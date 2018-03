Děti by se neměly cepovat hned od mala, nabádá čerstvý vládní zmocněnec pro sport a hokejová legenda Hnilička

Bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana Milan Hnilička se ve čtvrtek stal vládním zmocněncem pro sport. Věří, že se státní podporou se mohou čeští sportovci zase vrátit na špici. Sport podle něj dělá z lidí lepší charaktery a přál by si proto, aby se děti více hýbaly a zatraktivnil se tělocvik. „Děti by se ale neměly cepovat hned od mala,“ varuje v rozhovoru pro MF DNES.

Milan Hnilička avizoval, že má v plánu vytvořit agenturu pro sport, která bude mít samostatnou rozpočtovou kapitolu, své personální obsazení a legislativu. Z jeho úřadu by tak vzniklo jakési ministerstvo s rozpočtem v řádu miliard korun.

Z olympiády v Pchjongčchangu čeští hokejisté, bohužel, žádnou medaili nepřivezli. Podle Hniličky jsme v hokeji ustoupili od dobrého systému, který fungoval. „Úspěšná generace byly děti sedmdesátých let, jednoduše je to tím, že byla větší pohybová gramotnost,“ uvedl a dodal, že to nechce svádět na státní podporu, ale že jde skutečně o systémovou práci ve sportu. „Systémově se pracuje špatně, když státní podporu nemáte,“ zdůraznil v rozhovoru pro MF DNES.

Individuální talent si podle Hniličky cestu najde i navzdory systému, koletivní sporty však podporu potřebují. „Nemají ani dost sportovišť a dobíhá nás to, hokej ani fotbal nemají takové úspěchy,“ poznamenal s tím, že nás čeká ještě mnoho práce.

Hlavní cíl nového sportovního zmocněnce je prý jednoznačně takový, že do deseti až dvanácti let je potřeba vybudovat jiný vztah dětí ke sportu. „Musíme vyškolit trenéry mládeže a pracovat s rodiči, oni realizují své vize skrze děti a to není vůbec dobré,“ míní Hnilička a dodává, že jde hlavně o to, aby se děti hýbaly, chodily do školy a nebraly drogy. „Vytratily se autority. Podívejte se na učitele a trenéry, jsou pod obrovským tlakem rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě hrálo víc než jiné,“ uvedl s tím, že je důlěžité, aby si děti vytvořily ke sportu emoční vztah a nebyly od mala cepované.

„Diamanty se brousí od dvanácti let, pokud u toho dítě vydrží má smysl vybudovat znovu tréninková centra mládeže, která kdysi fungovala,“ řekl. Nyní proto jedná o novém zákonu o sportu a o vzniku nové agentury se samostatnou rozpočtovou kapitolou. „Také bych měl komunikovat se svazy, hledat cesty, jak být úspěšní, že dostanem místo sto koruny dvě stě korun ještě neznamená, že budeme úspěšní,“ dodal.

Je prý také potřeba, aby se peníze dostaly hlavně k těm, kdo je potřebují, je proto důležité, aby se stát rozhodl, které sporty jsou pro nás skutečně významné. „Prioriotou jsou kolektivní sporty, ty děti i socializují a je v nich největší šance uspět a proslavit se na mezinárodním poli,“ uvedl Hnilička a dodal, že peníze jsou pak potřeba i na organizační složku.

O celém nápadu prý Hnilička začal komunikovat s Andrejem Babišem, se kterým se bavil o své vizi sportu, jeho transparentním financování a systému. „Babiše zaujaly mé představy a přístup k věci. Řekl mi: Jestli to s tím sportem myslíš vážně, pojď za nás kandidovat do Sněmovny a pokusíme se s tím něco udělat,“ uvedl Hnilička s tím, že komunikuje i s šéfem České unie sportu Miroslavem Janstou a s šéfem Mezinárodního olympijského výboru Jiřím Kejvalem.

„Je pravda, že se mi za mé angažování v politice hokejoví kolegové smějí, ale člověk se mění a stárne. Jsem rozhodnutý sportu splatil dluh za to, co jsem díky němu získal, a řeči v kabině na tom nic nezmění,“ uzavřel.

autor: nab