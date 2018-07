Dopravu v centru Prahy v sobotu omezí triatlonový závod

Triatlonový závod Challenge Prague v sobotu 28. července omezí dopravu v centru Prahy a na komunikacích hlavně na levém břehu Vltavy mezi Újezdem a Zbraslaví. Po celý den bude uzavřen most Legií a navazující Vítězná ulice, odklonem tak budou muset jet i tramvaje. V době závodu budou také zrušeny nebo přemístěny některé zastávky autobusů. ČTK to dnes oznámil pražský magistrát.

Ještě déle než most Legií bude uzavřeno parkoviště ve Vítězné ulici, a to mezi páteční 06:00 a nedělní 03:00. Zborovská ulice mezi Vítěznou a Petřínskou bude neprůjezdná od pátečních 20:00 do sobotní půlnoci. V sobotu čeká částečná nebo úplná uzavírka ulice, kudy povedou trasy závodu.

Cyklistická část závodu směřuje od mostu Legií ke Zbraslavi a dál i na pravém břehu Vltavy do Vraného a k Dolním Břežanům a zpět po levém břehu do cíle ve Vítězné ulici. Kvůli běžecké části závodu musejí řidiči počítat s uzavírkami i na Masarykově nábřeží a Palackého mostě a dál na levém břehu řeky zpátky k mostu Legií. „Žádáme řidiče, aby s uzavřenými komunikacemi a dopravními opatřeními počítali a využili možných alternativních tras,“ uvedl magistrát.

Tramvaje nebudou po celou sobotu jezdit mezi Jiráskovým náměstím, Národním divadlem a Újezdem. Linky povedou odklonem. Autobusové zastávky na trase závodu budou dočasně zrušeny nebo přemístěny v oblasti Smíchova, Chuchle, Lahovic, Lahoviček, Zbraslavi a Radotína. Podrobné informace o změnách v MHD má na webu pražský dopravní podnik.

Psali jsme: Naši hrdinové? Ne, zloději, překvapil Matěj Stropnický výkladem českých dějin Pospíšil (TOP 09): Praha není v dobré kondici a potřebuje skutečný tým odborníků Nebráním se nálepce kavárník, říká Babišův kandidát na primátora Prahy. A na jeho firmě poskytující úvěry prý není nic špatného Vedení ANO potvrdilo, že volebním lídrem pro Prahu bude milionář Stuchlík

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp