Desítky lidí si v Praze připomněly oběti komunistického režimu

„Byla to de facto i de iure diktatura. Byly zrušeny svobodné volby, neexistovala dále svobodná společnost. Některá občanská práva a svobody byly pošlapávány. Když připomínáme zločiny komunismu, najednou nám řada mladších i starších lidí říká, že vůbec nevědí, že se takové věci děly,“ řekl Petr Marek z pořádající platformy.

Ostrými slovy na shromáždění nešetřil muzikant David Koller

Podle Marka pořadatelé chtěli připomenout hlavně oběti komunistického režimu. Zapálili proto svíčky za vězněné, popravené i za děti, které zemřely matkám v komunistickém vězení. „Pro nás je nepředstavitelné, že nebyly zločiny vyšetřeny a potrestány a nebyla nastolena spravedlnost. Oběti a jejich rodiny si to zaslouží. Nejde o to, aby nějací staříci, kteří spáchali zločiny či se na nich podíleli, zaplnili věznice, ale že nebyla nastolena spravedlnost,“ řekl Marek. Pokud by podle něj hned po listopadu 1989 česká společnost zločiny dokázala pojmenovat, odsoudit a „udělat dělící čáru“, minulé pořádky by se nezlehčovaly a také nevracely.

Ostrými slovy dnes na shromáždění nešetřil muzikant David Koller. Poukazoval na lidi, kteří za minulého režimu byli ve straně, v řadách komunistické bezpečnosti či spolupracovali s tehdejší tajnou policií (StB) a v současnosti jsou na vysokých postech. „Možná si to málo dáváme dohromady a možná, že ti lidé tam vůbec nemají být. Jsou to prospěcháři,“ řekl hudebník. Jako první ze svého seznamu přečetl jména prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho postoji k situaci na Krymu a k Rusku; a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho soudní kauze o spolupráci s StB a kvůli podezření ze zneužívání dotací.

Koller před nedávnem spustil web www.90000000.cz, s jehož pomocí chce mladým přiblížit „panoptikum hlavních představitelů komunistické zvůle“ v Česku i jiných zemích. „Na 180.000 lidí muselo z republiky uprchnout, 4500 lidí režim zavraždil, 374 bylo zabito na hranicích, 254 ve vykonstruovaných procesech,“ řekl Koller.

Prezidenta kritizovala i místopředsedkyně sněmovního volebního výboru Miroslava Němcová (ODS) či šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. „Připomínka nešťastného února by nás měla nakopnout, abychom posbírali lidskou statečnost a nenechali se ubíjet zprávami, že komunisté ve vládě budou, pan prezident si to přeje a Bureš s Falmerem to nějak poskládají,“ uvedla Němcová. Použila přitom krycí jména, která měla StB používat pro Babiše a pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa.

Také podle Pospíšila by kulaté výročí února 1948 by mohlo přispět k vypořádání se s minulostí. „Necelých 30 let po sametové revoluci bohužel dochází k totální legitimizaci komunistické strany, vznikající vláda se o ni bude opírat a prezidentovi není trapné jet na sjezd komunistů,“ řekl Pospíšil.

Iniciativa Bez komunistů.cz připravila projekt pro žáky s názvem Stopy totalitní minulosti. Sestavila několik vycházkových okruhů kolem míst, která jsou s bývalým režimem spojena. Jeden vede ze Staroměstského náměstí na Národní třídu. „Půjdeme od symbolického začátku ke konci totality – od paláce Kinských, z jehož balkonu řečnil Gottwald, na Národní třídu, kde v listopadu po studentské demonstraci režim padl,“ řekl Marek. Další zastávkou na vycházkových trasách bude třeba ulice Bartolomějská. Podobné okruhy vzniknou i v dalších místech Česka.

