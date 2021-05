Devadesát dní a nepředstavitelný majlant. „Vidím do nich jak do rozevřeného konečníku,“ pravil politický boss. Poslal vzkaz Fialovi

reklama

„Vidím do nich jak do rozevřeného konečníku,“ řekl ParlamentnímListům.cz nejmenovaný politický matador. „To snad každý vnímá, že urputná snaha Jurečky z KDU, Fialy a spol. má jediný cíl, co nejrychleji dostat lidi k urnám, neboť ještě pořád je ve společnosti rozhořčenost nad vládními opatřeními, že se nesmí pít alkohol, že jsou děti doma,“ podotkl.

V jeho slovech je významná pravda. Pro řadu představitelů politických stran totiž není podstatný aktuální stav preferencí. Jde spíše o takzvaný trend. Ten na bázi několika měsíců ukazuje, že se ta či ona partaj zvedá, nebo naopak klesá. V případě aktuálně nejsilnějších subjektů na scéně, ANO a Pirátů, je tato křivka patrná. Zatímco hnutí ANO od listopadu 2020 pozvolna ztrácí zhruba jeden procentní bod měsíčně, Piráti o podobnou hodnotu rostou.

Jenže trend se může lehce vytratit. To PL řekl i Peter Svoboda z agentury Phoenix research. „Nelze předvídat vývoj. Lze na základě jasných dat konstatovat, že Piráti a ANO jsou silní, podobně silní, že ANO ztrácí a Piráti stabilně sílí. Jenomže vedle toho posiluje rovněž SPD a své na politickém poli zastává i Šlachtova Přísaha. Jenomže to se bavíme o situaci dnes, na začátku května. Pokud bych se odhodlal k prognóze, řeknu, že léto přinese zvrat. Uvolní se opatření, lidé rychle zapomenou na tlak ze strany státu. Povede to k jistému ohybu v trendech, ANO již dále klesat nemusí, Piráti naopak začnou ztrácet, bude to velmi zajímavé sledovat,“ sdělil redakci zástupce výzkumné agentury.

Podle našich dalších zjištění jsou si toho vědomi nejen Piráti a další opoziční zástupci, ale rovněž vládnoucí ANO.

Kampaň hnutí, jehož předseda vládne kabinetu, má být masivní zejména po outdoorové stránce. Babiš chce do menších měst i vesnic.

Jak se redakci podařilo zjistit, ANO si mělo předem vytipovat až několik tisíc ploch. Chce je obsadit výraznými tvářemi a představit úspěchy. K tomu se navíc začalo hlasitě hovořit o další podpoře soukromého sektoru a seniorů. V obou případech jde o početné volební celky, které budou rozhodující pro prvenství v rámci říjnových voleb.

Právě toho jsou si dle slov našeho zdroje v koalici SPOLU vědomi.

„Chtějí jediné, to jest vládnout. Vědí, že jsou ohromně blízko, ale současně tuší, že se jim meta vzdaluje. Babiš je veliký stratég a nenechá nic na náhodě. Navíc se může opřít o vlastní kapitál a mediální dům MAFRA. ODS nebo KDU-ČSL se mohou opřít o peníze několika významných dárců, ale nemají takový program, který vyváží letní vládní benefity,“ dodává dále.

Snahou opozice bylo rovněž pondělní zdůraznění výzkumu, že se česká vláda nachází na dolní hranici popularity. Jenomže ani to nebude stačit a rozhodně si na tento výzkum za dva až tři měsíce nikdo nevzpomene.

„Oni spoléhali na pokračování opatření, na tlak lidí, na naštvanost ve společnosti. Když zjistili, že to vyprchává, rozhodli se zmatečně jednat. Věděli předem, že to nevyjde, tak se začali přít mezi sebou jako malé děti. Celé to považuji za zbytečnost, chystat volby na základě dojmů devadesát dnů před řádným termínem, je přiblbý plán. Chápu i to, o jaké peníze jde v případě vlády, chápu osobní vklad a řadu osobních ambicí, ale tohle vážně nevyšlo,“ uzavřel zdroj, který se ve Sněmovně pohybuje už dvě desítky let.

Dodejme také, že jak se ke konci dubna předčasné volby skloňovaly pravidelně a často, na začátku května již nic takového nerezonuje. Utichla veřejná prohlášení i mediální zájem.

