Dokonce mi vyčítají, že jsem moc malý! Jaroslav Kubera nevěřícně zírá, co se začalo odehrávat kolem volby předsedy Senátu

Senátor Jaroslav Kubera (ODS) by se mohl stát předsedou Senátu. Teoreticky. Prakticky to bude mít velmi složité. V rozhovoru pro deník Právo prozradil, co jeho oponentům vadí. Na předsedu Senátu je prý příliš malý a málo důstojný.

V Senátu platí zvyklost, že předsedu Senátu nominuje nejsilnější klub. Někteří čeští politici považují zvyklosti za idiotské, v tomto smyslu se vyjádřil např. prezident Miloš Zeman, ale senátoři nepsané zvyklosti ctí. Jenže jak se ukazuje, i v Senátu má úcta ke zvyklostem své meze.

V tuto chvíli mají nejsilnější kluby ODS a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Konečné rozložení sil bude jasné, až se nezávislí kandidáti jako profesor Jiří Drahoš rozhodnou, do kterého z klubů vstoupí. Mohlo by se stát, že se rozhodnou vstoupit do klubu ODS a ta bude moc nominovat kandidáta na post předsedy Senátu. Jenže hnutí STAN dává už teď najevo, že nominace Kubery, o které dnes mluví ODS, je pro ně nepřijatelná.

„Mimo jiné je mi vyčítáno, že jsem malého vzrůstu a jsem málo důstojný, což už jsou takové ty věci za hranou, ale taková je politika,“ řekl Kubera. Podobná vyjádření považuje za podivná.

Předseda klub STAN Jan Horník má za to, že by ODS měla nominovat někoho jiného, např. předsedu klubu ODS Miloše Vystrčila. Ani Kubera však ještě není bez šance. O vstupu do klubu ODS uvažuje nezávislý senátor Ivo Valenta, který by Kuberu rád podpořil.

Lidovci by v čele Senátu rádi viděli bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla. Senátoři STAN sice nemají nic proti, ale sami navrhují jiné kandidáty – Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka.

Není bez zajímavosti, že proti tradici, podle které nejsilnější klub nominuje předsedu Senátu se postavil Václav Láska, V situaci, kdy v horní komoře existují tři silné kluby a celá řada senátorů přemýšlí, ke kterému klubu se přidá, dodržení oné tradice ztrácí smysl. ODS, KDU-ČSL a STAN by podle jeho názoru měly nominovat své kandidáty, předsedou by se stal ten, pro koho by hlasovalo nejvíc senátorů. Taková je dnes Láskova představa.

