Dnešní tisk: Ministra spravedlnosti Pelikána by měl střídat Mlsna. Bude to změna k horšímu, obávají se justiční špičky

Postoje ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) zrovna dvakrát do karet vládě nehrají. Byl například proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka šéfem komise pro kontrolu GIBS, či proti setrvání předsedy SPD Tomia Okamury ve vedeni Poslanecké sněmovny. Svou roli hraje i nátlak na Pelikána ze strany prezidenta a jeho kancléře, aby vydal údajného ruského hackera Nikulina do Ruska. Podle informaci LN se prý ale zrodila jistá dohoda premiéra v demisi Babiše s prezidentem na nástupci Pelikána v příští vládě.

Podle dohody by se následníkem Pelikána měl údajně stát právník a náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, ten se prý pružně drží ve státní správě bez ohledu na vládní garnituru. A zde je prý jistá souvislost zájmu Hradu s vydáním ruského hackera Nikulina, o kterého Rusové velmi stojí a Hrad by jim v jeho vydání rád vyhověl. Mlsna se podle zdrojů LN vyznačuje schopností najít si spojence v jakémkoliv politickém prostředí. Bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci, si prý Mlsna dokáže zajistit vysokou úřednickou pozici.

Na postu náměstka ministra vnitra pracuje téměř tři roky. Mlsny se nedotklo ani poslední střídání garnitury, a to i přesto, že členové Babišovy vlády neměli s úředníky předešlé éry příliš slitování. V posledních měsících Mlsna mediálně vystupoval především ve spojitosti s kauzou duplicitních podpisů zákonodárců na kandidátních listinách do prezidentských voleb.

Ministerstvo vnitra krátce před uzavřením registarcí změnilo výklad ustanovení zákona o přímé volbě, i když před první přímou volbou trvalo na tom, že senátoři a poslanci mohou svým podpisem do klání o Hrad poslat jednoho kandidáta. Před konáním druhého klání však bez většího vysvětlení otočilo a umožnilo zákonodárcům nominovat více kandidátů; šlo o zákon, jehož spoluautorem je právě Mlsna. Díky tomu se do boje o Hrad dostalo dalších šest kandidátů. Na následné pokárání od Nejvyššího správního soudu, který vnitro za výklad ostře kritizoval, však Mlsna nijak nereagoval.

Zdroje Lidových novin z justičního prostředí řekly, že Mlsna je charakteristický hlavně svou ambiciózností. Není divu, že jeho schopnost kličkování mezi úřady a přizpůsobování se jakýmkoli poměrům vzbuzuje teď u justičních špiček obavy. Někteří oslovení zástupci justice se podle LN obávají, že s Mlsnou by přišla změna k horšímu, protože vykazuje nekritickou loajalitu tomu, komu zrovna slouží.

autor: nab