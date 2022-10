Donutit vládu, aby padla. Jan Skalický tuší, kdy se opozice přestane hádat

reklama

Skalický byl v minulosti zastupitelem za ODS na Praze 5, kandidoval za hnutí Pro Prahu, které sponzoroval developer Radim Passer, pak byl členem předsednictva obnovené ODA a nyní uspěl v Děčíně na kandidátce hnutí ANO.

„Česká republika stejně jako celý svět, a ta mezinárodní situace je zřejmá. Dnes jsme skutečně ve válce a ta situace je tak vážná, že mně přijde, aby člověk v určitém věku jenom nadával a bál se budoucnosti, tak mi přijde mnohem lepší být aktivní a zapojit se. Takže jsem proto kdysi oslovil pořadatele demonstrací, tady v tom případě je to pan Havel, pan Vrabel, oslovil jsem je s nabídkou pomoci, v souvislosti s tím – oni několikrát oznámili postupně vznik odborných týmů. A je úplně jedno, a řeknu to úplně natvrdo, jestli někdo bude říkat: To je nějaká stínová vláda a bude si z toho dělat legraci. Nebo jestli bude někdo říkat: A jací jsou to odborníci a proč zrovna tito odborníci? My musíme v tuto chvíli se podívat hlavně na stav České republiky,“ podotkl Skalický, proč se připojil k demonstracím iniciativy Česká republika na prvním místě.

„Tomu, co teď dělám, předcházelo opravdu intezivní jednání na všech úrovních. To znamená, jelikož jsem člověk, který se zabývá dopravou, jsem aktivní v politice v Děčíně, tak jsem nejprve jednal například desetkrát s ministrem dopravy Kupkou. To je ten oficiální směr výkonné moci. Jednal jsem v podstatě se všemi předsedy stran, jednali jsme na všech úrovních i na úrovních třeba krajské, obecní a podobně. A dostali jsme se do situace, že ta paralýza, která odpovídá tomu, kdo tam sedí, například na těch ministerstvech, ta totální neznalost a nezájem a úplně evidentní pouze podřizování se nějakým úkolům seshora, které nepramení ze zájmů občanů České republiky, ale jsou jim diktovány z Evropy a z dalších směrů, tak to mě vedlo k tomu, že jsem si uvědomil, že ta vážná situace, která je například s energiemi, která je bohužel s bezpečnostní situací v souvislosti s válkou, tak rychle předbíhá tu schopnost vlády na to reagovat. Všimněte si, jak vláda reaguje na požadavky pana Noveského nebo pana Štěpána ohledně plynu. Oni vždy maloučko něco změní nebo něco projednávají, ale vždycky dávno potom, kdy to odborníci řekli, a je to pozdě... A proto jsem si řekl, že musíme hledat cesty, jak pomoct změnit – a teď to řeknu úplně natvrdo – jak buď této vládě změnit chování, dočerpat určitou odbornost pomocí například odborníků a pohnout s věcmi kolem energetiky, a pokud se ukáže, a bohužel se to už ukázalo, že toho vláda není schopná nebo nechce, tak potom nezbývá než hledat nejdříve ty legislativní prostředky, jak tu vládu vlastně vyměnit, nebo ten lidový tlak, který potom způsobí obavy více než osmi poslanců, jestli jsou na správné straně barikády, a už máme po důvěře vládě,“ poznamenal Skalický.

„Budeme hledat všechny cesty, jak donutit tuto vládu, aby co nejdříve rezignovala,“ sdělil Skalický. A je takovou platformou pro nespokojenost politické hnutí ANO, za které právě v Děčíně kandidoval, nebo jej také počítá do pytle těch, kteří nemají řešení?

„Kdybych vzal ty počty, protože v politice platí, že počty jsou jen jedny, a vzal bych ty počty, které jsou potřeba například na ústavní většinu, tak dneska názor politického hnutí ANO, můžeme říct SPD, můžeme říct těch nových stran, jako je třeba PRO Jindřicha Rajchla, a potom takové té vlastenecké scény, kam patří organizace, které většina obyvatel vůbec nezná, jako je Dost, Manifest. Když posčítáte tyto hlasy, tak se přibližně dostaneme na nějakou sílu třeba 63 procent, takže tam je většina jich ústavní, ale dneska tyto organizace nejsou dány dohromady z těchto důvodů. ANO má svůj směr, ta strategie Andreje Babiše je zřejmá, SPD to zatím hraje samo na sebe, to znamená, že si myslí, že utrhne tu scénu, řekněme, alternativní, jednotlivá hnutí se hádají mezi sebou, no Jindřich Rajchl, který roste ve svém vlivu, tak pochopitelně v tuto chvíli sám tu sílu nemá. Takže naším cílem je sjednotit tyto strany a hnutí proto, protože bude potřeba opravdu výrazná změna. Ty jejich nedohody a hádání budou postupně přetlačovány tím stavem společnosti a problémy, které nastanou,“ dodal Skalický.

„My na to chceme být připraveni, to znamená, chceme využít té excitace veřejnosti k tomu, aby jednotlivé strany – včetně ANO – byly schopny spolupracovat. Dneska určitě bývalý premiér Babiš nebude spolupracovat, a to ANO, když vám mám odpovědět ano, nebo ne, nenese v tuto chvíli tu vlastnost – samo o sobě nebude fungovat, protože premiér Babiš má nějaké představy o tom, jestli bude prezidentem, nebo premiérem, má tam tři nebo čtyři kandidáty na prezidenta, dovedu si představit ty šachy, které hraje – a určitě se dnes nebude zabývat řešením toho problému, který děláme my – a důkazem je to, že například nechodí na demonstrace,“ řekl Skalický.

Psali jsme: Havel tu chybí, míní Stanislav Křeček. Ale ne tak, jak by se to kavárně líbilo „Spadne to na nás všechny.“ Jaroslav Štefec vidí temnou budoucnost Za smrtí Duginové je Ukrajina, napsaly New York Times. Přišlo „napomenutí“ „Naše elektrárna!“ zavelel Putin

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.