Drahoš? Namyšlený výrok. Vždy se jen naučeně usmíval, naštval kandidáta Hynka profesor

„Po dobu kampaně se naše ‚osmička‘ potkávala až příliš často. Ač jsme byli soupeři a měli odlišné názory, přesto jsme se chovali k sobě velmi korektně. Všichni, až na jednoho, ve mně vyvolávali emoce. Někdy přijemné, jindy méně, ale s těmi všemi si dokážu představit, že bych šel na pivo. Ten zbylý byl vždy strojeně milý, podal ruku, naučeně se usmál (nejlépe do objektivu) a pozdravil,“ řekl k Jiřímu Drahošovi Hynek.

„Ale jak řekla moje manželka Eliška Hynková, já si kamarády vybírám srdcem. To je to, co bych řekl k tomu tak trochu namyšlenému výroku,“ poznamenal Hynek.

Jiří Hynek se rozhodne o případné podpoře finalistů na základě výsledků televizní debaty den před volbami. Oběma kandidátům pak pošle otázky, na něž by chtěl znát odpověď. Mezi nimi je i otázka na migrační mechamismus Dublin-4, plánovaný Evropskou unií.

Celý příspěvek Jiřího Hynka:

