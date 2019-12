Dozvuky britských voleb a možný problém? Skotsko bude chtít hlasovat o nezávislosti. A Severní Irsko? Příznivci koruny v něm prohráli…

A jen několik hodin poté oznámila, co bude následovat. Sturgeonová totiž ve světle toho, že v Británii drtivě zvítězili Konzervativci Borise Johnsona a brexit (odchod Spojeného království z Evropské unie), ať už bez dohody či s dohodou, je na spadnutí (Johnson má stanovený termín k 31. lednu příštího roku) požaduje konání druhého referenda o skotské nezávislosti. První všelidové hlasování o tom, že by Skotsko mělo opustit Velkou Británii a stát se nezávislým státem, proběhlo v roce 2014 a pro skotské nacionalisty skončilo neúspěchem. Pro to, „aby se Skotsko stalo nezávislou zemí“ (takto doslova zněla otázka referenda), tehdy v referendu hlasovalo 44,7 procenta zúčastněných, proti bylo 55,3 procenta hlasujících.

Fotogalerie: - Londýn v předvečer referenda

Sturgeonová uvedla, že silným volebním výsledkem získala „obnovený a posílený mandát“ pro výzvu k novému hlasování o skotské nezávislosti. „Nepředstírám, že každý, kdo včera volil SNP, bude podporovat nezávislost Skotska,“ uvedla Sturgeonová. „Výraznou podporu v těchto volbách ovšem měla myšlenka, aby Skotsko mělo v souvislosti se svou budoucností možnost volby, aby se nemuselo smiřovat s konzervativním kabinetem, který jsme nevolili a nemuseli přijmout život jako národ mimo Evropskou unii,“ uvedla. Sturgeonová již slíbila, že formálně požádá vládu pro uspořádání druhého referenda. Stihnout to chce do Vánoc, informoval The Guardian.

Ve prospěch myšlenky Spojeného království to po čtvrtečních volbách příliš nevypadá ani v Severním Irsku, kde výraznou porážku utrpěli Unionisté (The Democratic Unionist Party). V Severním Belfastu zvítězil separatistický Sinn Feinn se svým kandidátem Johnem Finucanem. V Jižním Belfastu Unionisté také prohráli a navrch získala nacionalistická strana SDL (Social Democratic and Labour Party).

uvedl The Indepdendent. Nicméně uklidňovala situaci. „Když se podíváte na výsledky voleb, vidíte, že větší počet lidí žijících v Severním Irsku stále chce zůstat v rámci hranic Spojeného království. Pro mne je tohle velmi důležité,“ uvedla. Lídryně DUP Arlene Fosterová uvedle, že je výsledky voleb zklamaná,. Nicméně uklidňovala situaci. „Když se podíváte na výsledky voleb, vidíte, že větší počet lidí žijících v Severním Irsku stále chce zůstat v rámci hranic Spojeného království. Pro mne je tohle velmi důležité,“ uvedla.

Téma brexitu jako takového bylo v Severním Irsku velmi výrazné. Separatistický Sinn Feinn si například od odchodu Velké Británie z EU slibuje další příležitost pro možné sjednocení Irska a jeho cestu k nezávislosti na Spojeném králoství v případě, že Severní Irsko bude nuceno Evropskou unii opustit de facto proti své vůli.

Severní Irsko a jeho hranice s Irskou republikou bylo také jedním z problémů, na kterých drhlo vyjednání dohody o brexitu mezi EU a britskou vládou. Všechny zúčastněné strany uvedly, že jsou proti tomu, aby došlo k obnovení hraničních kontrol mezi provincií Severní Irsko a Irskou republikou a to vzhledem k tomu, že se jedná o historicky citlivou záležitost. Severní Irsko rovněž v referendu o brexitu v roce 2016 hlasovalo pro setrvání Británie v Evropské unii (55,8 procenta hlasovalo pro setrvání, 44,2 procenta zúčastněných hlasovalo pro odchod). Blížící se brexit rovněž znamená vytyčení nové námořní hranice kolem Severního Irska, napsal web veřejnoprávní BBC.

Jak vystoupení z Evropské unie, tak i možná reinstalace hranice mezi Severním Irskem a nezávislou Irskou republikou mohou být v Severním Irsku s jeho dlouhou tradicí separatistických hnutí i terorismu v podání IRA poněkud problematické.

