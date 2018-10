Dnes večer jednají lídři nejsilnějších klubů o spolupráci v Senátu. Podle Horníka se na kandidátovi na šéfa Senátu ještě nedohodnou

Lídři tří nejsilnějších senátních klubů, ODS, STAN a KDU-ČSL, se dnes večer sešli k jednání o budoucí spolupráci v horní komoře Parlamentu. Probírat by měli například personální obsazení senátních funkcí nebo postoj k zákonům, které jsou nyní v Senátu. Předseda klubu STAN Jan Horník neočekává, že by se účastníci dnes shodli na kandidátovi na předsedu Senátu, řekl při příchodu novinářům.

„Jestli se dostaneme i ke konkrétním personáliím, tak to si nejsem jistý, neboť pořád není jasné, jaké budou počty jednotlivých senátorských klubů,“ řekl předseda klubu senátorů ODS Miloš Vystrčil. „Má to být neformální jednání, kde předpokládám, že si jednak zrekapitulujeme, jak dopadly senátní volby, a budeme se bavit o tom, jakou politiku v Senátu budou středopravicové senátorské kluby prosazovat,“ uvedl Vystrčil.

Předsedu Senátu navrhuje nejsilnější senátorský klub. Dosud ale není jasné, jak se počty členů v jednotlivých klubech ustálí, záleží na tom, ke komu se přidají nezávislí senátoři. ODS by podle aktuálního stavu měla mít v klubu 16 senátorů, stejně jako Starostové. KDU-ČSL může zatím počítat s 15členným klubem. ČSSD má 13 senátorů, ANO sedm a Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 šest členů. Posílil jej senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht.

Předseda ODS Petr Fiala zopakoval, že pokud budou mít občanští demokraté nejsilnější klub, navrhnou dosavadního místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu. Horník řekl, že za jeho klub by mohli být kandidáty na předsedu Zbyněk Linhart nebo Jiří Růžička. Lidovci navrhují bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla.

Horník ale připustil, že za určitých okolností by mohl být kandidátem na předsedu také senátor Hampl, například pokud by všechny tři nejsilnější kluby měly shodně po 17 senátorech. „Kdyby došlo třeba k rovnosti postů 17–17–17, tak si dovedu představit, že on by mohl být takovým tím stmelujícím prvkem. Hlavně umí evropské věci, je pravicový a je to člověk, který byl rektorem Karlovy univerzity, a to by mělo úplně jinou váhu ve světě, než nám předvádí třeba pan prezident,“ prohlásil.

Kuberovi by podle Horníka mohla přitížit okolnost, že má úzký vztah s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident dnes řekl, že by si přál, aby v čele Senátu stanul Kubera.

„Je jasné, že Jaroslav Kubera je zkušený politik, politik, který byl několikrát zvolený do Senátu, který tam vykonává funkci ve vedení Senátu, je místopředsedou, podle nás je to naprosto vhodný kandidát do čela této horní komory,“ prohlásil Fiala.

autor: nab