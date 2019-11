Den před školskou stávkou: Není to na místě, vzkazoval ministr Plaga z rádia

„Nemáme přímý nástroj jako ministerstvo, kde a jak stávka probíhá, ale snažili jsme se zjistit stav. Máme zmapovanou situaci v devíti krajích, ke stávce se připojí necelá pětina škol,“ sdělil úvodem k zítřejší stávce Robert Plaga. „Bavíme se například o dvou tisících škol,“ dodal.

Plaga považuje celou věc za neshodu kolem tarifního navýšení a toho, kolik má dostat ředitel na příplatky a odměny. „Stávka ani stávková pohotovost nebyly namístě,“ míní Plaga. „Chtěl bych tak oddělit trápení učitelů a akci odborů,“ dodal ministr, jenž nemíní ustupovat. „Důvodem stávky je tlak odborů na to, aby z 11 miliard korun bylo desetiprocentní navýšení pevného základu a zbytek šel řediteli – a já tvrdím, že osmiprocentní navýšení a zbytek řediteli, tak já rozhodně nezměním své stanovisko,“ dodal Plaga.

Každý učitel si od ledna podle jeho slov polepší o osm procent, zbytek do jedenácti miliard dostane ředitel, který bude moci rozdělovat odměny podle klíčovosti a schopnosti učitelů. Učitelé tak podle jeho slov v průměru dostanou deset procent navíc.

Následně Plaga odmítl, že by bylo chybou, když premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil o tom, že dojde k navýšení o 15 procent. Podle Plagových slov to byl cíl, který nevyšel. Moderátorka v tu chvíli podotkla, že chybějící částka je ta, která byla věnována slevám na jízdné. „Ministr školství by samozřejmě chtěl co nejvíce prostředků pro svůj rozpočet,“ podotkl Plaga. Zároveň však dodal, že vláda plní svůj vládní závazek. „Nemyslím si, že slevy na jízdné by byly balík peněz, který by nebyl využíván,“ dodal. Závěrem pak Plaga přislíbil, že by navyšování platů chtěl i v dalších letech.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Podle premiéra je pak stávka učitelů zbytečná. Vláda na ni vskutku reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů. Podle schváleného vládního nařízení vzroste tarifní složka platu o osm procent, zbývající část peněz na přidání se pak využije na odměny. Odbory požadují růst tarifů o deset procent.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36 224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy. Odboráři poukazují na to, že platy rostou i v jiných částech veřejné správy a příjmy učitelů se od průměru vzdalují jen pomalu.

