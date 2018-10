Drtinová řešila menstruaci. To budete koukat

Dnes se na DVTV řešilo téma, které přímo ovlivňuje polovinu populace. Jednalo se o menstruaci. Do studia přišla Petra Mikulcová z iniciativy #MamSveDny pohovořit o problému bolestivé menstruace. Uvedla, že až 500 000 žen v Čechách trpí bolestmi desetinu roku. Pomoct jim má změna životního stylu.„Když se do firem dostane více žen, více žen do vedení, tak se tam dostane prostor i pro menstruační cyklus, a pak to všechno bude normálnější a bude normálnější o tom mluvit,“ řekla Drtinové iniciátorka iniciativy.

Mikulcová uvedla, že lékaři řeší u žen bolestivou menstruaci pouze nasazením hormonální antikoncepce nebo prášky proti bolesti, což je podle ní špatně, a když chce žena řešit situaci jinak, tak se nemá nechat odbýt. Pomocí má být disciplína ve zdravém životním stylu. Drtinová se jí otázala, zda je to vědecky prokázáno, nebo zda je to pouze odzkoušeno na pár ženách. Mikulcová uvedla, že není odbornice, ale někteří vědci již údajně považují bolestivou menstruaci za civilizační chorobu způsobenou životním stylem. „My ale nevíme, jestli ženy před 500 lety měly bolestivou menstruaci, protože se o tom nemluvilo, ani v žádných análech se to nedochovalo,“ oponovala jí Drtinová. Mikulcová vyslovila domněnku některých vědců, že ženy dříve menstruačními bolestmi tak netrpěly, protože byly častěji těhotné, což by ovšem jako lék na bolestivou menstruaci nedoporučovala.

Přiznala, že nyní už není pro myšlenku „menstruačního volna“ ve firmách, protože by si jednak o tyto dny ženy neříkaly ze studu, ale také proto, že by byly pravděpodobně zesměšňovány jak kolegy, tak kolegyněmi, které bolestivou menstruací netrpí. Naštěstí už většina firem dává tzv. sick days, které mohou ženy pro tento účel použít, zmínila Mikulcová.

Od Drtinové pak přišla otázka, co by mohly firmy udělat pro ženy trpící touto možnou civilizační chorobou. Mikulcová řekla, že to už je otázka na budoucnost. „Když se do firem dostane více žen, více žen do vedení, tak se tam dostane prostor i pro menstruační cyklus, a pak to všechno bude normálnější a bude normálnější o tom mluvit,“ uvedla Mikulcová s tím, že nyní okolo tématu chodí ženy po špičkách a podceňují se. Už prý se nestane, že někdo řekne: „Už má ty svoje nálady, zase to dostala.“ Mužské myšlení je podle ní lineární, zatímco ženské více cyklické. Když se jí Drtinová ptala, co to znamená, aktivistka odpověděla, že ženám se podle cyklu mění silné a slabé stránky, takže by v ideálním případě měly ve firmách možnost toto použít.

autor: kas