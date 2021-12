Drahá energie? Fiala chce lidi nutit žebrat, zní z ANO

reklama

Dočasné zrušení DPH u elekřiny a plynu nebude Evropská komise trestat. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO) se odvolala na osobní jednání s eurokomisařem pro ekonomiku Paulem Gentolonim. Návrh má spolu s dalšími pomoci bojovat s rostoucími cenami energií. Námitky, že je to v rozporu s právem Evropské unie odmítá.

„Začala jsem jednání písemně i ústně s panem příslušným komisařem pro ekonomiku Gentilonim, on mi minulý týden na okraj rady Ekofin na naší osobní schůzce řekl, že má pochopení pro tuto dočasnou výjimku, která řeší dramatickou cenu energií v České republice, za předpokladu, že bude dočasná a že to posouvá na technickou úroveň. To je silný politický vzkaz, že v případě, že tato legislativa bude v České republice schválena, nebude předmětem sankcí ze strany Evropské komise,“ poznamenala Schillerová pro CNN Prima News.

Ale zpět k jednání ve Sněmovně. Poslanci dnes skutečně odmítli jednat o zrušení DPH na energie. Podle koalice lidem v nouzi nepomůže a odporuje právu EU. Nová vláda slíbila vlastní návrh pomoci. Velmi zostra se do nastupující vlády pustil lídr SPD Tomio Okamura. „Nebuďte srab,“ vyzval mimo jiné premiéra Petra Fialu (ODS) ve své řeči.

„Výsledek posledních dvou schůzí Poslanecké sněmovny v letošním roce je jasný. Ta nová, nastupující pětikoalice nemá žádné řešení pro občany na vyřešení zdražování energií,“ rozčílil se za potlesku některých Tomio Okamura.

„Protože včera jsem tady navrhoval, vstřícně, pouze diskusní bod, abychom diskutovali řešení zdražování, inflace a energetické krize v České republice. Hlasy nové vládní pětikoalice, což je potřeba říct, kdo to je – je to ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti, ale i hlasy poslanců hnutí ANO, tento náš bod byl zamítnut. Proto jsme dali tu politicky největší měkkou variantu, diskusi nad řešením, abyste měli příležitost nabídnout. I to jste zamítli. A dnes, když tady byla příležitost, abychom diskutovali vaše návrhy na vyřešení zdražení občanům, kterým teď každý měsíc chodí složenky, statisíce občanů jsou zoufalí, hrozí i padání do dluhových pastí, do exekucí a podobně, protože nemají na ty drahé energie a nemají peníze, tak vy jste to zamítli znovu vašimi hlasy této nové nastupující vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou, ten tady teď klopí zrak a má hlavu dolů, to se ani nedivím,“ rozlítil se Okamura.

„Teď pokyvujete, že asi nemáte řešení, ale já chci říct, že to opravdu je vážná věc. Dva dny po sobě jste měli příležitost představit občanům České republiky vaše řešení zdražování. Nepředstavili jste vůbec nic a zamítli jste, odmítli jakoukoliv diskusi. To znamená, ano, tímto přebíráte od zítřka plnou odpovědnost za vyřešení zdražování v České republice, teď řešení nemáte, nenabízíte ho ani ve vašem chystaném programovém prohlášení, tam není nic ohledně toho řešení. A my očekáváme, že ihned, jak se chopíte vlády, což je zítra, tak představíte, v pátek, pozítří, tak představíte a vyřešíte to zdražování v České republice. Prosím, žádné vymlouvání. Já vás znám. Vy se teď budete vymlouvat dlouho, svádět na Babiše, na další věci a podobně. Ale vy zde říkáte už rok, že jste připraveni vládnout. Už rok. To znamená, já vás žádám, pane premiére Petře Fialo, okamžitě představte řešení zdražování a vyřešte to. Vy to musíte vyřešit. Nikdo jiný to nevyřeší,“ pokračoval rozhorleně Okamura.

„Já už jsem zaznamenal vaše vyjádření v médiích. Za rok to nebude. Já jsem to četl před pár dny. Nepůjde to tak rychle. Jak za rok? To je za dva roky. Protože rok už říkáte, že jste nachystaní. Rok plus rok. Takže vy ani po dvou letech to neřešíte. Nejste připravení. Takže tři roky na to potřebujete tím pádem. Teď kýváte, že na to potřebujete tři roky. Ty lidi na to nemají peníze. Prosím vás, za tři roky, to je přece děsivé! Nebo za jak dlouho, jak to bude trvat. Pane premiére, můžu vás vyzvat, abyste teď šel na mikrofon a řekl, kdy vyřešíte to zdražení. Odpovězte na jednoduchou otázku. Stejně jste se ptal vy v minulém volebním období té dosavadní vlády. My jsme byli opozice, SPD, tak teď pojďte na mikrofon a řekněte těm 10 milionům lidí včetně dětí, kdy vyřešíte to zdražení. Jednoduchá otázka, pane premiére, prosím, odpovězte! Teď se na mě koukáte, koukáme si do očí, tak teď pojďte na mikrofon a řekněte jménem pětikoalice, je před Vánocemi, lidé nemají peníze, rádi by si užili svátky, tak odpovězte teď a tady na otázku, nebuďte srab, a odpovězte, kdy vyřešíte zdražení,“ rozčílil se Okamura.

„Ať se lidé mohou připravit, ať vědí, protože jim každý měsíc chodí fixní platy, příjmy, ale ty náklady stoupají. Teď potřebují od nového premiéra a nové pětikoalice jasnou radu. Jasnou informaci. Ti lidé nemají peníze, nemají platy jako vy, pane premiére. Vaše vládní pětikoalice hlasovala proti zamražení platu politiků. Proti návrhu SPD. Takže vy už máte dost a já bych potřeboval...“ rozhorlil se lídr SPD a napomenul poslankyni ODS Janu Černochovou, že se postavila tak, že nevidí na premiéra. Zároveň však ocenil, že se premiér vyklonil, takže se dokážou dívat do očí.

„Lidé potřebují časový plán, aby si mohli postavit finanční plán doma. Takže kdy, pojďte to tady říct. A jestli tady tímto skončí schůze, aniž řeknete kdy, další schůze Poslanecké sněmovny je až v polovině ledna, takže nenechte měsíc teď čekat občany, aby s hrůzou čekali, jak dlouho bude zdražování trvat, kolik jim bude zbývat peněz,“ pokračoval Okamura. „Pane premiére, pojďte tady říct, kdy to vyřešíte,“ sdělil za potlesku Okamura. Nikdo další se však nepřihlásil, pátá schůze tak byla za nesouhlasu poslanců SPD a ANO předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) ukončena. Ozývalo se bouchání do lavic.

Na sociální síti se k dnešnímu jednání vyjádřil také poslanec za hnutí ANO Milan Feranec.

„Dnešní debata na schůzi Sněmovny k řešení prudkého nárůstu cen energií od ledna 2022 (schůze svolána na žádost poslanců ANO) ukázala rozdílné přístupy současné a příští vlády,“ uvedl a srovnal současnou a budoucí vládu: „Současná vláda chce přijmout rychlé a jednoduché řešení; chce snížit DPH u elektřiny a plynu na 0 %, zrušit u maloodběratelů platbu příspěvku na obnovitelné zdroje; celkem tím snížit nárůst cen pro domácnosti, malé podnikatele o cca 35 %; řešení není dokonalé, ale je rychlé a účinné,“ poznamenal.

A co podle něj chce budoucí vláda? „Opatření je zbytečně plošné, stát přijde o peníze. Raději to budeme řešit sociální dávkou. Kdo bude chtít dávku, musí dát žádost, doložit, kolik zaplatil za energie, doložit příjmy a majetek domácnosti. Úřad laskavě rozhodne, jestli tuto dávku poskytne (za měsíc, za dva. doufám, že do léta). Návrh budoucí vlády (zatím není ani na papíře) není řešením pro stovky tisíc domácností. Jedině, že jeho cílem je odradit co nejvíce lidí, aby si o sociální dávku poníženě požádali. Potom má svoji asociální logiku,“ dodal Feranec.

Návrh neprošel hlasy nově vznikající pětikoalice – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Pro návrh hlasovali poslanci ANO a SPD.

Výsledky hlasování najdete ZDE.

