Drahý radar: Na ministerstvu padla hlava. Byla otevřená?

Říha podle všeho z funkce odstoupil po rozhovoru s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, resort dle jeho slov čelil neúnosnému tlaku. Řízením sekce bude nyní pověřen současný ředitel odboru řízení a podpory Lubor Koudelka. Říha však i nadále trvá na tom, že žádnou chybu neudělal. „Zákon jsem dodržel v plném rozsahu, ale mediální tlak, který se zde konal, zanechával pachuť i na resortu obrany,“ poznamenal s tím, že to nebylo nadále schůdné. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2027 lidí

Ministerstvo obrany čelilo podezření z navyšování cen několika posledních nákupů. I když se šéf resortu snažil armádní nákupy v poslaneckém klubu ANO obhájit, zazněl požadavek na personální obměnu. To, že by mělo dojít k obměně, zaznívalo i z úst samotného premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle premiéra totiž náměstek ministra obrany poskytl vládě špatné informace ohledně aktuální ceny radarů a rušiček. „V únoru 2019 v souladu s vládními pravidly předložil ministr Lubomír Metnar nesprávnou informaci o této zakázce na vládu, v dubnu se začalo jednat s výrobcem a ukázalo se, že to, co armáda požaduje a fakt potřebuje, stojí o hodně víc. O 1,5 miliardy. To stejné s mobilními rušičkami, které byly odhadované před pěti lety na 960 milionů, a realita je 1,45 miliardy. Vlastně je to ještě horší případ, protože rušičky vyrábí naše státní firma a tam měli vědět skutečnou cenu. Stačilo si to u ní jen ověřit!“ mínil Babiš.

Filip Říha, který měl radary starosti, si ještě včera údajně svůj odchod z obrany nepřipouštěl. V minulosti jej však provázela řada nezdarů.

Například nezvládnutý nákup, respektive soutěž na pořízení nových automobilů, konkrétně osobních terénních (AOT) jako náhrady za UAZ a Land Rover. Zakázka byla údajně připravena velmi nekvalitně, uplatnila se řada dotazů, docházelo k chaotickým změnám v zadávací dokumentaci, takže byla nakonec zrušena. Problémy provázely i nákup vládního tryskáče, přestože se tato zakázka opakovala dvakrát, byla opět kvůli námitkám zrušena. V neposlední řadě se jedná o nákup bojových vozidel pěchoty. Ani v tomto případě zakázka nebyla dovedena do zdárného konce.

Ve středu minulý týden navíc proběhlo velmi bouřlivé jednání výboru pro obranu. Na něm náměstek Říha čelil kritice i z řad koaličních partnerů. Na středečním jednání se do něj opřel i koaliční poslanec z ANO Pavel Růžička: „Potíž je v tom, že nevím, kdy lžete a kdy nelžete… Víte, co je nejhorší? To, že opoziční poslanci mají pravdu – kdybyste byli seriózní, tak byste nám o té zakázce řekli.“ Předsedkyně výboru Jana Černochová z ODS kritizovala vysoké zálohy na radary, které ji podle jejích slov zarazily, její výtka směřovala také na znalecký posudek společnosti CETAG, s. r. o., podle něhož je prý vše v pořádku: „Znalecký ústav je asi plný supermanů, protože dokázali udělat posudek za pouhých šestnáct dní.“

Dalším, kdo se na jednání výboru hlasitě ozval, byl Karel Krejza z ODS, tomu vadilo, že výbor o zakázce nebyl informovaný vůbec, a to i přesto, že se den před tím, než byla zakázka na Ministerstvu obrany schválena, konalo výjezdní zasedání výboru: „My jsme řešili ředitele Eduarda Stehlíka, místo abychom debatovali o této zakázce. Ale my jsme o ní nemohli debatovat, protože jsme o ní nevěděli. Nedostali jsme o ní informace. A to často máme v přehledech zakázky i na daleko menší částky,“ uvedl. Když mu náměstek Říha navrhl, že si jako výbor mohou vybrat klíčové zakázky, o kterých by informace měli, Krejza se neudržel: „Pane náměstku, vy mi svým vyjádřením připomínáte satirický seriál Jistě, pane ministře. Kdy Sir Humphrey řekl, ať mu politici řeknou, co chtějí slyšet, a on jim to řekne,“ dodal Krejza.

Babiš na svém profilu v neděli uvedl také to, že personální opatření v důsledku kauzy již ministerstvo přijalo. Údajně na základě těchto skutečností odvolalo ředitele sekce vyzbrojování Tomáše Dvořáčka. Zřejmě však obdržel špatnou informaci.

O jeho propuštění totiž bylo rozhodnuto již 18. listopadu loňského roku Usnesením č. 811, kdy vláda ČR rozhodla na svém jednání schválením uvedeného usnesení o systemizaci služebních míst k 1. lednu 2020. Tímto rozhodnutím došlo dnem 31. 12. 2019 ke zrušení služebního místa Tomáše Dvořáčka na Sekci vyzbrojování a akvizic resortu obrany. K tomuto datu tak přišel o svou dosavadní funkci ředitele odboru vyzbrojování pozemních sil.

V žádném případě se to nestalo v souvislosti se zakázkou na pořízení systému VERA NG, jak informuje Ministerstvo obrany (usnesení č. 811 je důsledkem usnesení vlády ze dne 16. září 2019 č. 652 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, pozn. red.), kde byla dohodnuta a následně vládou schválena opatření k redukci počtu systemizovaných míst a objemu prostředků na platy. Návrhy systemizace služebních a pracovních míst jednotlivých služebních úřadů byly předloženy v souladu s vládním návrhem státního rozpočtu.

„Já, náměstek Říha i zástupci armády jsme velmi podrobně poslancům celý nákup vysvětlovali, a protože byl tento bod přerušen, budeme v tom pokračovat. Zároveň musíme nastavit ten správný systém v komunikaci mezi ministerstvem a výborem, aby poslanci měli včas relevantní informace. Věřím, že společným úsilím obou stran to dokážeme.

Rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou cenou je způsoben starým průzkumem trhu, který je již z roku 2015 a nezohledňoval navíc všechny požadované funkcionality. To je jediné pochybení v této zakázce. Přijal jsem okamžitě interní opatření, aby se v budoucnu podobná věc už neopakovala. Člověk, který pochybil, už na obraně nepracuje. Jinak je celá zakázka procesně i z pohledu ceny v pořádku. Vše jsem si nechal detailně doložit, a ještě jsem si to ověřil nezávislým interním šetřením,“ uvedl naší redakci ministr obrany Lubomír Metnar.

