Demence, debilita, k*kotiny. Piráti a jejich kámoši se řežou mezi sebou. I Kocábová přiložila

Slova kandidáta do Senátu Tomáše Tožičky, který na Twitteru označil Josifa Visarionoviče Stalina za masového vraha amatéra v porovnání se zločiny kapitalismu, už mají reakci. Matěj Hollan z Žít Brno řekl, že by raději v radě ČT viděl 10 ekonomek Lipovských než jednoho Tožičku v Senátu. A začala létat obvinění, že dotyčného odsoudil neprávem za pár výroků. „Jeho názory ani nevybočují z mainstreamu západní levice“ozvalo se. Také padla slova o demenci, debilitě a kokotinách.

Jak jsme již informovali, Piráti už mají vybraného svého kandidáta do voleb, ve kterých se bude obsazovat senátorský post po Jaroslavu Kuberovi. Je jím Tomáš Tožička. Novinář, bývalý člen Strany zelených a také manžel novinářky Saši Uhlové a zeť dosluhující ombudsmanky Anny Šabatové.

Tožička v poslední době vzbudil poprask svými výroky srovnávajícími kapitalismus a stalinismus v počtu obětí. „Kapitalismus a pravicová politika jsou prostě zločiny proti lidskosti. Ještě že se můžou vymlouvat na Stalina, který byl ovšem proti nim jen masový vrah amatér,“ pravil Tožička v diskuzi na Twitteru.

Svůj příspěvek následně smazal a vysvětlil Novinkám.cz: „Jestli chceme soudit režimy v minulosti, tak musíme soudit i ty v současnosti. Když se podíváme na to, co dělala Východoindická společnost v Indii, tak je to srovnatelné s tím, co se dělo v SSSR. Musíme k tomu historicky přistupovat objektivně,“ řekl Tožička a dodal, že kolonialismus podle něj zabil víc lidí než Stalin nebo Hitler. Že by prosazoval stalinismus odmítl.

Tomáš Tožička

Jeho slova vzbudila pozornost Matěje Hollana z hnutí Žít Brno, který Tožičku pro změnu srovnal s ekonomkou Hanou Lipovskou, která se dostala do užšího výběru členů Rady ČT. „Mám právě rozepsané, proč je Lipovská z důvodu neznalosti ekonomie veřejných subjektů špatná kandidátka do Rady ČT, ale teda upřímně, radši 10 Lipovských v té Radě než jeden Tomáš Tožička v Parlamentu. Že někdo s názorem, že pravicová politika je zločin proti lidskosti, vyhrál primárky u Pirátů a měl by je reprezentovat v Senátu, je drsné probuzení do reality,“ napsal na Facebooku.

Za tento příspěvek však Hollan schytal kritiku hned z několika stran. „Já bych chtěl deset Tožičků v Parlamentu, prosím,“ hlásil Michal Zlatkovský, přispěvatel do iRozhlasu, A2larmu, Respektu a Finmagu a bývalý člen Žít Brno.

Dále se ozval Marek Švehla z Respektu s tvrzením, že vyjadřování Tožičky v ukázce připomíná Václava Klause mladšího. Což zřejmě nebylo myšleno jako kompliment.

Do Hollana se opřel jeden ze spoluzakladatelů Žít Brno, Stanislav Biler. „Jako že bys byl by raději, aby lidé jako Lipovská zrušili ČT, než aby byl v Senátu někdo, jehož názory ani nevybočují z mainstreamu západní levice? Nechceš se jít raději ještě trochu prospat?“ zeptal se Hollana. Dodejme, že Hollan svůj příspěvek zveřejnil v sobotu v půl jedenácté ráno. A že Biler býval dramaturgem ČT a podílel se například na pořadu To se ví, který ČT už zrušila.

Doporučení, aby Hollan šel ještě spát, se objevilo i od Filipa Hausknechta z nově vzniklého hnutí Budoucnost. „Tožička je skvělý kandidát,“ dodal.

Nechyběl ani Petr Bittner z Deníku Referendum: „Tomáš Tožička je vcelku normální západní levičák, intelektuál z dělnické třídy, ale hlavně za ním stojí výjimečné množství práce v sociální oblasti. Ten výrok je debilní a je projevem jeho horkokrevnosti, ale posuzovat ho podle něj jako kandidáta je ještě debilnější.

Podobně se vyjádřila Apolena Rychlíková, redaktorka A2larmu: „Pravičáci tady každej den už třicet let hřímají, jak je zločin proti lidskosti hlavně levicová politika. Je úplně legitimní myslet si, že pravicová politika je nebezpečná a je úplně legitimní kritizovat kapitalismus. Tohle je směšnej výkřik, kterej absolutně nereflektuje Tomášovu celoživotní práci a postoje, názory a přístupy.“

„Na Twitter napíšem denně tisíc kokotin, vytrhávat je z diskuzních vláken, ani ne statementovejch tweetů a hystericky jima mlátit po hlavě někoho, kdo je celkem důslednej ve svých postojích celej život, sám pracoval v regionech na zásadních sociálních projektech, řešil problematiku globální chudoby a pomohl tady etablovat všechno možné od fair trade přes projekty navázané na církve a stojící na jejich dialogu, je fakt demence,“ zkritizovala Hollana.

Že jeden Tweet stalinistu nedělá mínil i podnikatel Jiří Hlavenka: „Je tak těžké vytvořit konzistentní profil dotyčného, vzít jeho životopis, stovky informací, dávat na jednu či druhou misku vah, nebo na žádnou?

Tohle je dost krutý: drtivě odsoudit člověka za jeden dva tweety z diskuse. Kdokoli si dá práci a najde nějaké moje výroky, které navíc ještě vytrhne z kontextu diskuse, nejspíš bych dopadl úplně stejně. Právě tak jako kdokoli jiný – což ostatně Matěji ty sám víš na vlastní kůži, jak z tebe dokázala média+soc. média udělat pošuka kvůli jednomu dvěma plácnutím.“

Se svou troškou do mlýna přišel i bývalý předseda Zelených, Matěj Stropnický: „Až bude jednou napsána jakási ‚Černá kniha kapitalismu‘ – pak se Tomášův výrok stane výrokem vědeckým.“

Naopak proti výroku se ohradila spisovatelka Natálie Kocábová. „S tím se fakt nedá souhlasit, jak moc bych chtěla chápat... Saša je mi sympatická i její táta. Ale tohle... to je prostě blábol, co říká její partner.“

