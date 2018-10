Díky, Done Andy. Ódéesák „Don Pablo“ Blažek bavil sněmovnu

„Zde leží Don Pablo, hříšné tělo jeho zvadlo. Květin prost můj hrobeček, jen Andrej poslal věneček. Klidný spánek mi tím přál. Gracias Done Andy, hned jsem pookřál,“ pronesl procítěně Blažek s tím, že se nechal inspirovat prezidentem republiky, který nedávno novinářům řekl, co chce mít jednou na hrobě. Andy a Andrej jsou přezdívky pro šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Blažek se s poslanci také podělil o historku, jak vznikla tato přezdívka „Don Pablo“. Vymyslel ji podle něj Svatopluk Bartík z hnutí Žít Brno. „Myslím, že geniálně a pohotově vymyslel tuhle přiléhavou přezdívku. Tak se s tím musím naučit žít,“ řekl občanský demokrat a dodal, že podle šéfredaktora Lidových novin je jediným žijícím Don Pablem právě exministr.

„Když už jsem Don Pablo, tak prosím příště pana předsedajícího, aby si nechal oslovení poslanec Blažek, ale aby rovnou říkal Don Pablo. Ono je to lepší, Blažků je strašně moc,“ prohlásil v nadsázce exministr spravedlnosti a rozesmál tak nejednoho poslance.

Video a celá zpráva zde.

V obdobné úsměvné rétorice dokonce navrhl, aby se poslanci zabývali návrhem zákona, z nějž by vyplývalo, že se poslanci nemají vůbec do ničeho plést. „Já jdu rád s dobou, a pokud se my, poslanci, nemáme vůbec do ničeho plést, tak si myslím, aby to bylo v nějaké normě, abychom se nějak nespletli,“ odůvodnil nadlehčeně a ze sálu se ozvala další vlna bujarého smíchu.

Zákon, který navrhl projednat, by pak nesl název Lex Don Pablo Brunensis a jeho text by byl: „Politická aktivita poslanců v obcích, kde žijí, je nepřípustnou zákulisní činností a formou takzvaného kmotrovství. Jediným, kdo může mluvit do všeho a všude, je poslanec Andrej Babiš.“

Souhlasné stanovisko pro projednání návrhu bylo ze strany 69 poslanců ze 188 přítomných. „Tento návrh nebyl přijat. Ani pěkná básnička nepomohla tentokrát,“ glosoval předseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO, který v tu chvíli řídil schůzi dolní komory Parlamentu.

