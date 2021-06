Dovolené mimo ohrožení. Očkování bez registrace by znamenalo možnost vybrat si termín druhé dávky, potvrdila Svrčinová

reklama

Svrčinová uvedla, že opatření se postupně stále snižují. „Zvyšuje se například kapacita lidí v uzavřených či venkovních prostorech, snižují se metry čtverečních v obchodech na zákazníka,“ nastínila některá z nich.

V rámci testování ve školách pak uvedla, že zvažují kombinaci antigenních a PCR testů. „Nebudeme dělat testy pro děti, které budou očkované,“ uvedla a připustila, že si je vědoma, že velká skupina rodičů nebude chtít nechat své děti naočkovat. „Budeme se je snažit ovlivnit prostřednictvím kampaně,“ nastínila a pokračovala: „Ano, kdybych měla dvanáctiletou dceru, tak bych ji nechala naočkovat bez obav,“ odpověděla moderátorce na dotaz.

V poslední době se čím dál více mluví o mutacích, aktuálně o mutaci delta. „Po prvním očkování může mutace postihnout danou osobu,“ připustila. „Bojíme se rozšíření,“ pokračovala a dodala, že pokud se u někoho mutace prokáže, zpětně se dohledávají a testují lidé, se kterými nakažená osoba přišla do styku. Moderátorku zajímá, jak by se musela situace zhoršit, aby například došlo k zavření okresu. „Okres je poměrně velká jednotka, my děláme analýzy na úrovni obcí. Pokud by incidence v té obci šla velmi výrazně nad 25 a blížilo by se to k stovce případů za sedm dní, tak bychom se snažili ohnisko ohraničovat,“ uvedla hlavní hygienička a dodala, že mají připravené scénáře pro případ zhoršení situace.

„Začínáme vidět určité vodítko, jak bychom postupovali,“ uvedla s tím, že z analýzy efektivnosti opatření zatím nejlépe vycházelo omezení mobility mezi jednotlivými okresy. Přicházela by do úvahy ale v momentě zachycených 100 případů za sedm dní. Podmíněno by to bylo vyhlášením nouzového stavu.

Hlavní hygienička také uvedla, že současná nabídka testů z veřejného pojištění je dostatečná, z čehož vyplývá, že v průběhu července se nic měnit nebude. „Pokud by se situace zhoršovala, tak nabídneme více testů,“ slibovala v Interview ČT24 a připomněla, že prioritou je proočkovanost 75 procent lidí. Otázkou je, zda při současném stavu proočkovanosti 25 procent lidí je možné taková čísla stihnout do podzimu. „V rizikových skupinách se blížíme k 75 procentům. Nyní budou týdny, kdy se bude přeočkovávat druhou dávkou,“ vyzdvihla.

Připustila také, že pokud se systém očkování rozvolní, tedy nebude nutná registrace, bude moci být osoba zavedena do systému prostřednictvím očkovacího centra. Bude to znamenat i možnost domluvení termínu, který dané osobě bude vyhovovat. „Domluva bude podstatně jednodušší,“ řekla.

Co se týká třetí dávky očkování, v tomto kontextu zmínila, že podle výrobců to vypadá, že přeočkování bude nutné po jednom roce. „Tak bychom zase od ledna nabídli občanům třetí dávku,“ zdůraznila.

Došlo i na rizika spojená s dovolenými. Nyní hygiena přistoupila k intenzivnější kontrole příletových formulářů, a to až od poloviny dubna. „Každý formulář jde do našeho systému, který aktuálně donastavujeme. Kolegové to dolaďují,“ uvedla a dodala, že když se zjistí, že na test osoba, která se vrátila z dovolené, nešla, tak s ní sepíšeme protokol a zahájí se s ní správní řízení. Může to podle ní skončit pokutou nebo napomenutím.

