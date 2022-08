Drahé energie! Roman Šmucler v šoku, když poznal pravý záměr EU

Čína udělá něco, co zabolí obyčejné Američany. A ti to pak vládě ve Washingtonu spočítají. Prezident České stomatologické komory Roman Šmulcer se vyjádřil k cestě Nancy Pelosi na Tchaj-wan. Ale nezůstal jen u toho. Konstatoval také, že EU chtěla lidem zdražit energie, aby donutila občany šetřit, a to se teď také děje. „Mě ten systém úplně šokoval, když jsem se s ním seznámil,“ nechal se slyšet Šmucler.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler v internetové televizi XTV prohlásil, že v Asii je nejhorší, když člověk ztratí tvář. A předsedkyně dolní komory Kongresu Spojených států Nancy Pelosi svou cestou na ostrov Tchaj-wan způsobila přesně to, že čínský komunistický vůdce Si Ťin-pching ztratil tvář. A on na to teď bude muset nějak reagovat.

„Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl v Asii nebo před zbytkem světa za hlupáka, a zároveň aby to tu Čínu neodstřelilo,“ poznamenal Šmucler. „Čína sama sebe vnímá jako tisíciletou civilizaci a umí si počkat. Všechny výhody jsou na jejich straně oproti Spojeným státům, jen si musí počkat.“

„Tam nebyl jinej akt, než provokovat. Ona chtěla říct, že král je nahý. Ona chtěla říct, že ‚vy se roztahujete v tom Jihočínským moři a tváříte se, že jste světová jednička, ale nejste, a já si klidně můžu jet na Tchaj-wan‘. A já, kdybych byl Číňan, tak bych vymyslel něco, co bude bolet běžné Američany, a oni už to v příštích volbách té vládě vrátí,“ pokračoval zubař.

Pozornost věnoval také energetické krizi. Šmucler je přesvědčen, že „EU se dostala do krize sama, protože se do ní chtěla dostat“.

„Česká republika chtěla vysoké ceny energií. My jsme se podíleli na všech těch greendealových věcech. A vysoké ceny energií jsou dané hlavně tím, že se platí ty emisní povolenky. Ty mají nějak spekulativně obrovskou cenu. Mě ten systém úplně šokoval, když jsem se s ním seznámil,“ nechal se slyšet Roman Šmucler.

Evropská unie zkrátka a dobře růstem cen energií chtěla lidi přinutit šetřit, a to se teď také děje. Šmucler by prý ale očekával, že takto získané peníze z drahých energií EU i Česko využijí ve prospěch občanů. Místo toho však podle Šmuclera tyto peníze končí v rukou spekulantů pohybujících se mimo EU.

„Samozřejmě by musel mluvit i s německou ministryní zahraničí, která je za Zelený, a ta by mu asi neřekla – ty můj milý premiére... Ale to si člověk musí ujasnit, za koho kope. Jestli za Spartu, nebo za Slávii. Nemůžu kopat současně za Spartu a za Slávii,“ podotkl Šmucler.

Vládě Petra Fialy poslal ještě jeden vzkaz. „Ta vláda je odsouzená vládnout 4 roky a měla by se pokusit udělat zásadní věci, protože horší už to stejně být nemůže,“ okomentoval popularitu současné vlády, která však podle jeho názoru bude držet pohromadě, protože nechce dopustit návrat Andreje Babiše (ANO) do premiérského křesla.

Šmucler by očekával, že Česko i Západ budou přemýšlet, jak ponechat v chodu český průmysl, a zároveň jak přesvědčit Rusy, že to, co dělají na Ukrajině, rozhodně není dobré. To se mohlo podařit v McDonald's, kdyby se z Ruska firma nestáhla. „Vyhrávaj chytrý a silný,“ upozornil k tomuto tématu.

