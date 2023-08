Dostane Fiala červenou kartu? Zeman a Blažek. Skutečná pravda o zrodu vlády

reklama

"Historie se opakuje, jak se říká, jen jinak. Chvilkaři, dobráci, už jsou zase v ulicích. Jenom tentokrát nedemonstrují proti Andreji Babišovi, ale proti Petru Fialovi, kterého pomáhali udělat premiérem. To jsou ale paradoxy, řekl by Václav Havel. Petr Pavel, coby prezident, zažil svůj první 21. srpen, neboli výročí bratrské invaze, bratrské pomoci z roku 1968. Možná jste se na Seznamu dočetli, že to jako nebolelo. Ale ono to bolelo. Petr Pavel se znovu vysmál celýmu národu, ale co je nejhorší, nový průzkum CVVM nám ukázal, že my Češi si od něj chceme nechat kálet na hlavu a on nám to s velkým gustem bude dopřávat," sdělil úvodem Holec.

"Marian Jurečka, šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí, nám taky slibuje, nebo těm, kdo nepracují, ale mohli by, že nebudou jíst. Z Petra Fialy je podobně směšný pitomec jako z prezidenta Petra Pavla," pokračoval Holec.

"Chvilkaři jsou znovu v ulicích, a sice ne proti Andrejovi Babišovi, ale kvůli vládě Petra Fialy a sice kvůli ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, na kterého puklo, že venku padaly kroupy a pršelo a on se prostě v restauraci potkal s dobrým starým známým Martinem Nejedlým, jedním z těch mediálních bubáků od exprezidenta Miloše Zemana. A od té doby se nestačíme divit, co se děje. Všichni ti hodnotoví politici vládní, i novináři jejich, ze sebe dělají pitomce, já si to ohromně užívám, mě to baví, tohle je odměna. Petr Fiala je velmi štědrý donátor a on se v tom rochní, je vidět, jak na to nemá. Dnes jsme se dozvěděli resumé, že premiér Fiala udělil Pavlu Blažkovi žlutou kartu," podotkl Holec.

"Jsem jenom zvědavej, kdy Pavel Blažek vytáhne červenou Petru Fialovi a bude konec. Protože Pavel Blažek samozřejmě pomohl postavit, nebo domluvit celou tuhle vládu. A ještě jednou Petr Fiala. To mi udělalo velkou radost... Kdyby schůzka s Nejedlým byla plánovaná, ježíšmarjá, nedej bůh, je to na odchod Blažka z vlády. Ale protože jenom pršelo a padalo kroupy, a jak řekl Pavel Blažek, je upovídaný, tak si pět hodin povídal v řecké restauraci s Martinem Nejedlým, tak to na odchod z vlády není. Je to hodnotová politika, dá se říct. Ale pojďme si ještě říct to znesvěcování. Koaliční hlavouni ze sebe začli dělat totální pitomce. Aby se od toho jako distancovali a všem ukázali: My jsme hodnotoví, podívejte se, moje oblíbená paní MPA - Markéta Pekarová Adamová - ten výraz je zlej...," čte Holec titulek, že Pekarová se pustila do Blažka kvůli stykům s Nejedlým. "Utíkala bych od něj mílovými kroky," řekla.

"Já být paní MPA, tak se starám, aby od TOP 09 neutíkali mílovými kroky její voliči. Ale... Vítek Rakušan: Předseda krimiparty slepičáků, který... To je fascinující... Ani kdyby padaly trakaře, k Nejedlému bych si nesedl, Rakušan odsoudil Blažkovu schůzku. Já bych řekl, že pro Rakušana, kádra jeho typu, by byla jeho schůzka s Nejedlým reputační očistec. Jako když zajedete do automyčky a umejete se. Protože STAN a on má kořeny u Radovana Krejčíře, Michala Redla a víte, jak to skončilo, celá kauza korupční, Dozimetr a tak dál, kde tenhleten šílenec z vnitra, který honí samý dezinfo a ruský šváby, bere tu drzost vůbec se otírat o někoho, jako je Martin Nejedlý, když šéfuje mnohem horší partě," sdělil.

"Piráti, ti mi dělají největší radost. Ti mají talent opravdu znesvětit se úplně maximálně v každý kauze. Piráti hlasují o vystoupení z koalice kvůli Blažkovi, aktivuje se Milion chvilek. Pokolikátý oni už budou o něčem hlasovat a pak prostě si něco odhlasují, ale soudruzi si řeknou: Ježíšmarjá, vždyť my chceme ty platy, my se tak bojíme toho českého pracovního trhu, nikdy jsme se neměli tak dobře, je nás takových hladových krků tady, voliči nás vyvedli do Sněmovny, tak tam zůstaneme. Samozřejmě, co byste od nich čekali. Chvilkaři, ty máme tady, ti dneska uspořádali tu v uvozovkách demošku, takovou menší. Mně se na nich líbí, že oni říkají: To není nic proti vládě Petra Fialy, toho milujeme. To je jenom proti Pavlu Blažkovi, který Petra Fialu politicky stvořil, nic víc. Do vlády nepatří, vzkázal Milion chvilek. Připomněli Fialův slib o změně politiky a hodnotách dále, podobný Fialovy cancy, který už nikdo nebere vážně. Víte, všechno jsou to kecy, a nejen já vím, jak to celý je. Všichni, Pekarová, Rakušan, Jurečka, Bartoš, můžou Blažkovi děkovat za to, že ta vláda nastoupila tak rychle, protože Petr Fiala poslal Pavla Blažka za Milošem Zemanem, Martinem Nejedlým a tak dál na Hrad, aby to domluvil. Pamatujete si, jak to po sněmovních volbách bylo... Miloš Zeman chtěl pověřit sestavováním vlády Andreje Babiše, ten umí velmi dobře počítat, je to jeden z nejlepších byznysmenů v Česku, tak si řekl: Ne, já vím, že to nesestavím, ať si udělají tu antibabišovskou koalici, já to pověření nechci. Miloš Zeman ho za to nemiluje, ale Miloš Zeman je slušnej stratég, tak si řekl: V tuhle chvíli já můžu pro sebe něco získat, protože když to budu fialovcům blokovat a házet jim klacky pod nohy, stejně je budu muset k té vládě pustit, ale pak už po mně půjdou a já nic neuhraju, pro sebe a své lidi. Pavel Blažek za Petra Fialu domlouval u Miloše Zemana, i s Martinem Nejedlým, Fialovu vládu, její bryskní nástup. A samozřejmě nic není v politice zadarmo a Miloš Zeman si jako jednu z podmínek dal, že Fialova vláda, a nejen ona, ale vlastně tušil, že se vymění záhy i prezident, že on končí. Nastupuje celá nová mocenská garnitura, ne úplně nakloněná zrovna jemu. Takže prostě řekl: Já vám teď takhle otevřu ta vrata k vládě a vy my slíbíte, že necháte žít nejen Martina Nejedlého, ale další lidi ode mě," dodal Holec.

"Miloš Zeman si pohrával mimochodem ještě s jednou velmi škodolibou myšlenkou, než pustil fialovce k vládě, a pověřil sestavováním vlády Petra Fialu, a sice: Že to hodí na Rakušana. Miloš Zeman je starý lišák a Macchiaveli, on do Rakušana viděl velmi dobře, co to je zač, za charakter. Ambiciózní, tak si řekl: Mohl bych Petra Fialu pozlobit, otestoval bych si je, tu jejich jednotu, pověřil bych sestavením vlády Víta Rakušana, ústava neříká, koho mám pověřit, ta mi nechává kreativitu, a vidělo by se, jak by se zachoval Vít Rakušan, jak by reagoval Petr Fiala a další vůbec všichni lídři z pětikoalice. Takhle to bylo. Všichni tihleti, hlavně včetně Petra Fialy mohou Pavlu Blažkovi děkovat za vznik svý vlastní vlády. Petr Fiala to ví, Petr Fiala, o něm to víme, on je prostě arcilhář, on je neulhanější, nejprolhanější premiér v historii Česka. Takže lže dál a hraje s námi tady tu hru: žlutá karta a tak dál. Kdyby to bylo domluvené, konec ve vládě, ten člověk je naprosto směšný, tohle nemůže myslet vážně," dodal Holec.

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 22278 lidí

"Mě zaskočil tím, jak špatně to hraje, ty jeho vyjádření nejsou hodný Pavla Blažka, velkýho dona Pabla z Brna, ale podívejte se, k jakýmu vyjádření ho celá ta kauza dohnala. A to plyne z té atmosféry v Česku," všímá si Holec slov Blažka ohledně prozápadní a prodemokratické orientace. "Pavel Blažek se kaje. On se dál šibalsky usmívá, protože ví, že on stvořil Petra Fialu, bez něj by nikdy nebyl Fiala šéfem ODS, nebyl by kdysi ministrem ve vládě Petra Nečase a nebyl by ani premiérem. Takže Pavel Blažek za celou vládou stojí. To on to šel domluvit, protože narozdíl od premiéra Fialy, což je takový intoušský salonní profesor, co opéká ty špekáčky v obleku, tak by toho nebyl schopen. Teď s námi hrají tohleto. Mě to neuvěřitelně baví," dodal.

Kauza kolem ministra Blažka a jeho setkání s lobbistou Nejedlým je podle Holce nejhorší fraška premiéra Fialy. "Odmítání nesprávných statistik, boj s nesprávnými názory, rozdělování společnosti, vlastně s jistou částí společností, ta mi není vůbec hodná, abych s ní mluvil, to jsou dezoláti a ruští švábové. Kupa lží, ale tohleto je zatím jeho nejhorší fraška. Tohleto je zatraceně nehodnotový," poděkoval však Holec, že jej tohle baví.

Komentátor Holec se věnoval také prezidentské kandidátce Danuši Nerudové, která se rozhodla kandidovat v eurovolbách za STAN. "A ta paní je samozřejmě kromě spousty bizarních věcí výjimečná tím, že je totálně prázdná. A že je za ní totálně prázdná politická stopa," sdělil Holec.

Na paškál si Holec vzal i předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). "Sledoval jsem ji při tom projevu před Českým rozhlasem k výročí srpnové invaze. Tak jenom pár postřehu. Thatcherovou, moji oblíbenkyni, musím říct, že jsem tam neviděl, ale viděl jsem tam jistý mix, trošku toxický. Asi jste si všimli, že si nechává růst jinak vlasy a má teda fakt überpatku. Přes jedno oko nevidí, já si myslím, že kouká trošku takhle. Já ji trošku lituju, aby nám do něčeho Markét brzo nenarazila někde. Ale já si říkám, ona nás nějakou dobu jako plebs nevidí, my jsme pod tím radarem jejího rozlišení. Teď už nás neuvidí asi vůbec. Ale ta patka, nechci být politicky nekorektní, úplně, ale já když poslouchám ty její projevy, ty větné skladby, tak mi připomínají jistého pána, který se také projevil takovou patkou černou, není to pozitivní postava historie, berte to prosím vás jenom vzdáleně, nic nenaznačuju, ale pak je tady ještě jedno srovnání ohledně paní MPA. A ona do těch projevů svých dává stále větší a větší patos," poznamenal Holec a připodobnil Pekarovou Adamovou k Jiřině Švorcové. "Nebyla špatná herečka, narozdíl od Markéty Pekarové Adamové. Byla angažovaná, dokonce si myslím, že tomu i věřila, nebyla oportunistka... To se stává. Podívejte, Markéta Pekarová Adamová má teď také modrožlutou víru," dodal.

Kriticky hovořil Holec k prezidentu Petru Pavlovi. "Na něj platí perfektně to, že jeho realita trumfuje i nejbujnější fantazii, to opravdu nevymyslíte. Všichni jsme tušili, že Petr Pavel bude mít ve funkci prezidenta velmi bolavé dny. Jeden z nich už si prožil, a to výročí bratrské invaze z roku 1968, ten další se blíží, 17. listopad. Petr Pavel nezná stud, nezná dno, a aby taky jo, když mu to všechno prochází, hlavně v médiích. I Petr Pavel, já jsem chtěl říct, že přednesl projev před Českým rozhlasem. On nepřednesl projev. On se pokusil přednést projev, protože Petr Pavel není schopen přednést projev. Petr Pavel - e-e-e-, jaká sakra je to změna, jaký je to kontrast k těm třem předchůdcům, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi, či Miloši Zemanovi. To byli všechno rétorové. Každý s jiným přesvědčením politicko-filozofickým, ale byli to rétorové, měli svoje vlastní myšlenky a názory, tohleto je to prázdná guma," dodal Holec.

