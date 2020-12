Dost, Blatný, zruš PSA! Plukovník z SPD: Covid a staří, obézní a s cukrovkou

Poslanec SPD a plukovník v záloze Radovan Vích se na sociální síti Facebook podělil o dopis, který poslal předsedovi vlády Andreji Babišovi a ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému. Pánové by podle jeho názoru měli předstoupit před národ a říct jasně hned 3 věci. Především to, že žádné dostupné opatření není dostatečně účinné k zastavení viru.

Zákonodárce Radovan Vích z řad hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury napsal dopis, o který se s občany podělil na sociální síti Facebook. Adresoval ho šéfovi hnutí ANO a premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi zdravotnictví z hnutí ANO Janu Blatnému.

Zdůraznil v něm, že z protiepidemického systému PES, se fakticky stal kočkopes, kterému stejně nikdo nerozumí. Podnikatelé jen vědí, že nemohou vést svou živnost, zavírají se hospody a lidé prý stejně nechápou, co přijde dál.

Pánové Babiš a Blatný by se proto podle Vícha měli pochlapit, předstoupit před národ a přednést 3 důležité informace.

Zaprvé, že „žádná dostupná opatření nejsou dostatečně účinná k zastavení viru“.

Zadruhé by měli všem říci, že zdraví lidé do 50 let v podstatě nejsou virem ohrožení, ale že by měli nosit roušky a pravidelně si mýt ruce. Napomohou tak ochraně svých spoluobčanů, kteří patří do rizikových skupin, ať už jde o seniory nebo mladší spoluobčany jinak nemocné.

Do třetice by prý Babiš s Blatným měli národu říct, že lidé s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou a s jinými nemocemi, by se měli chránit až do příchodu vakcíny a to vakcíny řádně ověřené. Až taková vakcína bude k dispozici, lidé by se podle Vícha měli nechat dobrovolně očkovat, ale do té doby by měli své kontakty omezit na minimum.

„A nezakazujte celému národu každou chvíli něco jiného. Naši občané jsou svéprávní,“ uzavřel Vích.

