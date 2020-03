Doktorka, kvůli které Babiš seřval na tiskovce Vojtěcha. Nedovolili jí testovat, tak vymyslela věc, kterou teď chtějí i v USA

reklama

Když se začalo mluvit o nebezpečí koronaviru, ozvala se doktorce Pekové dáma, která měla zájem o provedení testu. Ve státním zařízení ji totiž odmítli, ačkoliv příznaky pociťovala. V laboratoři Tilia v ní koronavirus objevili. Příběh se následně dostal do médií a vedl ke kritice státních zdravotnických zařízení.

Na to reagoval ministr Adam Vojtěch nešťastnými slovy, že lidé by neměli chodit do soukromých laboratoří, ale věřit těm určeným. Za to sklidil kritiku, a tak na další tiskové konferenci zpochybnil schopnosti laboratoře Tilia a doplnil to informací, že doktorka Peková odebírá vzorky tak nešikovně, že kvůli tomu sama skončila v nemocnici Na Bulovce.

Doktorka, která mezitím normálně pracovala ve své laboratoři, vše dementovala se slovy, že v její laboratoři ani k přímému styku s pacientem nedochází, takže ministrova slova byla absolutně nesmyslná.

To vedlo v sobotu 7. 3. k nezapomenutelnému výstupu na vládní tiskovce, kde novinářka grilovala ministra Vojtěcha, jak to tedy je, a premiér jej nezapomenutelnými slovy „nebuďte slušnej, řekněte jméno“ nabádal, aby zveřejnil, kdo mu nepravdivou informaci o doktorce Pekové poskytl.

Laboratoři Tilia to ale příliš nepomohlo, od ministerstva totiž nedostala oprávnění testy provádět, ačkoliv jiné privátní laboratoře toto povolení mají. Doktorka vyjádřila do médií obavu, že na ni kvůli ostudě chtějí „zakleknout“, pak se ale dala do práce. Když nemůže testovat, vyvinula zcela nový test, jednodušší, a ten teď zcela zdarma nabízí ostatním laboratořím, které povolení mají. O její test prý projevili vážný zájem už i z USA.

Psali jsme: Budu první obětí koronaviru. Chtějí na mě „zakleknout“, obává se expertka ze soukromé laboratoře, v níž odhalili nakažené osoby

Doktorka Soňa Peková, držitelka doktorátu z molekulární biologie, také poskytla rozhovor slovenské zpravodajské televizi TA3. S koronavirem se setkala ve své laboratoři díky dvěma pacientům, a s diváky se podělila o své odborné poznatky o tomto viru.

Při zkoumání zjistila, že virus je příbuzným viru SARS, který rovněž pocházel z Číny, vystrašil svět v roce 2003 a zhruba po roce zmizel, za což všichni byli rádi. U jeho „příbuzného“ se teprve ukáže, zda podobně zmizí, nebo se bude v populaci pohybovat dále.

Koronaviry obecně se objevují v lidské populaci zcela běžně a projevují se minimálními obtížemi – třeba klasickou sezónní rýmou. Objevily se ovšem tři speciální koronaviry, které způsobují obtíže nesrovnatelně větší. Prvním byl vir MERS, druhým a třetím pak viry SARS z roku 2003 a z letošního roku. „Nevíme, jak se to tady bude chovat, v každé zemi se to chová jinak,“ povšimla si doktorka.

CELÝ ROZHOVOR ZDE.

Doktorka Peková nechce nebezpečí bagatelizovat, ale ze svých poznatků se domnívá, že „nelze říct, že je to horší než chřipka“. Klasická chřipka může mít podobně dramatický průběh. Pacienti, které diagnostikovala, měli podle ní v těle obrovské množství koronaviru, jaké by u chřipkového viru docela určitě muselo vést k upoutání na lůžko, ale v případě koronaviru to tak nebylo, tam byl průběh mírnější.

Pak vyvrátila šířící se informace, že proti koronaviru může chránit očkování proti chřipce. Jedná se prý o úplně jiný druh viru.

Pokud jsou příznaky mírné, měli by lidé raději zůstat doma a léčit se klasickým způsobem – klidem na lůžku, horkým čajem a aspirinem. „Jde o ty lékaře prvního kontaktu. Ty teď potřebujeme, a pokud je půjdu infikovat, tak je odstřelím,“ uvedla doktorka Peková. Obecně by doporučila ani po propuknutí infekce nepanikařit.

Psali jsme: „Ty lidi nejsou prašiví!“ Nakažené Olomoucko: Hejtman jasně odsoudil ty, co chtějí týrat nemocné. Dusný výstup Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum Konec srandy: Uzavřené Olomoucko! Kontroly u obcí, nesmí se ven, dovnitř, nic. Vážná hrozba viru? „Za Husáka žádná k*nda netvrdila, že má právo si zalyžovat v Itálii.“ Štěpán Kotrba k reakci na virus



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.