premiér? Šel se tam vyfotit.

Andrej Babiš pak mimo jiné představil svou nejnovější knihu. „To je výkaz práce naší vlády. Jsou tam čísla, kolik jsme dali do zdravotnictví a také tam nejdete, kolik jsme dávali hasičům. Hasiči, chvála bohu, uhasili ten požár v Českém Švýcarsku a pro nás byli vždy priorita. Když je nehoda, je tam hasič, to samé, když je povodeň, tornádo, covid a teď řeší i Ukrajince,“ uvedl a vyzdvihl i důležitost dobrovolných hasičů.

Poté se vrátil k požáru v Českém Švýcarsku. „Pan premiér zjistil v úterý, že hoří, od neděle. A místo toho, aby v neděli volal Macronovi, pošli mi letadla, protože na jihu Francie nebo Španělska hoří často a mají tam ty kanadery, no tak v úterý se tam šel vyfotit a ani nepotkal našeho hejtmana. Všichni si pamatují, když bylo tornádo, tak já jsem přerušil cestu v Bruselu a letěl jsem přímo do Brna, abychom pomáhali lidem, a potom jsem se tam vrátil třikrát,“ připomněl.

Podepisování knihy. Foto: David Hora

Komik ve vládě… Nekula a Lipavský?

„Každé pondělí teď, a dělám to od dubna 2017, mám pořad Čau lidi. Jsem jediný politik, který každý týden skládá účty, jako ministr financí, jako premiér a teď v opozici, tedy více než pět let každý týden mluvím v tomto pořadu. A včera jsem mluvil o tom, jestli je větší komik ve vládě Lipavský, nebo Nekula. Tito dva zoufalci, místo toho, aby mlčeli, jako třeba Hubáčková nebo Langšádlová... Ty aspoň mlčí, protože ví, že na to nemají.

Pan Lipavský vykládá, že údajně nás Němci ohledně plynu nenechají ve štychu, protože co by dělali bez našich fabrik. No budou vyrábět německé fabriky!“ chytal se za hlavu bývalý premiér. Opřel se i do ministra zemědělství Nekuly ohledně jeho slov, že budou klesat ceny potravin. „Očekává i levnější mouku, tak asi zapomněl, že mlýny taky fungují na energii a že kupují elektřinu a plyn,“ zmínil Babiš.

Když se pak ozvalo hlasité pískání a houkání, podotkl: „Ano, tady už přicházejí voliči SPOLU. Pískají, to je demokracie toto, narušovat naše mítinky,“ pokýval. A na adresu vlády ještě pak ke svým příznivcům dodal: „Vláda na vás kašle, nedělá pro vás nic!“

Havlíček: Neakceschopná, asociální, arogantní vláda… A čí je to teď drahota?

K lidem promluvil i bývalý ministr Karel Havlíček. Mimo jiné vzpomenul, jak je tehdejší opozice kritizovala, že prý v době covidové dávají malou podporu, a chtěla, aby byla podpora živnostníků, průmyslu, ekonomiky... vyšší.

„My jsme nemohli dávat tolik, kolik požadovali, ale v každém případě jsme dali na podporu zaměstnanosti, průmyslu a živnostníků 370 miliard korun a zachránili jsme českou ekonomiku. A co udělala toto vláda jako první věc, když přišla k moci? Vysmála se nám, že jsme dávali moc, ačkoliv jsme dávali méně, než kolik požadovala. Ale proč to říkám. Máme zde další krizi, energetickou krizi. A víte, jaká je dnešní cena elektřiny? Desetinásobně vyšší, než byla před dvěma lety. A plynu 33krát vyšší. A kdo z vás dostal nějakou podporu? Jsou tady nějací živnostníci? Dostal tady někdo podporu na plyn?“ ptal se – a z davu se ozvalo hlasité „Ne!“

Na setkání v Jindřichově Hradci. Foto: David Hora

„Takže vláda káže vodu, a přitom pije víno. Nedala ani korunu do podpory firem. Podpora ve smyslu příspěvků na bydlení, ta je pod rozlišovací schopnost. A co hůř, podpora, která se chystá na podzim, bude opět minimální,“ vypočítával Havlíček.

„Vzpomínáte si na to, když tehdejší opozice, poukazovala na takzvanou Babišovu drahotu? To bylo v září loňského roku. Tehdy byla inflace 3 až 4 procenta. Dnes je 17 procent –a najednou to není Babišova drahota, není to Fialova drahota, je to prý Putinova drahota. Tak ta vláda si musí udělat jasno, kdo za co vlastně zodpovídá. Musí se přestat vymlouvat, dívat se do minulosti, hledat viníky, ale hlavně má hledat řešení. A to ta vláda nedělá. Je totálně neakceschopná, je asociální, arogantní!“ zdůraznil Havlíček.

Jako malá zažila Masaryka, dnes přišla za Babišem

Babišovi příznivce neodradilo ani horké letní počasí. I přes to, že je jí už 90 let, tak přišla za Andrejem Babišem a přes ParlamentníListy.cz bývalému premiérovi poslala vzkaz: „Za všechno mu moc děkujeme a za to, že jsem tady a že se mám dobře, děkuji jeho vládě. A samozřejmě, přeji mu zdravíčko.“

Zamyslela se nad tím, jaká vláda byla v průběhu jejího života nejlepší. „Vždycky se říkalo, že nejlepší byla za Masaryka. Ale to jsem byla malá, když byl také tady na náměstí, “ vzpomíná Jiřina Kárová. Prozradila také, jak se jí žije dnes. „S důchodem vyjdu tak akorát. Dokud jsme byli dva, tak nebyl problém. Když zůstanete sami, mám domek, ještě jezdím autem… Tak máte co dělat, abyste to všechno z důchodu poplatili,“ vysvětlila.

Jiřína Kárová přišla na setkání s bývalým premiérem. Foto: David Hora

