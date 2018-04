Dopadne to špatně. Referendum někdo zfixluje, šíří se strach v ČSSD

Jít do vlády s hnutím ANO, nebo ne? Tak zní otázka, která v současné době dělí sociální demokracii. Část straníků se nyní dokonce obává, že by někdo mohl ovlivnit plánované stranické referendum v celé věci, které má proběhnout elektronicky.

Jeden z vlivných straníků dokonce pro MF Dnes uvedl, že nové vedení, jež je spolupráci s hnutím ANO celkem nakloněno, si mělo najmout firmu, která dopředu dává najevo, že referendum dopadne dle přání vedení.

Předseda ČSSD Jan Hamáček však pro MF Dnes ujistil, že bezpečný průběh referenda je zajištěn. „Dodavatelská firma samozřejmě slíbila, že udělá maximum, aby to bylo bezpečné,“ podotkl Hamáček. Vzniknout by měl nový web, na němž by straníci hlasovali prostřednictvím kódu, jenž by obdrželi poštou.

„Obavy ze stranického referenda nejhlasitěji vyjadřují ti, kteří si vyjádření celé členské základny vůbec nepřejí. I když připouštím, že i nejmodernější technika se dá přelstít, uděláme všechno pro to, aby hlasování proběhlo a aby nebylo nikým a ničím zvenku ovlivněno,“ dodal pak také na svém facebookovém profilu Jiří Zimola, první místopředseda strany.

Část straníků by však raději viděla korespondenční hlasování. Jako například poslanec Jaroslav Foldyna, jenž jej vnímá jako lépe ověřitelné a stoprocentně transparentní.

autor: vef