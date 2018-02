Dotace 1,5 milionu na jeden koncertní cyklus vyvolala bouřlivou diskuzi

„Po bouřlivé debatě jsme v krajském zastupitelstvu odmítli utratit 1,5 milionu korun z krajských peněz na podporu jednoho koncertního cyklu vážné hudby pro 1 000 posluchačů,“ uvedl krajský zastupitel Michal Dvouletý a dodal. „V kontextu toho, že ještě vloni kraj podporoval amatérskou kulturu celkovou částkou pouze 2,5 milionu korun, to byl podle mého soudu velmi nezodpovědný návrh vedení kraje. Ano, pro letošní rok jsme prosadili navýšení podpory kultury na pět milionů korun. Ale nechápu, proč by měl jeden subjekt dostat privilegium a takto obří krajskou dotaci, byť na umělecky určitě pěkný projekt, který je navíc z 80 procent závislý na veřejných dotacích,“ vysvětlil Michal Dvouletý.

Pomoc cestovnímu ruchu?

S tím ale nesouhlasí poslanec Ondřej Benešík, který naopak vydání krajských peněz na podporu tohoto koncertního cyklu podpořil.

„Já bych byl určitě pro. Ten údaj tisíc lidí je velmi zavádějící. První koncert už proběhl a ten mělo podle údajů, které tam zazněly, navštívit 600 lidí. Takže ten údaj byl možná velmi podhodnocen,“ vysvětlil Benešík.

„Jde o vysoce kvalitní záležitost, která prostě není, jak se říká, mainstreamová,“ říká poslanec a poukazuje na to, kde vidí další přínos tohoto koncertního cyklu. „Jsou tam dopady do cestovního ruchu. Prostřednictvím těch koncertů, které by byly po celém kraji, by se zviditelňovala zajímavá barokní místa,“ vysvětlil Ondřej Benešík s tím, že si myslí, že by tyto prostředky byly dobře vynaloženy.

Tomu ale oponuje krajský zastupitel Michal Dvouletý. „Pokud ještě v minulém roce Zlínský kraj podporoval celou amatérskou kulturu ve výši 2,5 milionu korun, je trošku ostudné žádat teď zastupitelstvo, aby 1,5 milionu korun dali na jeden koncertní cyklus, který má ve své vlastní žádosti, že to osloví pouze tisíc posluchačů. To mi připadá strašně obrovská částka,“ vysvětlil Michal Dvouletý a znovu poukázal na to, že projekt sám o sobě byl postaven tak, že z 80 procent předpokládá, že bude financován z veřejných rozpočtů.

„Já znám spoustu kvalitních uměleckých těles, i které se vlastně generují z té vážné hudby, které dělají úžasné koncertní cykly, dělají to za drobné peníze, které si pracně seženou po sponzorech, nejsou závislé na veřejných rozpočtech a dokážou vyprodávat kulturní sály,“ řekl krajský zastupitel a pokračoval a upozornil na to, že Zlínský kraj je sám zřizovatelem filharmonie Bohuslava Martinů.

„O to víc nechápu, proč ještě kromě toho má vznikat další nějaký nový koncertní cyklus, který máme takto výrazně dotovat ze Zlínského kraje,“ dodal krajský zastupitel.

Vážná hudba si na sebe nevydělá?

Pod příspěvkem, který krajský zastupitel na toto téma na svém Facebooku zveřejnil, se otevřela diskuse.

„1,5 milionu na cyklus vážné hudby? To si na sebe nevydělá? Jestli to potřebuje tak velkou dotaci z našich společných peněz, tak to pak asi nikoho nezajímá. Proč dotovat něco, co zajímá velmi úzkou skupinu lidí. Tak ať si to dotuje ta úzká skupina lidí, to raději ať jdou peníze na Mastr of rock festival. Udělali jste dobře,“ píše například diskutující pod jménem Pavel Hodný Tichosch.

autor: David Hora