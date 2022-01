Drahoš asi přiznal, co nechtěl. Zkušený politik obrátil jeho argumenty proti němu. Volit ze zahraničí poštou? A je jasno

reklama

Podle Vlastimila Tlustého je však jasným varováním zkušenost ze zahraničí. „Zkušenost, která k nám dorazila ze Spojených států amerických, přece jasně ukazuje, že pokud volič není fyzicky přítomen v místě, kde vhazuje hlasovací lístek, vždy vzniká prostor po manipulaci, tedy pro volební podvody, kdy hlasování, které nakonec dorazí do sčítacího centra, může být na cestě změněno. A jediný osvědčený způsob je, že se volič osobně dostaví k vícečlenné komisi, která se vzájemně kontroluje. Tam je riziko omezeno na minimum, takže korespondenční hlasování považuji za zmanipulovatelné, a proto za špatné,“ řekl pro ParlamentníListy.cz bývalý vlivný politik ODS.

Nelíbí se mu proto nápad na korespondenční hlasování občanů České republiky ze zahraničí. „O osudech země mají hlasovat ti, kdo v zemi trvale žijí. A pokud je někdo na cestách, může své cesty naplánovat tak, aby se dostavil k hlasování. Pokud někdo trvale žije v zahraničí, do republiky se nevrací a není ochoten se sem vrátit ani kvůli hlasování, tak dávat mu prostor poslat hlas elektronicky je chybné,“ upozornil Tlustý. Současnou nutnost dostavit se v zahraničí na konkrétní konzulát, což pro voliče někdy znamená absolvovat dlouhou cestu, považuje za vhodné řešení. „Pokud je ten člověk fyzicky přítomen a je k tomu nějaká kontrola, kdy hlas přejímá více lidí, je manipulovatelnost omezená. Nerad bych měl obavy, jakmile někdo na mobilním telefonu zmáčkne tlačítko, jaká informace dorazí do sčítacího místa,“ vysvětlil.

Fotogalerie: - Zeman jmenoval soudce

Rozhodující je garance pravdivosti voleb

V diskusi poslance ANO Patrika Nachera a senátora Jiřího Drahoše na CNN Prima News také Drahoš vyjádřil názor, že dnes někteří lidé volí do urny doma, a i tam může čelit nátlaku rodiny. „Je docela humorný názor, že lidé, kteří chodí za plentu, nečelí nátlaku. Ne všichni chodí za plentu, někteří si objednávají urnu domů a i tady nepochybně čelí tlaku rodiny. V tomto smyslu ani naše stávající volby nejsou zcela svobodné,“ uvedl Drahoš. Vlastimil Tlustý ale zdůraznil, že v současném systému voleb je nyní maximálně omezena manipulovatelnost, a to, co Drahoš popisuje, nejsou zásadní obavy vedoucí ke zmanipulování voleb. „Myslím, že osobní přítomnost člověka v hlasovací místnosti je správná,“ podotkl.

Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17268 lidí

Tlustý: Společnost přichází názorová černobílost draho

Korespondenční hlasování ze zahraničí chce prosadit současná koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Jak velkou šanci dává zkušený politik tomu, že návrh projde? „V dnešní skladbě Poslanecké sněmovny neodhaduji vůbec nic. Jestli zvítězí rozum, nebo právě očekávání, že jim to pomůže, těžko odhadovat. Kdybych měl vsadit na jednu z variant, tak z toho, co poslouchám, bych spíše sázel, že korespondenční volba přes zcela věcné nedostatky prosazena bude,“ domnívá se Tlustý. A kde se podle něj bere motivace vlády prosazovat tuto možnost? Právě v účelovosti. „Nevím, z čeho k tomu dospívají, ale asi si myslí, že jim to pomůže. Možná si myslí, že by tak hlasovali i lidé, kteří jinak k volbám nepůjdou, a korespondenční volba jim usnadní hlasování, protože nebudou muset jít do volebních místností. Asi mají hypotézu, že jim přinese více hlasů. Umím si představit, že když mladí budou moci mačkat tlačítka na mobilu, bude hlasů více, ale už vůbec netuším, kde berou jistotu, že pak budou hlasovat pro ně,“ zauvažoval.

Psali jsme: Miroslav Josef Bezecný: Správné rozhodnutí ministra zdravotnictví? Koudelka se asi dočká Žatec: Memorandum města ke kauze Žatecká teplárenská Obětoval nás! TOP 09 kopla STAN kamsi a zloba bublá

V televizní debatě také Patrik Nacher řekl, že když docházejí argumenty, přichází napadání. Ohradil se tak proti prohlášení Drahoše, že poslancům hnutí ANO někdo diktuje, co mají říkat. „Tady přesně vidíme, že když dojdou argumenty, tak se začne napadat. Já mám na to argumenty, já mám názor jiný než tady pan kolega. Příklady slabých míst jsme viděli v Rakousku. U těch volebních komisí se ta obálka jen otevře, komise započítají hlas, ale nevidí, co bylo za odevzdáním toho hlasu,“ řekl Nacher. I podle Vlastimila Tlustého vedou poslední roky k černobílým názorům téměř na všechno. „Když na jakoukoliv otázku odpovíte odstínem šedé, například řeknete: To sice ano, ale… a chcete připojit jiný argument, kterým se nepřipojíte k fanatickým běláskům nebo stejně fanatickým čerňáskům, obrátí se proti vám úplně všichni. Když nejste ani jasně bílá, ani temně černá, není pro vás místo. To je tendence, kterou vidím a myslím, že společnost přichází tato černobílost draho,“ podotkl Tlustý.

Fotogalerie: - Důvěra Fialově vládě

Teoretický fanatismus

A odkud plyne ztrácející se schopnost respektovat odlišný názor, tedy pluralitu postojů, za kterou Čechoslováci cinkali klíči na náměstích v roce 1989? „Vidím v tom ztrátu samostatného myšlení, něčeho, co bych označil za selský rozum. Dříve se lidé v zájmu vlastní existence museli na otázky dívat pragmaticky, co z toho vyplyne pro jejich život. A čím více je společnost odpoutána od existenčních otázek, jinak řečeno čím lépe se má, tím více je narušována pragmatičnost a nastává, jak to nazvat, tento teoretický fanatismus,“ řekl Vlastimil Tlustý.

Možnost volit by tak prý měla zůstat stejná, jako dosud. Bývalý poslanec občanských demokratů také nevylučuje, že kdyby někdo vymyslel taková opatření, která by garantovala, že nedojde k manipulacím, pak by byl pro. „Zatím jsem nic takového neviděl a nevylučuji, že to někdo vymyslí. Pokud to bude stoprocentně bezpečné, pak by moje námitka přestala existovat, ale v tuto chvíli to tak nevidím. Nevylučuji takovou možnost proto, že si nemyslím, že lidstvo už všechno vynalezlo a ani si nemyslím, že všechno vím. Pokud vyvrátí moji obavu z manipulace, budiž, ale pokud ne, tak s natolik vážnou závadou by se korespondenční hlasování zavádět nemělo,“ dodal Vlastimil Tlustý.

Psali jsme: Pád režimu? Kalousek zděšen. Řev proti zákonu zděsí i Rakušana Svobodní opět diskutovali ve Svobodné hospodě. Řešil se pandemický zákon Zeman s Klausem se snaží, vymýšlí řešení, a Fiala nic. Vláda mlčí! Nepřipravenost, neproduktivita. Tlustý se neudržel Tlustý sleduje nástup Fialovy vlády: Hodně lidí mělo blbou náladu, teď zjistí proč. Nepokoje v celé zemi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama