Dost! Okamura udeřil. Přestavět vládu

Prezident Miloš Zeman je připraven odvolat šéfa resortu zdravotnictví Petra Arenbergera (nestr. za ANO). Důvodem jsou jeho nevysvětlené majetkové nesrovnalosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) však s takovým krokem váhá, ministru zdravotnictví dal do pátku čas, aby vše vysvětlil a doložil příslušnými dokumenty. Na vysvětlování už je ale podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury pozdě. V pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS kritizoval Arenbergerovy kšefty, jež vysávají veřejné zdravotnictví, a volal po jeho okamžité rezignaci.

Sám ministr už v pátek novinářům řekl, že považuje vysvětlení svých majetkových poměrů za dostatečné a nevidí důvod pro svou rezignaci, po které volali opoziční politici. Ve středu tisková mluvčí ministra Arenbergera navíc potvrdila, že Arenberger nemá bezpečnostní prověrku, kterou by však jako bývalý ředitel nemocnice mít měl.

Šéf SPD doufá, že předmětem dnešní nečekané cesty premiéra Andreje Babiše za prezidentem Milošem Zemanem byl právě „problémový“ ministr Petr Arenberger a jeho odvolání. „Přál bych si, aby spolu řešili situaci ve vládě. Jsou tam ministři, kteří lidem ukazují, jak se chovat, ukládají jim opatření a omezují jejich životy. Přitom ale sám ministr zdravotnictví neumí naplnit základní povinnost, jako je majetkové přiznání,“ kroutil Okamura nevěřícně hlavou, jaké osobnosti dostávají na tak vysokých postech prostor k působení.

Je podle něj naprosto skandální, když si někdo „poplete“ v majetkovém přiznání takovým způsobem, že místo pěti nemovitostí má 65 nemovitostí. A když řekne, že nemá příjmy mimo své zaměstnání, a pak se zjistí, že mimo něj má příjem 30 milionů korun.

Na tuto skutečnost navázal se slovy, že naše země potřebuje nutně vládu, která bude mít důvěru. Zmínil průzkum, jenž ukázal, že české vládě věří 19 procent Čechů, tedy nejméně z celé Unie. „Je čas na zásadní rekonstrukci vlády,“ konstatoval s vážnou tváří.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Jako druhý důvod pak uvedl blížící se řádné volby. „Máme čtyři měsíce před volbami a premiér zvažuje, co bude menším zlem. Zda to Arenberger vydrží a napraví situaci, nebo zda jej odvolá. Každopádně to bude opakované selhání,“ doplnil předseda SPD.

Zároveň ve sněmovních kuloárech pozoruje jisté snahy, aby se na tento Arenbergerův skandál rychle zapomnělo. „Pár let už jsem v politice a mnozí lidé chtějí, aby to vyšumělo. Používají se například takové metody, že vládní strany vytáhnou jinou kauzu, aby tím zahltily média. Jsou to běžné politické metody, které interně vidím u jiných politických stran,“ popisoval Okamura.

V tomto případě to ale zřejmě bude marná snaha, protože se podle něj Arenberger dopustil vážného zneužití českého zdravotnictví. „Je to šílené zneužití pozice. Pan ministr Arenberger by nikdy neměl takové zakázky do soukromé kapsy, kdyby nebyl náměstkem fakultní nemocnice a ředitelem fakultní nemocnice, které jsou financovány z veřejných peněz,“ pokračoval.

Nyní už neočekává, že by své majetkové nesrovnalosti ministr Arenberger dokázal uspokojivě vysvětlit. „Už jsme tak daleko, že se to uspokojivě vysvětlit nedá. Je to totální ztráta důvěry. Jsme v ekonomické, sociální i zdravotní krizi kvůli fungování této vlády,“ doplnil.

„Prioritní je nyní okamžitě vrátit důvěru občanů ve vládu. Ale při takto rozsáhlém skandálu už ji v podstatě vrátit nejde,“ zmínil opakovaně nutnost vládu rekonstruovat. Hnutí SPD je prý připraveno hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, pokud na takové hlasování dojde. Je namístě, aby současnou vládu vystřídala vláda odborníků, uvedl Okamura. Minimálně by měl dnes podle jeho slov demisi podat nejen ministr Arenberger, ale také premiér Babiš a vicepremiér Hamáček.

Kdo bude podle Okamury příštím ministrem zdravotnictví, pokud Arenberger současnou situaci neustojí? „Vládní strany jsou zoufalé, nemají žádného ministra zdravotnictví. SPD má na jeho nástupce konkrétní tip, ale nebudu ho jmenovat, stal by se terčem mediálního lynče. Máme připravené odborníky, kteří jsou zkušenými manažery,“ uvedl.

Za celé hnutí SPD následně sdělil, že jej mrzí, že kvůli jednomu člověku veřejnost nahlíží na zdravotnictví zbytečně negativně. „Vážíme si zdravotníků a nemyslíme si, že by odváděli špatnou práci. Je třeba oddělit Arenbergera od ostatních nesmírně obětavých zdravotníků,“ dodal Tomio Okamura na závěr.

