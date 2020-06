Dominik Hašek u mě skončil! Trenér ,,přejetý psi, smradlaví c*káni" se ozval. A nejen on

Hokejového trenéra Martina Stloukala proslavila nahrávka, na které instruuje svůj tým po dlouhé pauze způsobené koronakrizí. Média se zaměřila hlavně na Stloukalův výrok o stravě: „Vo smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch tam, nebo něco takovýho. Nebo pizzu. To ani náhodou, hošánci. Jestli uvidím pizzu, tak ho kopnu do prdele, že vylítne před zimák.“

Psali jsme: „U těch c*kánů špinavejch.“ Řev na hokeji: Dominik Hašek v akci. Slova podpory. A nový vývoj

Trenér se ke „kauze“, ve které mu někteří podsouvají, že to, co řekl, bylo rasistické, vyjádřil již několikrát, včera v Deníku N. Uvedl, že rasista není ani se tak necítí a ani nikdo z vedení Techniky (brněnský hokejový klub – pozn. red.) či z kolegů trenérů na jeho výrocích nic závadného či rasistického neshledal. Doplnil, že byl jen upozorněn, že to tak mohou někteří lidé brát.

V rozhovoru trval na tom, že se jednalo o nadsázku, která v kontextu proslovu neměla s rasismem nic společného. A vyzýval, aby to do této „populistické roviny“ nebylo zatahováno. Omlouvat se nehodlá. Doplnil, že kdyby chtěl mužstvo „rasisticky indoktrinovat“, tak by jim přece neřekl, ať si proslov nahrávají.

Fotogalerie: - Přísně utajovaný objekt

Novinář Jan Moláček Stloukala informoval, že mu mluvčí svazu ledního hokeje řekl, že se aférou bude zabývat trenérská komise a další orgány. To pro hokejového trenéra bylo překvapení. „Se mnou nikdo nemluvil. Kolegové trenéři, kteří mi psali, mě podporují,“ reagoval Stloukal.

Ale kopl si do jednoho svého kritika: „Jedině Dominik Hašek, který chce být prezident, mě zkoušel zatáhnout někam, kde to nemá být. Pro mě ten člověk lidsky skončil, hotovo.“ Hašek se ke Stloukalovi vyjadřoval ve vysílání CNN Prima News.

Moláček k závěru mínil, že se Stloukal nemůže divit, že je obviňován z rasismu, když bylo jeho vyjádření tak silné a razantní. „Pro vás jo, pro mě ne, pro ty kluky taky ne, všichni chodí. Pro rodiče taky ne, včera dokonce dva otcové dovezli na trénink dva nový kluky a řekli, že je dávají do Techniky kvůli mně, což je super. Že to vadí drtivé menšině lidí, kteří se na tom chtějí přiživit? To odmítám a nechci to tímhle způsobem vést. Já se snažím ty děti někam posunout, to je moje filozofie,“ odpovídal Martin Stloukal a uvedl, že dostal spoustu podpůrných e-mailů.

Fotogalerie: - Koronavirová děkovačka na ČVUT

Kdo ale podle svého vyjádření v deníku iSport Stloukala nepodporuje, je bývalý trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik. Nahrávka ho prý šokovala, Stloukala považuje za „trochu extravagantního“.

„Osobně si myslím, že je potřeba mít respekt k hráčům i rodičům. Říkat, ať za ním nechodí a nevolají? Že nechce vidět jejich matky? To mi nepřijde šťastné. Taky jsem se s rodiči svých svěřenců nikdy moc nevybavoval, ale když někdo slušně přijde, že má dotaz, přece to nemůžu přenášet na kluky a řvát po nich, když za to vůbec nemůžou,“ mínil. Podle něho byl proslov za hranou, zvlášť když se jednalo o hráče ve věku 15–16 let. „Dětí máme v hokeji málo, nesmíme si dovolit hazardovat s tím, že o ně budeme ještě takhle zbytečně přicházet,“ tvrdil Alois Hadamczik.

Asi nejtvrdší kritiku sepsal komentátor Petr Bittner z Deníku Referendum. „Hokej je můj srdcový sport. Vyrůstal jsem v asi nejhokejovějším českém městě, sám jsem jako hráč zakusil jen přípravku,“ vysvětlil komentátor a dodal, že pak ale přesedlal na hokejbal.

Podle Bittnera „toxická maskulinita“ v hokeji nevede k úspěchu. „Ve hře samotné se toxická maskulinita projevuje ojediněle a vždy je to ke škodě – přemotivovanost, hysterie, chybějící klid při řešení situací, osobní trest za inzultace rozhodčích, nekoncentrovanost a fixace na osobní spory se soupeřem, při níž hráč neplní své herní povinnosti, oplácení a přehnaná agresivita ústící ve zbytečná vyloučení, oslabení týmu, porážky. Macho kultura týmu ubližuje a prohrává mu zápasy,“ tvrdí.

Samotného Stloukala Bittner hodnotí na základě interakcí na Twitteru: „Jeho Twitter, kde jsem se s ním setkal už dávno před kauzou, je profilem téměř nemocného člověka, fanouška SPD, ultrapravičáka, vulgárního darwinisty a především otevřeného rasisty a xenofoba.“

Fotogalerie: - Chvilky na Staromáku

Podle Bittnera musí jít trenér příkladem: „Trenér mládeže musí být ale především pedagog se vším, co se k takovému ideálnímu pojmu váže. Nemusí hráče učit matematiku ani dějepis, ale musí z nich vychovávat slušné dospělé lidi, kteří si umějí poradit pod tlakem. Právě to přepjatá maskulinita neumí, jakkoli si o sobě myslí opak.“

Komentátor nesouhlasil s trenérem Jelínkem, že v Čechách vyrůstá „zženštilá generace“, naopak souhlasil s Dominikem Haškem, že se jedná o „blbost“. A nesouhlasil ani s názorem, že takovéto projevy zvýší mentální odolnost mladíků. „Jakou mentální odolnost má člověk, který si vymáhá autoritu křikem? Jakou mentální odolnost projevuje člověk, který se projevuje formou spousty vykřičníků a stylem průměrného mluvčího laické ultrapravicové scény a la Jirka Černohorský?“ ptal se.

Jako příklad úspěšného přístupu dal Švédsko, kde hráče údajně motivuje „komunita a jejich vlastní ambice“ a na mladé hokejisty se prý netlačí. „Skandinávské sněhové vločky proti našim ‚mentálně odolným‘ vojákům jistě nebudou mít šanci. To bude zlatých medailí, až to bude nuda,“ ironizoval držitel ceny Genderman 2019.

Psali jsme: Praha: Až do konce června mohou podnikatelé žádat o slevu na nájemném Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů Proti úchylným idejím! Vladimír Železný jde do boje o Senát za Klause ml. STEM: Hodnocení klíčových osobností vlády zapojených do řešení koronavirové krize je většinou pozitivní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.