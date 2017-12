Donald Trump, génius roku. Vyhlásili ho na Reflexu

Donald Trump v roli 45. prezidenta USA přepsal pravidla americké politiky. Je to muž, který vyvolává u řady lidí odpor, ale dokáže také přicházet s dobrými nápady. Rok 2017, první rok Trumpa ve funkci, ukázal, že je to šílenec a génius v jednom, napsal Viliam Buchert v textu pro Reflex.cz.

Donald Trump je trochu jiným šéfem Bílého domu. Prezidenti nejen v USA často říkají, že chtějí své občany spojovat. Trump vsadil na úplně jinou politiku – politiku konfrontace. Slovně útočí na kdekoho. Na své odpůrce, na Demokratickou stranu, na Republikány, na média, na OSN a na celé národy. Za hlavní zbraň si zvolil sociální síť Twitter, na které kolem sebe pálí takřka hlava nehlava.

„V celém tom strašlivém humbuku ale zaniká jedna zcela zásadní věc – mnoho Trumpových nápadů a reforem je správných a míří dobrým směrem. Ne všechno, co se Trumpovi podařilo, je ale vidět. Nikdy to nebude vidět. Důvod je jednoduchý – vede nesmlouvavou válku s americkými médii. Obviňuje je z šíření ‚falešných zpráv‘ a novináře označuje za ‚nepřátele lidu‘. Pak je jasné, že i zahraničí se na něj často dívá pokřivenou optikou místních médií. Trump ale ví, že u jeho příznivců mu to nijak neuškodí, právě naopak,“ napsal Buchert.

Celý komentář naleznete zde

„Trump například prosadil největší snížení daní za poslední desetiletí. Tvrdě omezuje nadbytečnou byrokracii. Odmítá vyplácet různé federální dávky lidem, kteří se odmítají prosadit na trhu práce. Zvyšuje daňové úlevy pro rodiče. Hodlá rušit nejrůznější regulace, které zaplevelily právní řády celého světa. Tvrdě postupuje vůči nelegální migraci a islámskému fanatismu. Tlačí na zločinný režim v Severní Koreji. Správně připomíná partnerům v NATO, že musí více přispět na společnou obranu,“ pokračoval.

Trump zvolil hodně riskantní cestu. Stará se o to, aby se ostatním, hráčům na politické scéně jevil jako nevyzpytatelný politik. Jeho voličům se to líbí, jeho odpůrci ho za to často proklínají. Totéž jsme viděli u George W. Bushe i u Baracka Obamy. Ani tito prezidenti nebyli zdaleka milováni všemi lidmi na zemi, Američany nevyjímaje. Podle Bucherta je ovšem jasná jedna věc. Amerika Trumpa přežije, stejně jako přežila Obamovo prezidentství. Současně prý platí, že Česká republika přežije vládu Miloše Zemana s Andrejem Babišem (ANO).

Vzhledem k tomu, že už se Trumpovi leccos podařilo, může se stát, že v roce 2020 obhájí svůj mandát a bude prezidentem USA ještě další čtyři roky. „Hra na šílence a génia tak bude pokračovat,“ uzavřel komentář Buchert.

autor: mp