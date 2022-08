Desítky milionů v čudu. Dozimetr řádí dál. „Vidím za tím ten problém s hnutím STAN,“ řekl starosta

reklama

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 80% V mém obvodu se letos nevolí 11% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 9% hlasovalo: 9070 lidí

Politice Městské části Praha 22 je podle Kaněry potřeba vrátit důvěryhodnost. Bohužel se podle něj městské části výrazně dotklo vyšetřování kauzy Dozimetr, kolem korupce v pražském dopravním podniku. „Původně jsem si myslel, že k nám kauza Dozimetr nedosáhne, ale bohužel se ukázalo, že dosáhla i k nám,“ připustil Kaněra.

„Stala se taková nepříjemná věc, že máme rozestavěný polyfunkční dům, tedy dům, ve kterém má být mateřská školka, lékařská ordinace, sál pro spolkovou činnost, obchod. A tato stavba, která se za mého působení a asistence rozjela, tak se zase úspěšně zastavila. A to z toho důvodu, že majitelka nebo jednatelka té firmy paní Červinská, která to vyhrála, byla tak trochu přichycena v konspiračním bytě. A když to prosáklo, tak paní jednatelka nelenila, firmu prodala. A rázem má spoluvlastníka z Marshallových ostrovů,“ popsal Kaněra situaci.

„Paní jednatelka mi řekla, že byla v konspiračním bytě, neřekla k tomu žádné B. Druhý den jsem se podíval do obchodního rejstříku, na justici, tam jsem viděl, že už není jednatelkou a máme tam neprůhlednou strukturu. To se u státních zakázek nesmí. Přijdeme tím pádem s největší pravděpodobností o desítky milionů korun,“ uvedl s tím, že se jedná o peníze z dotačních titulů, pokud se o ně přijde, bude potřeba je do rozestavěné stavby dofinancovat. „Teď hledáme právní nástroje, jak je přinutit stavět, což je asi nereálné,“ pokrčil rameny.

Fotogalerie: - Během a pivem

Podle Kaněry šlo o jeden z významných investičních projektů. Již dříve uváděl, že je nutné rychle postavit novou mateřskou školku a základní školu, jinak budou zanedlouho muset místní občané hledat pro své děti místo jinde. „Problém je složitý, ale budeme to muset dostavět, je to mateřská školka, kterou nutně potřebujeme. Doufám, že bude hotová 1. září 2023, záleží jak bude pokračovat insolvence, která byla uvalena na tu firmu...“ podotkl dnes Kaněra.

Poškodila podle Kaněry kauza Dozimetr pražskou politiku jako celek? „Poškodila... poškodila určité lidi a určité politické subjekty, vidím za tím ten problém s hnutím STAN,“ uvedl. Podezření, která by mohla přijít ze strany občanů, že by se i on účastnil oněch „kokainových večírků“, se však neobává: „U nás v Praze 22 jsem známý jako sportovec, vedu děti ke sportu. Myslím, že by mě nikdy nikdo nespojoval s nějakou drogovou aférou a podobnými věcmi,“ věří Kaněra, že nic takového si o něm občané domýšlet nebudou.

Psali jsme: „Já už nikde moc neříkám, že jsem z ODS.“ Mezi straníky to vře. A nejen kvůli Fialovi Zvrat ve vládě už brzy. Holec slyšel věci z ODS. Vše najednou jinak Dusno po kauze Hlubuček: Hřib cenzuruje Marvanovou, padlo. Šlo o vážné změny Rakušan odrazil odpůrce: Nerezignuji! Dělám to správně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.