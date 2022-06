Donbas: „Určitě bude nějaká část obyvatelstva, která Rusy vítá,“ řekl režisér

Novinář Ondřej Soukup zhodnotil situaci na Ukrajině po více než 100 dnech intenzivních bojů. Podle jeho slov pro Aktuálně.cz jsou Ukrajinci stále jednotní a odhodlaní bojovat tak dlouho, dokud to půjde. Co se týče toho, kolik obyvatel Donbasu vítá Rusy, je to prý složité.

„Nálada na územích na východě Ukrajiny se hodně měnila od roku 2014, kdy ta válka přišla poprvé, a tehdy skutečně tam byla velká část obyvatel, můžeme se bavit, jestli to bylo 20, 30 nebo 40 procent, kteří by vlastně byli rádi na straně Ruska, protože viděli, jakým způsobem vlastně proběhla anexe Krymu, kdy vlastně nebyla žádná válka a ti lidé začali dostávat ruské penze, vyšší než ukrajinské. Tehdy skutečně značná část obyvatelstva, v Mariupolu to mohlo být 50 na 50, byla na straně Moskvy. To se samozřejmě změnilo po té válce 2014, kdy se ukázalo, že tedy žádná procházka růžovým sadem to prostě nebude. Že ti obyvatelé těch separatistických republik na tom byli podstatně hůř než ti, kteří žili pod vládou Kyjeva. Upřímně řečeno, nyní, už před válkou, byla velká kritika vůči vládě, vůči prezidentovi, ale prakticky nezaznívaly hlasy, které by říkaly: Tak dobře, ale pojďme se orientovat na Moskvu. Bylo to takové sice: Vláda je špatná, ale my si to vyříkáme sami,“ dodal Soukup.

Co se týče Donbasu, existuje dle Soukupa velmi málo přímých svědectví. „To, co se k nám dostane, je používáno jako propaganda,“ poznamenal.

Hovořil i o videích, která kolují na sociálních sítích, z nichž je patrné, že obyvatelé Donbasu podporují ruskou armádu. „Těžko říct, jak to skutečně je. Určitě bude nějaká část obyvatelstva, která Rusy vítá,“ podotkl Soukup. „Určitá část je určitě ráda, že už ty boje skončily a že už je jasno. Ale kolik to může být procent, to nedovedu odhadnout. Sociologické průzkumy během války jsou prostě velmi ošemetné a speciálně tady na těch územích, tím spíše, že vlastně nevíme, kdo tam zůstal, kdo tam nezůstal,“ upozornil.

