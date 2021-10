Drahé energie? Politika EU za to prý nemůže

Jak zastavit rapidní růst cen energií je teď v rámci Evropy velká otázka. O tom, co přesně se nyní děje na energetickém trhu a nakolik s tím souvisí takzvaná zelená dohoda pro Evropu nebo Green Deal, hovořila v podcastu Evropa zblízka šéfredaktorka serveru EURACTIV.cz Aneta Zachová. Česko se má podle jejích slov v následujících letech připravit na problémy v důsledku opatření zelené evropské politiky.

reklama

Podle Zachové rozhodně nyní nelze za příčinu růstu cen energií v Evropě považovat evropskou zelenou politiku: „Za to evropská zelená politika nemůže, a i když se to z těch prohlášení našich předních politiků, zejména dosluhujícího premiéra Andreje Babiše, nezdá, opravdu ten evropský Green Deal v té dnešní situaci nemá skoro žádný podíl na rostoucích cenách energií,“ konstatuje. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8174 lidí

Tím hlavním důvodem, proč nyní ceny energií enormně rostou, je podle ní fakt, že po covidu obrovsky narostla poptávka po energiích. „Opět se nám rozběhl provoz a průmysl se snaží dohnat tu mezeru, kterou právě způsobil covid,“ popsala, že právě nárůst poptávky po energiích vede k razantnímu zvyšování cen.

Původní zdroj ZDE.

Zmínila tlak na energetický sektor v důsledku zelené politiky především v dlouhodobějším horizontu. „Spíše si myslím, že ta zelená politika bude mít na energetický trh vliv až v následujících letech a bude na něj vzhledem ke klimatickým požadavkům vyvíjet docela výrazný tlak,“ očekává, že dopadům Green Dealu se Česko v budoucnu nevyhne.

Tlak zelené politiky podle Zachové povede zejména v zemích, jako je Česká republika, k tomu, že budeme muset naši energetiku transformovat: „Už se to vlastně děje, už od uhlí upouštíme a nahrazujeme jej plynem, což není úplně bezpečná cesta, protože tím zvyšujeme naši závislost na plynu a na Rusku. Česko teď ale bohužel nemá jinou možnost, jak rychle jít od uhlí, které se už absolutně nevyplácí,“ říká.

Přechod na jadernou energetiku také potrvá. „Než postavíme nové bloky, tak to potrvá patnáct dvacet let. Musíme vyřešit, co budeme dělat mezitím. Nejjednodušší odpovědí jsou samozřejmě obnovitelné zdroje energie,“ zmínila, že cena elektřiny, která vzniká z obnovitelných zdrojů, je stále stejná.

Psali jsme: Přišla a šokovala novináře. Maláčová odmítla Havlíčkův nápad. A řekla, jak to bylo

V následujících letech do Česka poputují miliardy eur na stavbu obnovitelných zdrojů. „To je vlastně část odpovědi, jak situaci řešit. Pokud se Česká republika v obnovitelných zdrojích začne stavět na vlastní nohy, začne nám to pomáhat, co se týče cen za energie jako takové,“ popsala, jak hodlá Evropská unie řešit sociální dopady svých zelených opatření.

V rámci řešení sociálních dopadů klimatických opatření zmínila, že značnou roli bude hrát také nový fond, který Evropská unie zakládá: „Tento fond se teprve rýsuje a měl by být určen těm nejchudším vrstvám společnosti, aby si lidé mohli nadále dovolit udržovat své byty a domy v příjemné teplotě. Fond se bude financovat z prodeje emisních povolenek, což znamená, že chudým domácnostem na řešení klimatických opatření přispějí ty firmy, které prostředí znečišťují,“ přibližuje.

Co se týká aktuální situace ohledně raketového nárůstu cen energií, skupina členských zemí včetně Česka, kterému situaci zkomplikoval také krach společnosti Bohemia Energy, vyzvala Evropskou komisi ke společnému evropskému řešení.

Jaká společná opatření Komise tedy plánuje? „Evropská komise toho moc udělat nemůže, je to v rukách členských států. Může jim jen něco doporučit, například snižování daně z elektřiny a plynu. K tomu nyní sahá i Česká republika, dělá to však moc razantně, a poruší tím evropské směrnice. Evropská komise ji proto varuje, aby tak nečinila, že snížení sazby DPH z 21 na 0 % může mít špatné dopady pro rozpočet.

Psali jsme: Peksa (Piráti): Energie zdražuje dovoz plynu, stát má pomoct lidem, kterým skokově vyrostou náklady

Z Bruselu přijde klimatická daň na domy a auta. Maďarsko už hlásí, že nic zavádět nebude

Evropská komise státům doporučuje, aby neodpojovaly rodiny, které nemůžou zaplatit účty, od plynu a elektřiny. Zkrátka aby se faktury vyřešily až na jaře, až ten tlak nebude tak velký a ceny budou zase normální.

U celoevropských řešení se podle Zachové opět naráží na to, že systém v každém členském státě funguje trochu jinak. „Evropská komise zřejmě přijde s návrhem, že by Evropa vytvořila společné zásobárny plynu, abychom nebyli tak zranitelní vůči plynu z Ruska. Problém nyní je, že si každý stát nakupuje plyn sám a nakupuje jej v každém státě někdo jiný,“ shrnuje Zachová, která sledovala summit lídrů EU, při kterém se v minulém týdnu řešily příčiny i možná řešení současné situace na trhu s energiemi.

„Bude teď ještě problematické to vyřešit a vytvořit takovou evropskou zásobárnu. Uvidíme, s jakým návrhem Evropská komise přijde, nastínila, že by to mělo být něco takového.

Zároveň chystá posouzení toho, jak funguje trh s energiemi v Evropě, zda tam nedochází k nějakým manipulacím i třeba ze strany Ruska, které ví, že Evropa je na něm závislá. Jsou zde podezření, že Rusko si s námi tak trochu zahrává,“ dodává šéfredaktorka serveru EURACTIV.cz.

Psali jsme: MPO: S cílem uznat jádro jako stabilní zdroj a roli plynu jako přechodného zdroje při útlumu uhlí Intelektuálové píší nové německé vládě, ať neruší jádro. Hra s hrachem a zdí, komentuje skepticky Kechlibar A to ještě lidem nedošlo, proč zchudli. Erik Best a vážné info Hrozivý útok na EU. Drahá elektřina? Je to jinak, Čeští elfové prý odhalili





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.