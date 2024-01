Dívej se a mluv, vyzývá ministr Rakušan. Musíme prý být k okolí pozornější

reklama

Dva týdny od hrůzného útoku střelce na Filozofické fakultě UK, kde zemřelo čtrnáct studentů a učitelů, policie podle ministra vnitra Rakušana nadále prověřuje všechny aspekty případu včetně policejního zásahu. „Vyšetřování zákroku je velmi podrobné, úřad vnitřní kontroly sekundu po sekundě prověřuje všechny aspekty zásahu. Policie ČR samozřejmě vnímá otázky, které se objevují ve veřejném prostoru. Pokouší se vyvracet evidentní fámy a já se jí v tom pokouším pomáhat. Dále je připravena odpovídat na otázky,“ uvedl s tím, že příští týden proběhne tisková konference, kde budou jednotlivé aspekty zásahu dopodrobna vysvětleny.

Vzhledem k tomu, že útočník několik dní před střelbou v Praze vraždil v Klánovickém lese, vyvstávají otázky, zda nemohl být odhalen dříve. Policie ale podle Rakušana postupovala maximálně rychle. „Středočeští policisté s těmi informacemi pracovali velmi kvalitně a předávali je rychle, takže přenos informací jako takových byl poměrně rychlý. Pokud se bavíme o spojení s klánovickou kauzou, pak policie pracovala velmi efektivně, protože během týdne stačila z původních nějakých 38 000 podezřelých vygenerovat 4 000. Postupně je prověřovala v logice, která byla daná místní příslušností, záznamem osob v registrech apod. Tady bych skutečně žádné pochybení neviděl,“ prohlásil Rakušan v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Cílem je podle Rakušana lepší propojení informací různých složek policie. „Určitě propojení všemožných registrů, a to nejen policejních, ale třeba i registrů Ministerstva zdravotnictví nebo zbrojních, je obrovská výzva, kterou před sebou máme. I kvůli tomu se ve čtvrtek scházejí zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Chtěl bych říci, že nová legislativa, která ve třetím čtení leží v Poslanecké sněmovně, přináší podstatná zlepšení a propojení informací,“ řekl ministr vnitra.

Ten zároveň vyzývá veřejnost, aby o podezřelém chování informovala, čímž by se dalo takovým událostem zabránit. „Platí zlaté pravidlo, které musíme celospolečensky implementovat. Ze zkušenosti ze zahraničí zní pravidlo ‚dívej se a mluv‘. To znamená, že musíme informovat o změnách chování našich kamarádů, spolužáků. Informace se nesmíme bát předávat, posílit psychologickou podporu studentů apod. To vše musí jít ruku v ruce s prověřováním všeho, co se stalo,“ uvedl Rakušan.

Řeší se také možnost zavedení psychologických testů pro držitele zbraní, ačkoliv na tom nepanuje společenská ani politická shoda. „Určitě o tom bude velká diskuse a předem říkám, že názory nebudou jednotné. Sledoval jsem jednání v Poslanecké sněmovně i diskuse na bezpečnostním výboru už v minulém volebním období, když jsem byl jeho členem. K povinným psychologickým testům se vyjadřovali někteří kolegové napříč stranami docela rezervovaně. Osobně jsem pro, ale také si nemyslím, že je to stoprocentní. Pokud je silná sociopatická a inteligentní osobnost, tak je schopná klasickým psychologickým testem projít, zahraniční zkušenost o tom svědčí mnohokrát,“ dodal ministr vnitra.

