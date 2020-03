Demonstrace proti Křečkovi: Do studia ČT dorazil Zahradil a začalo to: Minář hodil zpátečku, když najednou začal říkat...

reklama

Zahradil v úvodu ubezpečil, že se nechystá na nedělní demonstraci Milionu chvilek. „Já se s panem Minářem neshoduji v tom, že by v Maďarsku nebo v Polsku byla ohrožena demokracie, a ani v tom, že by v České republice byly ohroženy demokratické instituce. Ať už to bude volba pana Křečka ombudsmanem, nebo paní Lipovské do Rady České televize,“ připomněl europoslanec svůj postoj.

Naopak, v čem se shodují, je prý kumulace moci v rukou premiéra Andreje Babiše. „Tady je skutečně obrovská koncentrace politické a mediální moci v rukou jednoho člověka. To skutečně není zdrávo,“ dal za příklad, co do značné míry deformuje politické prostředí.



Senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a europoslanec Jan Zahradil (ODS). (Screen: ČT24)

Zdůraznil však, že řešení mají v rukou politici. „To je náš úkol, my si to rozdáme ve volbách,“ připomněl Zahradil. S tím, že Minář si jako občanský aktivista může pořádat své demonstrace.

Na Zahradila byla pak znovu mířena otázka, zda souhlasí se spolkem Milion chvilek, který prohlásil, že chtějí poukázat především na to, jak údajně účelová koalice SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně rozkládá důležité demokratické instituce. „Už jsem na to odpověděl. Nemyslím si, že jsou demokratické instituce, ať už se tím myslí cokoliv, ohroženy,“ uvedl europoslanec a znovu poukázal na kumulaci moci v rukou Babiše.

Nerad by, aby to vypadalo, že obhajuje Křečka; připomněl, že ODS hlasovala pro jiného kandidáta na post veřejného ochránce práv. „Já nepředpokládám, že by kdokoli z poslanců ODS hlasoval pro pana Křečka. Náš kandidát ale nezvítězil. A je potřeba respektovat vítěze,“ řekl jasně.

Při všech těch výhradách vůči novému ombudsmanovi si ale nemyslí, že by představoval nějaké nebezpečí. „Myslet si, že Křeček zničí nebo torpéduje instituci ombudsmana, to je opravdu přehnané,“ uzavřel Zahradil.

