Dohra tragédie: A Rakušan ještě bude z paní Šimůnkové dělat psychicky nemocnou?

Předloňská tragédie na pražské Filozofické fakultě, kde student David Kozák povraždil 14 lidí, má další, byť nepřímou oběť. Maminka jedné ze zastřelených studentek Lenka Šimůnková v sobotu spáchala sebevraždu skokem do propasti Macocha. Po celou dobu od tragédie v prosinci 2023 se domáhala spravedlnosti a kompletního vyšetření celé události včetně postupu policie.

Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 2% Nebyly 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1642 lidí

Lenka Šimůnková byla po celou dobu přesvědčena, že k masakru nemuselo dojít, pokud by bezpečnostní složky dělaly svou práci pořádně. Marně volala po rezignaci ministra vnitra Rakušana, policejního prezidenta Vondráška i šéfa pražské policie Matějčka.

Matka zavražděné Elišky ztratila důvěru v systém, jak řekla i v posledním velkém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz loni v prosinci při prvním výročí tragické události. Otevřeně přiznala, že se několikrát neúspěšně pokusila o sebevraždu a ani v jednom případě se jí to nepovedlo. Mluvila o tom, že další pokusy připravit se život opakovat nebude. „Již to v úmyslu nemám. Z nějakého důvodu tady mám zůstat a v započaté cestě pokračovat a hlavně do toho cíle dojít,“ svěřila se Lenka Šimůnková loni v prosinci (celý rozhovor ZDE).

Ministr vnitra Vít Rakušan v reakci na sebevraždu studentčiny matky prohlásil: „Jedná se v podstatě o další oběť vraha z FF UK, důsledky jehož činu pociťuje naše společnost a pozůstalí doposud“. Její kritiku policie ale Rakušan prohlásil za nespravedlivou, a omluvitelnou jen hlubokým žalem, zatímco ostatní, kteří policii kritizují a tragédii „politicky zneužívají“ podle něj neomlouvá vůbec nic. Od sám prý s paní Šimůnkovou mluvil v únoru, když jej vyhledala na předvolební akci. „Byla ve zjevně špatném psychickém rozpoložení. Mluvil jsem s ní asi deset minut, o úmyslu spáchat sebevraždu se nezmínila,“ sdělil Vít Rakušan pro IDNES.cz.

Měla by být smrt matky jedné z obětí vraha Kozáka na Filozofické fakultě dalším důvodem, aby se pokračovalo ve vyšetřování včetně zjišťování, zda a kdo konkrétně ze strany policie pochybil? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků v anketě.

Poslanec ODS Karel Krejza míní, že viníkem celé tragédie je jediný člověk, a to vrah z Filozofické fakulty. „Je mi to nesmírně líto, ale stále je zřejmé, že viníkem je jen jeden člověk. Z toho, co víme dnes, bylo asi přijmout i jiná opatření nebo jiné postupy. Opakuji, z toho, co víme dnes, po mnoha měsících vyšetřování a mapování chování pachatele. Policisté i s nasazením života zasahovali podle operačních postupů. Hledat pochybení u policistů bohužel životy studentů nevrátí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Důvodem vyšetřování teroristického útoku by měl být hlavně samotný čin a případné chyby systému, který má podobným zločinům buď zabránit nebo omezovat způsobené škody. Otazníků nad případem je víc než dost a ministr Rakušan a jeho vedení policie od počátku víc mlžili, než vysvětlovali. Chyby se mohou stát, ale je třeba je všechny poctivě pojmenovat a přijmout opatření, aby se neopakovaly,“ sdělil redakci šéf SPD Tomio Okamura.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se podle svých slov o důkladné vyšetření případu zasazuje. „Úmrtí paní Lenky Šimůnkové je nesmírně tragická událost, která znovu otevírá bolestivé rány nejen pro její rodinu, ale i pro celou naši společnost. Tato ztráta jen podtrhuje, jak hluboké dopady měl prosincový útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zasazuji o důsledné a transparentní vyšetření všech okolností tohoto útoku, včetně možného pochybení ze strany složek Policie ČR. I nadále budu volat po tom, aby se nic nezametlo pod koberec, a aby všechny otázky, které v souvislosti s tímto tragickým případem zaznívají, dostaly jasné odpovědi. Tato událost nesmí být zapomenuta. Musí být důkladně vyšetřena nejen kvůli obětem a jejich blízkým, ale i kvůli obnově důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky a ve státní instituce,“ reagoval na otázku.

„Sebevražda paní Šimůnkové je příšerná tragédie a opravdu se mi nelíbí, jak z ní někteří dělají psychicky nemocnou. Paní Šimůnkové zavraždili dceru a ona bojovala za pravdu, za to, aby se dozvěděla, proč se to stalo. Kdo, kdy, kde, jak a proč selhal. Chtěla tyto odpovědi od státu, ale nedostávala je. To ji nakonec zlomilo. Takto se ale psychicky nemocný člověk nechová. Takto se chová smutkem nekonečně zlomený člověk, který chce vědět co se přesně stalo. Paní Šimůnková byla bojovnice do posledního okamžiku. Teď je už se svojí Eliškou. Čest její památce. Těch důvodů pro pokračování vyšetřování je mnohem víc. Jsem velice nespokojen se závěry vyšetřovací komise, která nám dala víc otázek než odpovědí. Celé to působí stylem „zapomeňte a odejděte”. To je samozřejmě pro všechny rodiny obětí střelby na Filozofické fakultě nepřípustné,“ zdůrazňuje senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta.

Předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek míní, že možnosti policistů byly omezené, ale u ministra Rakušana problém vidí. „Je to smutný příběh. Byla tam špatná vyjádření ze strany pana Rakušana, ale policie měla dost omezené možnosti něco výrazně zlepšit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Chtěla bych v první řadě vyjádřit všem pozůstalým upřímnou soustrast. Je to druhá tragédie v rodině za krátkou dobu. Vyšetřování útoku by mělo pokračovat tak dlouho, dokud nebudou viset žádné otazníky. A těch je v souvislosti se střelbou, střelcem a tím, co vše tomu předcházelo, podle mě stále dost. Za to ostatně bojovala i paní Šimůnková,“ sděluje europoslankyně a lídryně STAČILO! Kateřina Konečná.

Vyšetřování by mělo pokračovat i podle poslance SPD Radovana Vícha. „Ta pochybení jsou na straně MV a FF UK. Nikdo se nezabýval tím, kdy byla naposledy novelizována Koncepce na ochranu měkkých cílů a jak byla splněna opatření, na která upozornil NKÚ. Policisté při zákroku odvedli špičkovou práci. To ale neplatí pro orgány policie, které operaci řídily a neměly ty informace o pachateli, které měly mít, anebo je měly, ale zasahujícím policistům je neřekly. Je také jasné pochybení těch orgánů policie SČK, které včas nezasáhly v případě, že někdo, kdo není registrovaným myslivcem anebo sportovním střelcem, si nakoupil větší množství zbraní a munice. Politická odpovědnost je straně ministra vnitra Víta Rakušana,“ je přesvědčen poslanec.

„Ty důvody tu byly od samého počátku, a bylo vysoce cynické s tím vším a s celou tou situací nakládat jinak. Teď jsou ty důvody násobně silnější, protože přibyla další, krutá smrt. Vedle vražd sebevražda. Člověka těžce zamrazí. Mít odpovědnost za způsob zacházení s paní Šimůnkovou, tak nespím a stydím se. Do jejích pocitů před skokem se jako máma dvou dcer vžít absolutně neumím. Nechci. Muselo to být děsivé, ta beznaděj. Můžeme ji jen lidsky pochopit,“ uvádí senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Je to obrovská lidská a rodinná tragédie, ale to samo o sobě by asi ještě nemělo být hlavním motivem k dalšímu vyšetřování. Tím by od prvopočátku mělo být šetření stylem ‚padni, komu padni‘, bez jakýchkoli politických či mocenských zásahů. Tou nejdůležitější motivací k důkladnému vyšetření také nesmí být snaha někoho za každou cenu určit viníkem či někoho exemplárně potrestat, ale poučit se, abychom na jakýkoli podobný strašný čin byli lépe připraveni, a pokud to jen trochu lze, mohli mu předejít,“ říká první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

