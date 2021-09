Divoká Partie: Nejdříve průzkum s drtivým vítězstvím Babiše, pak totální hádka Vondráčka a Farského

„Vy jste podporovali TOP 09 v době, kdy to byla oddělená část lidovců, pak jste to chvíli zkoušeli s lidovci, a teď se dáváte dohromady s marxisty,“ vypálil před kamerami na Jana Farského (STAN) předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) kvůli koalici STAN a Pirátů. Ale Farský si to nenechal líbit. O premiérovi Andreji Babišovi (ANO) bez vytáček poznamenal, že lže. „O tom, jak budeme zvát do České republiky migranty. Je to prostá lež, a pan premiér ji neustále opakuje. Ta kampaň je brutální,“ pravil Farský.

Hosty první hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Jan Farský (STAN).

CNN Prima News představila průzkum agentury STEM za září, který ukazuje, že hnutí ANO Andreje Babiše dominuje s více než 32 procenty. Dvacet procent by dostala kolice SPOLU. Koalice Pirátů a Starostů by získala 18 procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD Tomia Okamury a komunisté.

Sociální demokraté už by zůstali mimo Sněmovnu. Totéž platí i pro Přísahu Roberta Šlachty a uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Nabízí se proto otázka, zda by vítězné hnutí ANO mělo s kým sestavovat koalici. Analytik Martin Buchtík k tomu pro CNN Prima News poznamenal, že čím méně stran se do Sněmovny dostane, tím spíš budou mít obě opoziční koalice šanci sestavit společnou vládu.



Vondráček však věří, že hnutí ANO zvítězí a dokáže po volbách sestavit i vládu. „Já kandiduji za něco, oni kandidují proti něčemu,“ kroutil hlavou Vondráček.

Farský okamžitě oznámil, že Piráti a Starostové do kolice s ANO opravdu nepůjdou.

„My máme v koaliční smlouvě jasně napsáno, že do vlády s komunisty, s hnutím SPD a s ANO nepůjdeme,“ ozval se Farský. „Naše síla není v tom celostátním marketingu, kdy celou republiku až do roztrhání těla oblepíte billboardy. My se neschováme za jednoho lídra, který stojí se zaťatou pěstí. My máme lidi, kteří se osvědčili,“ poznamenal Farský s odkazem na Starosty, které lidé ve svých obcích a městech znají.

Farský také upozornil, že Andrej Babiš o Pirátech a Starostech nepokrytě lže.

„O tom, jak budeme zvát do České republiky migranty. Je to prostá lež, a pan premiér ji neustále opakuje. Ta kampaň je brutální. Taková tu ještě nikdy nebyla. My sklízíme plody toho brutálního protiútoku, ale věřím, že ještě půjdeme nahoru.“

Vondráček znovu vyrazil do útoku.

„Vy jste podporovali TOP 09 v době, kdy to byla oddělená část lidovců, pak jste to chvíli zkoušeli s lidovci, a teď se dáváte dohromady s marxisty. Je vám jedno, s kým tam budete, hlavně když budete u toho,“ nešetřil kritikou Vondráček a narážel na koalici STAN a Pirátů.

Vondráček okamžitě oponoval, že politici musí jednat zodpovědně, a nesmí si před volbami zavírat dveře k povolebním jednáním, jak to teď dělají obě opoziční koalice. „Říkat některé ty věci dopředu, to mohou dělat malé děti, ale nemohou to dělat zodpovědní politici,“ volal Vondráček před kamerami.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke zhoršující se koronavirové situaci. Podle Vondráčka stále roste počet naočkovaných lidí. Ukazuje se podle něj také, že vakcíny jsou bezpečné, protože data z Izraele ukazují, že s sebou očkování nenese nějaké zásadní komplikace. V Česku ale stále není naočkováno ani 60 procent populace.

Farský také volal po tom, aby se lidé nechali očkovat. „My to říkáme na tiskovkách, my to říkáme v médiích, ale pořád mi chybí ta vládní kampaň, o které jsme slyšeli, jak bude masivní,“ tepal Farský vládu.

„Výsledek této nejúžasnější vlády, která by tady podle Vondráčka měla asi vládnout do konce věků, je takový, že jsme čtvrtí nejhorší na světě v počtu úmrtí. ... Premiér Andrej Babiš převzal osobní odpovědnost, a máme tady těch 30 tisíc mrtvých. To je ta naleštěná bída. Můžete to lakovat na růžovo, jak chcete, ale to je ta realita,“ nešetřil ostrými slovy Farský.

Vondráček se bránil, že odmítá pracovat s „hausnumery a statistikami“, protože má úctu ke všem zemřelým. Až skončí volební kampaň, bude podle něj prostor pro to, probrat vše v klidu.

Ale Farský pokračoval v palbě. Vyčetl vládě, že ani rok a půl po začátku pandemie není vláda schopná nastavit koronavirová opatření tak, aby je soudy obratem nerušily.

Vondráček znovu vyrazil do útoku.

„V té nejvypjatější době jste udělali to, že se zrušil nouzový stav,“ rozčílil se předseda Sněmovny.

„Ale to vám udělali komunisté, protože už vás odmítli podporovat,“ ohradil se okamžitě Farský. A hned vyčetl vládě, že nedokázala nutná opatření důkladně zdůvodnit, proto jim lidé nevěřili.

